Профессор МГУ Аграновский: Омикрон может быть мягче, чем дельта. Пока нет сведений, что от него умер хоть один пациент

Новая разновидность коронавируса, омикрон, родом из ЮАР. Фото: REUTERS

Новый штамм из ЮАР, получивший название омикрон, перепугал человечество. Поползли слухи, что мутант устойчив против антител привитых и переболевших, способен заражать эффективнее, чем дельта-вариант. Тогда получается, что человечества снова нет эффективного оружия против коронавируса? Неужели нас снова ждет локдаун, закрытие границ?

О том, насколько оправданы панические настроения, мы спросили в эфире радио «Комсомольская правда» Алексея Аграновского, профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ.

Новому варианту будет тяжело потеснить Дельту

- Алексей Анатольевич, по поводу омикрона высказываются две совершенно противоположные точки зрения. Одни эксперты считают омикрон невероятно опасным. Другие - например главный санитарный врач Великобритании Крис Уитти полагают, что масштаб угрозы сильно преувеличен. Кто на ваш взгляд ближе к истине?

- Обе стороны правы. И истина, как всегда, лежит где-то посередине. Штамм тревожный. По классификации ВОЗ это вариант вируса относится к категории “вызывающий беспокойство”. Действительно у него необычные свойства - такого количества мутаций в новых штаммах мы пока еще не видели. У него где-то новых 50 мутаций, вернее сказать, замен. То есть, одна аминокислота меняется на другую аминокислоту. Это может менять свойства белков. И вот в шиповидном S-белке (они образуют ту самую корону, из-за которой вирус получил свое название) целых 30 замен. И еще 10 замен в рецепторсвязывающем домене, с помощью которого вирус проникает в клетку. По крайней мере теоретически, такое количество мутаций может иметь какие-то последствия. То есть, штамм омикрон может уходить от вакцин, быть более заразным. Но при этом я так скажу: осторожность нужна, следить за новым вирусом нужно, но пока нет никаких данных, что он способен потеснить Дельту - доминирующий сейчас штамм. Или, что он более смертелен - вовсе нет. Из десятков случаев клинического течения, которые пока что описаны, ни одной смерти не зарегистрировано. Вполне возможно, что омикрон более мягкий вариант. Но это все надо исследовать. На данный момент оснований для паники нет. Но надо оперативно разобраться, способна ли вакцина “Спутник V” и вызываемые ею антитела нейтрализовать новый штамм? Или там могут быть какие-то проблемы со степенью нейтрализации. Это можно сделать уже сейчас, в лаборатории.

Надо ли переделывать “Спутник V” под штамм-мутант

- Можно ли адаптировать вакцины под омикрон?

- Я думаю вопрос возможной устойчивости штамма к вакцинным антителам сейчас изучается в первую очередь.

Moderna даже заявила, что они будут делать вакцину именно против штамма омикрон. Честно говоря, я думаю, что это пиар. Ну, рановато делать такие заявления: по-сути ведь еще ничего не произошло. Нужна ли будет такая вакцина вообще? Это открытый вопрос. Надо ли переделывать наш “Спутник” - неясно. Этот штамм может не пробить Дельту, потому что сейчас дельта-вариант занял всю площадку. Это очень хорошо приспособленный к человеку штамм и омикрону предстоит выдержать очень непростую конкуренцию.

Откуда берутся новые варианты вируса?

- Появилась информация о происхождении вируса: директор института генетики университетского колледжа Лондона говорит, что штамм мог образоваться в организме человека с ослабленной иммунной системой, предположительно, больного ВИЧ, который не получил должного лечения. А дальше хроническое течение переросло уже в определенные мутации…

- Версия представляется разумной. Знаете, в чем проблема Южной Африки? У них так же, как в Российской Федерации очень мало вакцинированных. Чем меньше вакцинированных и чем больше людей болеют, тем выше шанс, что появится новый штамм. Потому что варианты с новыми свойствами появляются случайно - при копировании генетической информации случаются ошибки. А естественный отбор направлен на те ошибки, которые помогают вирусу лучше передаваться новым хозяевам. Кроме того, в Южной Африке достаточно высок процент людей, с низким иммунитетом, больных СПИДом. Значит, в организме такого человека иммунитет хилый и вирус там комфортно размножается в течение большого времени. Следовательно шанс появления нового варианта значительно возрастает.

- Насколько я знаю, в нашей стране, к сожалению, людей с ВИЧ-инфекцией тоже немало...

- Извините, но у нас все же не такой высокий процент таких больных. В Южной Африке, по некоторым данным, 19% населения болеют синдромом приобретенного иммунодефицита. У нас, слава богу, меньше. Тем не менее, и у нас вот такие люди могут быть суперраспространителями, биологическими резервуарами, где могут образовываться новые варианты. Исключить этого нельзя.

- Из ЮАР приходят данные, что омикрон в первую очередь поражает молодых людей, но количество госпитализированных при этом не растет…

- Свойства штамма омикрон еще предстоит исследовать. Слишком мало случаев было зарегистрировано, чтобы собрать более-менее пристойную статистику. Какие группы он больше заражает - молодых, пожилых? Как на него действуют антитела у ранее переболевших или привитых - все это еще предстоит узнать.

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