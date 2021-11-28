Антипрививочники сорвали экскурсию в "красную зону" московской больницы

Главный врач Филатовской больницы Валерий Вечорко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обращение Дениса Проценко и его коллег было адресовано в первую очередь лидерам антипрививочного движения Юрию Лозе, Кате Лель, Марие Шукшиной и т.д. Однако представители боевого авангарда по тем или иным причинам не смогли проинспектировать “красные зоны”.

Егор Бероев, судя по его посту в “Фейсбуке”, недоумевал почему его “пригласили в «красную зону» посмотреть, как умирают люди”.

Маша Шукшина у себя в Телеграме сообщила, что пыталась дозвониться до одного из подписантов - главного врача Боткинской больницы в Санкт Петербурге Дениса Гусева. Но то ли ее не поняла девушка в колл-центре, то ли Маша не смогла толком объяснить цель своего звонка, но разговор с Денисом Гусевым не состоялся. Тем временем сам Гусев около часа прождал Юрия Лозу, который как будто бы обещал приехать в больницу. Ради такого дела на работу вывели дополнительную смену врачей, чтобы не отвлекать от работы дежурную бригаду “красной зоны”. Однако Лоза или тот, кто говорил от его имени, так и не приехал. Когда журналисты дозвонились до автора бессмертной композиции “Плот”, он ответил, что это все вранье, у него концерт и он не собирался никуда ехать.

Тем не менее, группа антиваксеров дозвонилась куда надо и в субботу их пригласили на экскурсию в “красную зону” московской Филатовской больницы.

В назначенный час у ворот госпиталя появилось 9 человек, сразу было видно что это отнюдь не подставные “ряженые” антипрививочники, а самые, что ни на есть настоящие, от сохи. И собравшиеся на шоу журналисты услышали весь джентльменский набор: “вируса не существует”, “это химические реагенты, которые враги распыляют с самолетов”, “коронавирусом людей облучают вышки 5G”, “во всем виновата металлическая пыль”.

- Моя цель пойти в красную зону без всяких средств защиты и доказать, что все это фейк, вранье и провокация, - заявил один из визитеров блогер Антон Тарасов.

Однако блогер и его единомышленники не встретили взаимопонимания со стороны врачей. Хотя казалось бы, если следовать логике антипрививочников, мальчика, который изъявил желание сунуть пальчики в розетку, чтобы доказать, что электричества не существует, взрослые должны были погладить по головке и похвалить за смышленость.

Если врачи рассчитывали отвратить антипрививочников от их язычества и обратить в сторону доказательной медицины, то они жестоко ошибались. Наоборот, антиваксеры требовали от медиков покаяться, возмущались требованием облачиться в костюмы индивидуальной защиты и были уверены, что врачи хотят их заразить, предлагая пройти ПЦР-тестирование. Разразился скандал. Наиболее буйного гражданина вывели из госпиталя с помощью полиции. Лишь несколько противников вакцин согласились соблюдать меры безопасности, для остальных экскурсия окончилась не начавшись.

- Никакого диалога в антипрививочниками не получилось, - развел руками главный врач Филатовской больницы Валерий Вечорко. - Блогеры целенаправленно пришли за своей минутой славы. Их не интересовало, что на самом деле происходит в ковидных госпиталях.

Те, кто закончил экскурсию, дипломатично отвечали, что о пациентах в "красных зонах" заботятся хорошо. Что они думают на самом деле скоро увидим в их блогах. Будете смотреть, не забывайте одеть шапочки из фольги.