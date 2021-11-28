Россияне-должники прячут за границей недвижимости на $1 млрд

Некоторые держатели кредитов предпочитают прятать свое имущество не под подушкой, а в Испании и на Кипре, подальше от российского правосудия. Фото: Shutterstock

Красиво, солнечно и от российского правосудия далеко – что еще нужно для счастья простому гражданину, который скрывает свое имущество от кредиторов за границей? Вот почему подобные личности предпочитают прятать свое имущество не под подушкой, а в Испании и на Кипре. А также в США и Великобритании - там, может, и не так тепло, зато прятаться удобно и в Россию не выдают.

Именно в этих четырех странах находится основная часть имущества россиян, чьи долги пытаются взыскать на родине. Это выяснило коллекторское агентство «АктивБизнесКонсалт». Причем 90% имущества российских должников за границей - это недвижимость. В общем, даже уезжая... вернее, сбегая от кредиторов за границу, наш человек не меняет своих привычек и продолжает каждый лишний миллион баксов вкладывать именно в квадратные метры. Стоимость зарубежной недвижимости российских должников, по данным коллекторов – не меньше $1 млрд.

Речь, понятное дело, идет не об алиментщиках и прочей мелочевке (откуда у них деньги на билет за границу?). Агентство анализировало данные в основном по крупным неплательщикам, которые задолжали десятки и сотни миллионов рублей банкам, инвестиционным компаниям, а иногда и обычным людям.

Составило агентство и «портреты» среднестатистических неплательщиков, скрывающих свое имущество в разных странах. Например, средний возраст живущего в Испании россиянина-должника - 54 года. Две трети таких неплательщиков - мужчины, 87% из них женаты и 74% имеют детей. Треть таких «испанцев» имеют еще одно гражданство, помимо российского. Причем гражданство это не испанское: по законам этой страны, если ты получаешь местный паспорт, то должен отказаться от российского. Средняя стоимость их заграничного жилья – 820 тысяч евро (за такие деньги в Испании можно купить шикарный дом с бассейном у моря). Практически вся испанская недвижимость российских неплательщиков сосредоточена в Аликанте, Малаге и Барселоне. Естественно, все эти провинции - курортные, находятся на берегу Средиземного моря.