История провала: куда «Роснано» спустило 280 млрд рублей и при чем здесь Анатолий Чубайс

Роснано = Чубайс + его команда. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ДЕНЕГ НЕТ

А ведь казалось, что всё не так плохо. Не далее как 9 ноября «Роснано» на своем сайте отчиталось о хороших финансовых результатах. Выручка увеличилась в 6 раз, валовая прибыль - в 5,3 раза. Ну красота же!

Однако уже в этой жизнерадостной новости внимательный читатель усматривал намек: похоже, скоро грянет буря.

- Остаются факторы, сдерживающие развитие. Речь об исторически сложившихся обязательствах. Задача менеджмента - снижение уровня долговой нагрузки, сформированной до начала 2021 года, - таким комментарием снабжена отчетность за девять месяцев.

Обратите внимание: не просто какие-то обязательства, а «исторически сложившиеся». Запомните эти слова, они ключевые.

Что было дальше, вы, наверное, знаете. Вечером 19 ноября на сайте «Роснано» появляется сообщение: состоялась встреча с кредиторами и обсуждались «возможные сценарии реструктуризации». На биржевом языке это называется техническим дефолтом - у компании нет денег, чтобы платить по долгам.

Но ведь деньги были, и было их навалом! Только на создание госкорпорации в конце «нулевых» ушло 130 млрд рублей - $5 млрд по тогдашнему курсу. Куда они делись? Чтобы в этом разобраться, давайте окунемся в историю. И ответим на вопрос, что все эти годы делала компания «Роснано» и почему она делала это плохо.

НЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЭТО ЗАНЯТИЕ

Нет, деньги не украли. По крайней мере, следствием это не доказано. Их просто потратили неэффективно. Вот, скажем, накупили вы лотерейных билетов на тысячу рублей, а выиграл только один из них, да и то червонец. У «Роснано» масштабы другие и процесс вложений посложнее, но суть проблем примерно такая же.

«Роснано» создавалось 13 лет назад как инвестиционная компания. Ее задача - находить на рынке молодые перспективные фирмы, связанные с нанотехнологиями, вкладывать в них деньги и помогать им развиваться. Если молодая фирма добивается успеха – инвестор богатеет; если фирма накрывается - вложенные в нее деньги вылетают в трубу. Проблема в том, что «молодые перспективные фирмы» куда чаще загибаются, чем выживают.

- Модель, применявшаяся при создании «Роснано», с самого начала была провальной. Потому что компания создавалась на государственные деньги. При том, что ее вложения были чрезвычайно рискованными: дай бог, если из десяти проектов один «выстрелит». При этом остальные проекты похоронят деньги налогоплательщиков, - говорит профессор, доктор экономических наук Никита Кричевский.

- Во всем мире подобными рискованными инвестициями занимаются, как правило, частники. У нас же государство не просто дало на это деньги, но и оказалось не готово списывать убытки, которых при такой схеме не избежать. Результат такого подхода предсказуем: либо уголовные дела, либо дефолт, - констатирует Дан Медовников, директор Института менеджмента инноваций Высшей школы экономики.

Так зачем вообще создавали «Роснано»? Да потому что очень «нано» было.

- Структура создавалась как синекура для господина Чубайса. И огромные средства были направлены ему для того, чтобы он чем-то занимался и получал пенсию от своих трудов, коими отметился в 90-е и «нулевые», - говорит Никита Кричевский.

А упор был сделан на нанотехнологиях, поскольку в «нулевых» эта тема была очень модной во всем мире.

- Идея нанотехнологий действительно красиво звучит: работа с микроскопическими частицами, где кроется большой потенциал для изобретений, инноваций. Руководство страны серьезно заинтересовалось этой темой, - говорит Дан Медовников.

И под эту тему можно было выбить очень хорошее финансирование. А уж с лоббистскими возможностями и связями Чубайса...

НЕ МОЖЕШЬ – НЕ БЕРИСЬ

Анатолий Борисович – менеджер, конечно, эффективный. Ну, так было принято говорить в 90-е. Однако для успешной работы с инвестициями и уж тем более нанотехнологиями этого мало.

- Компания «Роснано» создавалась конкретным человеком, под этого человека и работала в стиле этого человека. Можно сказать, Роснано = Чубайс + его команда. Раньше эта команда занималась энергетикой, потом взялась за нанотехнологии. Но это очень специфическая сфера. Нужно во многом разбираться, ведь нанотехнологии можно применять во многих отраслях, от фармацевтики до производства труб. Они учились, ошибались, нарабатывали опыт... На это потребовалось немало времени, - говорит Дан Медовников.

