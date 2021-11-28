Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
ЗДОРОВЬЕ28 ноября 2021 12:18

Новый штамм коронавируса получил название Омикрон по политическим мотивам

Всемирной организации здравоохранения пришлось «объясняться», почему выбирая имя вирусному варианту, они пропустили две буквы греческого алфавита
Людмила ШТЕПАНКОВА
Комментарии (11)Комментарии (11)(11)
Первые случаи заражения новым вариантом коронавируса были выявлены в ЮАР и Ботсване.

Первые случаи заражения новым вариантом коронавируса были выявлены в ЮАР и Ботсване.

Фото: REUTERS

Новый вариант коронавируса, который зафиксировали всего лишь на прошлой неделе, поначалу называли южноафриканским - по причине того, что первые случаи заражения были выявлены в ЮАР и Ботсване. Впоследствии он перекинулся на Европу и далее по всему миру.

Имена штаммам Всемирная организация здравоохранения дает по названиям букв греческого алфавита - альфа, бета, гамма, дельта… 26 ноября ВОЗ окрестила южноафриканский штамм “омикроном”.

Это сразу вызвало вопросы. Почему именно «омикрон»? Куда дели 13-ю букву «ню» и 14-ю - «кси»? Зачем сразу перескочили к пятнадцатой букве алфавита?

ВОЗ пришлось «объясняться» перед журналистами. Мол, таким образом хотелось избежать неудобств для носителей английского и китайского языков…

В первом случае были опасения, что люди бы путали «ню» (Nu) с английским словом «нью» (New, новый), и таким образом получался бы хаос и масло масляное.

Что касается «кси» (Xi), то её пропустили из деликатности - произношение этой буквы на многих языках звучит как «си», что созвучно имени китайского лидера Си Цзиньпин. А кроме того, в Китае Си – достаточно распространенная фамилия. Да и сам Китай уже давно находится в центре огромных геополитических споров по поводу происхождения вируса… В общем, эксперты решили, что «Вариант Си» мог вызвать непреднамеренную антикитайскую реакцию и предпочти остановиться на «омикроне».

Напомним, этот штамм значительно отличается от предыдущих и предположительно считается более опасным, чем даже «дельта». На сегодняшний день «омикрон» выявлен уже в девяти странах. Вирус распространяется очень быстро, в том числе среди привитых, а болезнь зачастую протекает бессимптомно.

Коронавирус Covid-19Распространение коронавируса в мире