Анекдоты: США выразили озабоченность из-за того, что Россия находится на границе с Украиной

Ночной звонок в пожарную часть:

- Ко мне в окно третьего этажа лезет мужчина!

Диспетчер:

- Гражданка, звоните в полицию.

- При чем тут полиция? Ему же лестница нужна!

* * *

- Выглядишь так, что тебя хочется воскресить, а не разбудить...

* * *

- Ты что, совсем без царя в голове?

- Неправда. Там конституционная монархия.

- Как это понимать?

- Царь вроде бы есть, но реальная власть у тараканов.

* * *

- Когда я попросил свою подругу выйти за меня замуж, она дала ответ, полный нежности, романтики, проницательности, красоты и теплоты.

- И что она ответила?

- Она сказала нет.

* * *

США выразили озабоченность из-за того, что Россия находится на границе с Украиной.

* * *

Как повысить уровень здравоохранения в России?

Да просто.

Пусть выпускники медакадемий первые три года лечат своих преподавателей.

* * *

Муж спрашивает жену-блондинку:

- Если 4 яйца варятся 4 минуты, то сколько будут вариться 8 яиц?

Жена подумала и отвечает:

- 8 минут.

Муж смеется:

- Это по какой логике?

Жена:

- По кастрюльной. В нашу кастрюльку для яиц больше 4 штук за один раз не влезает.

* * *

- Наверное, этой зимой носы снеговикам будут делать не из морковки, а из бананов.

- Ну да, бюджетный вариант.

* * *

- Ура-а-а, наши гол забили!

- Придурок, чему радуешься? Они же сами себе забили!

- Да ладно тебе, счастье-то какое! В ворота хоть попали!

* * *

- Ты слишком молода, чтобы заводить серьезные отношения.

- Но папа, когда встретились Ромео и Джульетта, им было 16 и 13 лет.

- Их роман длился три дня, в результате погибли пять человек.

* * *

Недавние исследования выявили, что женщины, имеющие лишний вес, живут дольше, нежели мужчины, обратившие на это внимание.

* * *

Объявление на торговой точке:

«Лица без маски и перчаток не обслуживаются. Лица с маской, перчатками и пистолетом обслуживаются вне очереди».