Неплохой «грант» на обучение - $5 млрд! А когда прошли годы и команда Чубайса чему-то научилась в новом деле, стало понятно:

- Ставка на нанотехнологии, которая делалась в «нулевые» годы, не сыграла. Прорыва в этой сфере не случилось, все занялись цифровизацией, искусственным интеллектом. Именно там – сегодняшние основные инновации, деньги, прибыль. Заметьте, о нанотехнологиях уже несколько лет не говорит практически никто, кроме «Роснано». Возможно технологическая мода на них вернется, но не в ближайшее время, - комментирует Дан Медовников.

При этом у компании оставалось жесткое ограничение - вкладывать деньги только в проекты, связанные с нанотехнологиями. Люди, знакомые с ситуацией, рассказывали «КП»: Чубайс пытался «расширить мандат», просил у правительства разрешения инвестировать в более прибыльные отрасли. Но получил отказ: вот твоя наноделянка, ее и обрабатывай.

ИСТОРИЯ ПРОВАЛОВ

И «Роснано» ее обрабатывало, причем яростно.

- Институт развития должен помогать предпринимателю развиваться, обслуживать его. А «Роснано» поначалу очень активно вмешивалось в работу компаний, в которые входила, - говорит Дан Медовников. - Часто бывало так: прежних руководителей отодвинут, а первую скрипку начинают играть представители «Роснано». Это стилистика хищной агрессивной корпорации, а не института развития.

При этом - вспоминаем - ни опыта, ни нужной квалификации для достижения этого успеха у роснановцев долго не было. В результате под чутким руководством менеджеров «Роснано» перспективная компания быстро загибалась. История знает массу таких примеров. Приведем три самых громких.

1. Крематорий для кремния

Почти 14 млрд рублей «Роснано» потратило на создание предприятия по производству поликристаллического кремния (применяется в солнечной энергетике). При этом Чубайс заявлял: «Гарантий, что мы не провалимся с новым проектом, нет». Как в воду глядел:

- «Внезапно» оказалось, что китайцы делают тот же продукт минимум в четыре раза дешевле, - напоминает профессор Никита Кричевский.

Почему слово «внезапно» в кавычках? Да потому что Счетная палата позже утверждала: в «Роснано» знали, что цены на поликремний падают из-за роста выпуска в Китае. Себестоимость производства, которое пытались наладить в Иркутской области, в разы превышала его рыночную цену. В итоге завод так и остался на бумаге. А вот Счетная палата, изучив бурную деятельность по его созданию, обнаружила «признаки отмывания и легализации средств».

2. Подножка от Джобса

В 2011 году Чубайс поразил общественность супер-инновационной разработкой - планшетом с гибким экраном. Главный инноватор всея Руси грозился уже к 2013 году запустить в производство 2,1 млн таких дисплеев в год. В проект было вложено $240 млн (7,5 млрд рублей по тогдашнему курсу).

Как вы понимаете, никакого завода не появилось: новинка оказалась никому не нужна.

- Эта черно-белая электронная книга оказалась не в состоянии конкурировать с айпадом от Apple. Он оказался лучше по многим характеристикам, - объясняет Дан Медовников.

3. Аккумуляторы сели

Новосибирский «Лиотех» был заявлен как «крупнейший в мире завод по производству литий-ионных аккумуляторов». По разным оценкам, в проект вложили от 13,5 до 15 млрд рублей. Это не только деньги «Роснано» - например, 500 млн рублей выделили местные власти.

В 2011 году завод запустили, но он столкнулся с той же проблемой - слабым спросом на продукцию. В 2012 году в компании прошла реорганизация, в ходе которой «потерялось» 513 млн рублей - Счетная палата усмотрела в этом «признаки мошенничества». Вдобавок предприятие набрало кредитов на 10 млрд рублей и с 2016 по 2019 годы находилось в процедуре банкротства. Потом с кредиторами удалось договориться о рассрочке. Однако в сентябре нынешнего года здание завода выставили на продажу за 1 млрд рублей как «производственно-складской комплекс».

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЕСЛИ ДРУГ УБЕГАЕТ ВДРУГ

«Признаки мошенничества» - не единственное, что увидели аудиторы в работе госкомпании. Вот некоторые выводы Счетной палаты после проверки «Роснано» от 2013 года (цитируем дословно):

- Расходы на оплату труда в расчете на одного человека за пять лет увеличились более чем в девять раз.

- Ряд сделок обладают признаками отмывания и легализации средств.

