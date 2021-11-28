Новый штамм коронавируса получил название Омикрон по политическим мотивам

Первые случаи заражения новым вариантом коронавируса были выявлены в ЮАР и Ботсване. Фото: REUTERS

Новый вариант коронавируса, который зафиксировали всего лишь на прошлой неделе, поначалу называли южноафриканским - по причине того, что первые случаи заражения были выявлены в ЮАР и Ботсване. Впоследствии он перекинулся на Европу и далее по всему миру.

Имена штаммам Всемирная организация здравоохранения дает по названиям букв греческого алфавита - альфа, бета, гамма, дельта… 26 ноября ВОЗ окрестила южноафриканский штамм “омикроном”.

Это сразу вызвало вопросы. Почему именно «омикрон»? Куда дели 13-ю букву «ню» и 14-ю - «кси»? Зачем сразу перескочили к пятнадцатой букве алфавита?

ВОЗ пришлось «объясняться» перед журналистами. Мол, таким образом хотелось избежать неудобств для носителей английского и китайского языков…

В первом случае были опасения, что люди бы путали «ню» (Nu) с английским словом «нью» (New, новый), и таким образом получался бы хаос и масло масляное.

Что касается «кси» (Xi), то её пропустили из деликатности - произношение этой буквы на многих языках звучит как «си», что созвучно имени китайского лидера Си Цзиньпин. А кроме того, в Китае Си – достаточно распространенная фамилия. Да и сам Китай уже давно находится в центре огромных геополитических споров по поводу происхождения вируса… В общем, эксперты решили, что «Вариант Си» мог вызвать непреднамеренную антикитайскую реакцию и предпочти остановиться на «омикроне».

Напомним, этот штамм значительно отличается от предыдущих и предположительно считается более опасным, чем даже «дельта». На сегодняшний день «омикрон» выявлен уже в девяти странах. Вирус распространяется очень быстро, в том числе среди привитых, а болезнь зачастую протекает бессимптомно.