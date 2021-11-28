Певица Адель назвала продукты, которые помогли ей похудеть на 45 кило

Адель рассказала. как ей удалось похудеть на 45 килограммов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чудесное преображение Адель никого не оставило равнодушным: за какой-то год 33-летняя певица похудела на 45 килограммов! Неудивительно, что поклонников интересует секрет ее чудо-диеты. В интервью для журнала Vogue британская звезда рассказала, как ей удалось радикально сбросить вес, и показала, какие продукты помогли ей похудеть. Фрагментом видеоинтервью артистка поделилась в Инстаграме.

Адель призналась, что похудела не столько ради стройности, сколько ради здоровья. В этом ей помогли не только диета, но и ежедневные спортивные тренировки.

- Тренируясь, я могла просто почувствовать себя лучше. Речь никогда не шла о похудении - только о том, чтобы стать сильнее и уделять себе как можно больше времени каждый день, - рассказала певица.

Адель также показала продукты, благодаря которым ей удалось похудеть. В ее рационе преобладают кабачки, зелень, тыква, болгарский перец, огурцы, авокадо и нектарины.

- Я слежу за тем, что вкладываю в свое тело, - отметила звезда.

Певица худеет на сиртфуд-диете. Ее основу составляют продукты, благодаря которым организм активно вырабатывает сиртуины - белки, ускоряющие обмен веществ. Они повышают мышечный тонус и подавляют чувство голода. Сиртфуд-диета была придумана в 2016 году и быстро обрела популярность среди зарубежных знаменитостей. На этой диете, например, перед свадьбой сидел принц Гарри.

Всего за год певица кардинально изменилась. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ее разработали нутрициологи из Великобритании Глен Маттен и Айдан Гоггинс. По их словам, они выявили метод, с помощью которого можно активизировать «ген стройности». За него отвечают ферменты группы сиртуинов, которые запускают механизм сжигания жира. В основном это продукты растительного происхождения, богатые антиоксидантами. Это может быть, например, темный шоколад, капуста, клубника, красное вино, черника и многое другое. Диета также требует ограничение в калориях. Например, в первую неделю нужно сократить рацион до тысячи калорий в день (напомним, средняя рекомендованная норма для человека – 2000 калорий). На вторую неделю количество калорий повышается до 1500 ккал в сутки.

Великолепная форма Адель произвела на всех такое впечатление, что на певицу немедленно посыпались выгодные рекламные предложения. Однако она не спешит соглашаться на все подряд. Например, исполнительница отвергла чек в 50 миллионов долларов, которые ей обещали заплатить за рекламу очередной «диеты стройности».

Как рассказали источники из окружения певицы, это далеко не первое заманчивое предложение. Ей предлагали рекламировать курсы диет, вегетарианские продукты, кулинарные книги, видеоупражнения. Но певица была настолько поглощена работой над новым альбомом, что отказывалась от всех рекламных контрактов.

В прошлом артистка пережила болезненный развод, который стал еще одной причиной перемен в ее жизни и внешности. Певица долго приходила в себя после расставания с 46-летним бизнесменом Саймоном Конекки. И не мудрено. Адель прожила с ним 8 лет, из них в официальном браке – только 2 года. Тем не менее, по решению суда артистке пришлось отдать мужу большую часть своего состояния – 140 миллионов долларов из заработанных ею 190 миллионов. Выплатить такую сумму Адель пришлось из-за драконовских бракоразводных законов штата Калифорния, а также потому что у супругов не было брачного контракта. Поскольку почти все деньги певица заработала в годы официального брака с супругом, Саймон отсудил у нее огромную компенсацию за развод.

Сейчас певица встречается со спортивным агентом Ричем Полом. 39-летний Рич — один из самых известных спортивных агентов NBA. С ним сотрудничали звезды баскетбола Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Бен Симмонс и Джон Уолл. Он богат и успешен: его состояние оценивается в 46 миллионов долларов. В 2020 году Пол вошел в список десяти самых влиятельных спортивных агентов мира по версии Forbes.