- В рамках расходования средств «Роснано» допускаются сделки с заинтересованностью.

Задержимся на последнем пункте.

- В проектах «Роснано» принимали участие многие близкие к Чубайсу люди, - расшифровывает выводы Счетной палаты Никита Кричевский. - Например, в создании завода, выпускающего солнечные батареи, принимали участие структуры Виктора Вексельберга. Они имели определенным спросом внутри страны, но с самого начала были менее эффективны, чем существовавшие тогда зарубежные аналоги.

Речь о заводе «Хевел» в Чувашии. Он создавался как совместное предприятие «Роснано» и «Реновы» Вексельберга. В финансовых операциях вокруг завода Счетная палата увидела «признаки коррупционной составляющей».

- Не все, но многие проекты были прикрытием для воровства бюджетных средств. За время существования «Роснано» около 120 млрд рублей были выведены в Нидерланды, Кипр, Сингапур. На этот счет есть статья 160 УК РФ (Присвоение или растрата, - Ред.) По ней можно получить как минимум пять-восемь лет и спокойно ехать к господину Улюкаеву, - обрисовывает возможные перспективы Никита Кричевский.

А у Чубайса немало старых друзей.

- Есть еще папаша Минц, который ныне спокойно поживает в Лондоне, - напоминает профессор Кричевский.

Борис Минц – хрестоматийный персонаж эпохи приватизации. В 90-х работал в подчинении Чубайса и в Госкомимуществе, и в администрации президента. В 2000 году Минца от власти отлучили и применение своим талантам он нашел в бизнесе. Основал строительную фирму О1 и финансовую группу «Открытие». В 2013 году стал скупать негосударственные пенсионные фонды и объединил их в одну структуру с красивым названием «Группа «Будущее». Она стала крупнейшим в России держателем пенсионных накоплений – около 300 млрд рублей.

В 2017 году Forbes оценивал состояние Минца в $1,3 млрд, а уже через год он вместе с тремя сыновьями сбежал в Лондон. И вскоре стал обвиняемым по уголовному делу о растрате 30 млрд рублей. Минца подозревают в махинациях, которые привели к финансовым проблемам «Открытия» (в 2017 году ЦБ пришлось начать процедуру финансового оздоровления банка).

Казалось бы, при чем тут «Роснано»? А дело в том, что еще несколько лет назад Счетная палата предъявляла госкомпании претензию: вместо того, чтобы инвестировать, часть денег она держит на банковских вкладах (то есть фактически ссужает их под процент). В каких именно? Открываем финансовые документы «Роснано» за 2014-2015 годы и видим: несколько миллиардов рублей и $20 млн «Роснано» держало в «Открытии». Это, конечно, не преступление. Но задачи-то государство ставило совсем другие.

Справедливости ради отметим, что Минц, по сообщениям СМИ, в 2013 году продал свои акции «Открытия». Однако связи никуда не делись. Например, до 2017 года банком руководил Евгений Данкевич, давний соратник и бывший коллега Минца по «Открытию». По версии следствия, те махинации, в которых подозревают Минца, он проворачивал вместе с Данкевичем. Который ныне объявлен в международный розыск, что не мешает ему наслаждаться жизнью в солнечном Израиле.

МЕГАДОЛГИ НАНОКОМПАНИИ

«Тьфу на вас!» - мысленно отвечало руководство «Роснано» недоброжелателям и продолжало жить на широкую ногу. Про доходы сотрудников «Роснано» не писал только ленивый. По данным Счетной палаты, в 2014-2015 годах средняя зарплата в компании составила 1,2 млн рублей в месяц – в 40 раз выше, чем по стране. А сам Чубайс за 2014 год заработал 207 млн рублей (после этого данные не публиковались).

И конечно, было бы дурным тоном не вспомнить фразу Чубайса, сказанную на корпоративе в честь встречи 2016 года. «У нас очень много денег. Их просто вот совсем много. А значит, у нас есть вторая премия помимо первой!»

Откуда же взялось это «много денег», коли свои миллиарды компания либо положила на депозиты, либо спалила на проектах вроде гибких планшетов?

- В госкомпании применялась ущербная схема финансирования инноваций при помощи заемных средств: кредитования и размещения облигаций, - говорит Никита Кричевский.

Аппетит пришел во время еды, и 130 млрд рублей, полученных на старте, быстро закончились. Словно игроман, занимающий у всех вокруг в надежде взять реванш у казино, «Роснано» побежало просить денег взаймы. Чтобы снова их куда-нибудь вложить в надежде получить хорошую прибыль и отбить потери.

