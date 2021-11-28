Володин - о законах, вступающих в силу в декабре: Зарегистрировать ребёнка станет легче, а к социально значимым сайтам обеспечат бесплатный доступ

Глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Фото: Иван МАКЕЕВ

1. По словам Володина, «появится возможность во внесудебном порядке блокировать сайты, которые выманивают деньги, а потом исчезают». «Решение позволит оперативно пресекать деятельность ресурсов, рекламирующих финансовые пирамиды», - считает спикер.

2. «Другое нововведение защитит людей, которые обращаются за кредитом, от навязывания дополнительных услуг, - поделился председатель Госдумы. - Будет запрещено проставлять за заемщика в договоре отметки, означающие его согласие с предложенными условиями».

3. «Также банки не смогут требовать от заемщика постоянного наличия на счете неснижаемого остатка. Это условие было избыточным. Ситуации в жизни бывают разные, не всегда граждане могут поддерживать определенный баланс счета в течение месяца, что важно учитывать».

Все эти законы заработают уже с 1 декабря.