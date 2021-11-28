Посол России в США Анатолий Антонов: «Американцы разъединяют семьи наших дипломатов»

Посол России в США Анатолий Антонов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что 30 января будущего года 27 российских дипломатов с семьями будут вынуждены покинуть США. Похоже, американские власти намеренно ведут дело к тому, чтобы дипломатические отношения между двумя странами вконец деградировали. Если раньше Штаты просто высылали десятками сотрудников нашего посольства и консульских учреждений, то теперь перешли к более изощренной тактике. Антонов рассказал, что жен дипломатов лишают аккредитации, а у их детей возникают проблемы с получением виз. Посол назвал это политикой по разъединению семей, отметив, что в самих США всячески декларируется бережное отношение к семейным традициям.

Антонов подчеркнул, что в этой ситуации Россия обязана отвечать зеркально, заявив, что аналогичное количество американских дипломатов уедет из Москвы 30 июня. По мнению посла, «нас (в США. - Ред.) по-прежнему воспринимают противниками, атмосфера отравлена русофобией».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия и США не смогут нормализовать отношения, пока не решен вопрос с дипломатической собственностью РФ, захваченной американскими властями в период с 2016 по 2018 год.

- Вряд ли в ближайшее время стоит надеяться на улучшение отношений между нашими странами, - заявил в комментарии для Радио «Комсомольская правда» директор Фонда изучения США им. Ф. Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. - Американцы начали дипломатическую войну еще при Обаме под предлогом обвинений России во вмешательстве в президентские выборы. Нам ставили в вину попытку «разрушить политическую систему США». С тех пор менялись президенты, но никто официально от этой концепции не отказался. На дискриминационные действия мы, в соответствии с принятой практикой, вынуждены реагировать адекватно. В итоге дошло до того, что посольства не в состоянии осуществлять нормальную деятельность. В такой ситуации нужно идти на взаимные уступки, но США их делать не хотят. Поэтому диалог с ними пока не налаживается.