И ведь выпросили же! Благо, волшебная приставка «гос» перед словом «компания» вызывает доверие не только у старушек, но и у банкиров с инвесторами. Корпорация набрала кредитов на 76,3 млрд и продала облигаций на 71,6 млрд – итого почти 150 млрд рублей. Которые направила туда же - на инвестиции в молодые компании, которые потом заглохли или просто не принесли солидного навара.

- Рынок не принял ни одну из идей. Ни один проект «Роснано» так и не вышел на биржу, - подводит грустный итог Никита Кричевский.

Сомнений не оставалось - проект окончательно потерпел крах. 3 декабря 2020 года Чубайс вместе с командой покинул тонущий корабль, оставив после себя те самые «исторически сложившиеся обязательства».

Часть кредитов и облигаций «Роснано» обеспечены госгарантиями, то есть деньги под это в бюджете отложены специально. Но десятки миллиардов не обеспечены ничем, кроме честного слова прежнего руководства. Уже 1 декабря «Роснано» должно выплатить по облигациям 4,5 млрд рублей, и эти долги гарантий не имеют. Минфин на днях высказался: обязательства, обеспеченные госгарантиями, будут выполнены. Об остальных долгах - ни слова.

- Никаких препятствий к банкротству «Роснано» на сегодняшний день нет, - говорит Никита Кричевский. - Решение вопроса только одно - заплатить деньги. Но ни банки, ни правительство в Роснано вкладываться не хотят. Все понимают, что это дырка от бублика.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВОПРОС РЕБРОМ

Есть ли у компании будущее?

Нет.

Это если коротко. А теперь поясним. Допустим, кто-то очень добрый и бескорыстный - например, Российская Федерация - даст компании денег, и она выплатит эти 4,7 млрд рублей. А дальше что? В следующем году «Роснано» должно выплатить по облигациям уже 30 млрд рублей. Потом подойдет время отдавать кредиты.

При этом не забываем, что задача компании - не только платить долги, но и инвестировать, поднимать нанотехнологии на Руси. Сможет ли новая команда успешно всем этим заниматься?

- При всем уважении к тем людям, которые сейчас возглавили «Роснано», они никогда не занимались инновационным бизнесом, - говорит Дан Медовников. - Им тоже, как когда-то команде Чубайса, придется учиться, делать ошибки, нарабатывать опыт. Этот опыт был у прежней команды. Да, он провальный, но очень важный. Надо было проанализировать работу команды Чубайса, поговорить с ними и понять, почему были допущены ошибки - только так их можно избежать их в дальнейшем. К сожалению, такой анализ сделан не был - вместо этого просто поменяли руководство.

Впрочем, шансы занять свое место в нашем туманном инновационном будущем у «Роснано» остаются. По мнению Дана Медовникова, для этого государству надо изучить негативный и позитивный опыт команды Чубайса и реструктурировать долги. А также определиться, наконец, имеет ли оно дело с корпорацией, созданной на государственные деньги, или с институтом развития

- Государству стоит либо прекратить играть в инновации (и отказаться от более-менее приличного места в завтрашней экономике), либо смириться с убытками. Так устроен этот бизнес.

КСТАТИ

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Нельзя сказать, что все проекты «Роснано» были провальными. Есть и прибыльные компании. Да вот только многие из них прекрасно развивались и без «Роснано».

Чубайс любил приводить в качестве примера своего успеха компанию OCSiAl - производителя одностенных углеродных нанотрубок.

- Это действительно уникальная технология. Применение нанотрубок резко повышает качество изделий: стройматериалы становятся прочнее, автомобильные шины - износоустойчивее, - рассказывает Дан Медовников. - Эту технологию разработал выдающийся новосибирский ученый, академик Михаил Предтеченский. А своим коммерческим успехом компания во многом обязана талантливому предпринимателю, президенту компании Юрию Коропачинскому. И уже потом долю в компании купило «Роснано» (госкомпании принадлежит 17,3% акций, - Ред.).

Еще одна компания мирового уровня в сфере нанотехнологий - ставропольский «Монокристалл». Производит искусственные сапфиры, 98% продукции идет на экспорт. «Монокристалл» образовался в 1999 году, в 2011-м «Роснано» купило 5% акций компании и с тех пор успешно не мешает ей работать.

- «Монокристалл» - одна из компаний, где акционеры из «Роснано» не стремились всем управлять, - раскрывает Дан Медовников один из секретов удачной работы «Монокристалла». - Там прекрасные менеджеры, они отлично знают рынок и дела у компании идут очень хорошо.