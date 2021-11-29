Анекдоты: США выразили озабоченность из-за того, что Россия находится на границе с Украиной

Ночной звонок в пожарную часть:
- Ко мне в окно третьего этажа лезет мужчина!
Диспетчер:
- Гражданка, звоните в полицию.
- При чем тут полиция? Ему же лестница нужна!
* * *
- Выглядишь так, что тебя хочется воскресить, а не разбудить...
* * *
- Ты что, совсем без царя в голове?
- Неправда. Там конституционная монархия.
- Как это понимать?
- Царь вроде бы есть, но реальная власть у тараканов.
* * *
- Когда я попросил свою подругу выйти за меня замуж, она дала ответ, полный нежности, романтики, проницательности, красоты и теплоты.
- И что она ответила?
- Она сказала нет.
* * *
США выразили озабоченность из-за того, что Россия находится на границе с Украиной.
* * *
Как повысить уровень здравоохранения в России?
Да просто.
Пусть выпускники медакадемий первые три года лечат своих преподавателей.
* * *
Муж спрашивает жену-блондинку:
- Если 4 яйца варятся 4 минуты, то сколько будут вариться 8 яиц?
Жена подумала и отвечает:
- 8 минут.
Муж смеется:
- Это по какой логике?
Жена:
- По кастрюльной. В нашу кастрюльку для яиц больше 4 штук за один раз не влезает.
* * *
- Наверное, этой зимой носы снеговикам будут делать не из морковки, а из бананов.
- Ну да, бюджетный вариант.
* * *
- Ура-а-а, наши гол забили!
- Придурок, чему радуешься? Они же сами себе забили!
- Да ладно тебе, счастье-то какое! В ворота хоть попали!
* * *
- Ты слишком молода, чтобы заводить серьезные отношения.
- Но папа, когда встретились Ромео и Джульетта, им было 16 и 13 лет.
- Их роман длился три дня, в результате погибли пять человек.
* * *
Недавние исследования выявили, что женщины, имеющие лишний вес, живут дольше, нежели мужчины, обратившие на это внимание.
* * *
Объявление на торговой точке:
«Лица без маски и перчаток не обслуживаются. Лица с маской, перчатками и пистолетом обслуживаются вне очереди».