«Оливье», блестящие платья и Дубай: Татьяна Навка и Владислав Лисовец рассказали, как встретят Новый год

Татьяна Навка после выступления на открытии ГУМ-катка рассказала, где встретит Новый год. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До начала календарной зимы остается три дня, в столице открываются катки, а звезды шоу-бизнеса и спорта уже планируют, как встречать Новый 2022 год и рассказали об этом kp.ru.

Остаться дома, но Дубай не отменяется

В этом году многие планируют остаться дома, нарезать салат «Оливье», открыть шампанское и смотреть новогодние огоньки по телевизору.

- Раньше я очень любила встречать Новый год в теплых странах, а когда вышла замуж, то появилась традиция отмечать в кругу семьи с салатами, садиться за новогодний стол, поднимать бокалы под бой курантов. К нам приезжают мои родители и Стаса, мы отмечаем все вместе. А уже после 5 января скорее всего полетим в Дубай – близко и там тепло, - рассказывает фотомодель Елена Кулецкая.

Елена Кулецкая Фото: Алиса ТИТКО

Встречать Новый год дома планируют фигуристы ледового шоу «Лебединое озеро», фрагмент которого был презентован на открытии ГУМ-катка.

- Мы летим в Дубай до Нового года. Дело в том, что туда привезут лед, на новой арене состоится хоккейный матч. А мы воспользовались уникальной возможностью и присоединились к хоккеистам - два дня, 4 и 5 декабря, будем показывать нашу сказку «Спящая красавица». У нас аншлаги, - рассказала фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

- Я слышал другую версию: шейхи просили, просили и ты наконец-то согласилась, - пошутил фигурист Петр Чернышев.

- А 31 декабря как проведете?

- Моя новогодняя традиция с 25 декабря по 8 января проводить в «Мегаспорте», в этом году мы презентуем ледовое шоу «Лебединое озеро». Фактически мы проживаем все праздники на работе. А новогоднюю ночь проведем в кругу семьи, скорее всего дома. Днем у меня будет представление и только вечером мы попадем за праздничный стол.

Петр Чернышев и Татьяна Навка выступили на открытии ГУМ-катка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Люрекс и блестящие платья: в чем встречать Новый год

Отмечать Новый год планирует и стилист Владислав Лисовец, для него это уже многолетняя традиция.

- Как всегда буду дома, - говорит Лисовец.

- Никуда не полетите на новогодние праздники?

- Пока не знаю на счет поездок. Я так заранее не планирую, ситуация может поменяться хоть завтра, поэтому пока не рискую билеты покупать.

Владислав Лисовец Фото: Алиса ТИТКО

- Уже сейчас девушек волнует, какие наряды выбрать для новогодней ночи?

- Для суеверных все голубые оттенки, синий цвет, серо-голубой. Для всех остальных – не бойтесь, в этом году можно быть в блестящих платьях. То есть можно выбрать все с люрексом - блузка, платье в пол. Платье может быть похоже на летнее, максимально элегантной нужно быть, а главное – веселой.

Веселиться дома с супругом и детьми планирует актриса Анна Снаткина.

- Мы будем дома, в Москве. Никуда не полетим. Мы всегда отмечаем по-семейному, готовим традиционный русский стол. Никакие диеты я в этот период не соблюдаю – это глупо, - рассказала Анна Снаткина.

Отправиться в теплые страны не против актер Андрей Бурковский, как только завершится работа – съемки в новом фильме.

- Посмотрим, пока точно не знаю, но хотелось бы. Заграница открыта, можно и полететь, - говорит Бурковский.

- В каком проекте вы сейчас участвуете?

- Снимаюсь в новом фильме, название пока не могу сказать. У меня там главная роль. Фильм выйдет в 2022 году.

- Какие зимние развлечения предпочитаете, часто становитесь на коньки?

- С мая не становился. Я вообще-то играю в хоккей. А просто покататься на катках в Москве получается редко, так как много работы. Хотелось бы чаще.