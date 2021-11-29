Коллеги скорбят по скончавшемуся Градскому, Кипелов из-за ковида стал забывать тексты песен, а Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками

1 место. «Единственный такой был»: руководитель оркестра «Голоса» Сергей Жилин скорбит об Александре Градском (слушать)

2 место. «Человек с его талантом не мог быть простым»: Лолита скорбит о смерти Градского (слушать)

3 место. «Такие примеры будут и есть»: эксперт объяснил, почему привитой Валерий Гаркалин попал в реанимацию с коронавирусом (слушать)

4 место. «Пьяную никогда не видел»: продюсер Дмитрий Чижов не верит в версию, что Марина Хлебникова уснула нетрезвой с сигаретой (слушать)

5 место. Хайп на смерти. Гузеева заявила, что умерший от ковида Валерий Гаркалин не был привит (слушать)

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7 место. Профессор Дмитрий Еделев: Если мы не приступим к принудительной вакцинации, то потеряем 28 миллионов россиян (слушать)

8 место. Бастрыкин обвинил Моргенштерна в том, что он торгует наркотиками в соцсетях (слушать)

9 место. Зачем США предупредили Европу о возможном нападении России на Украину (слушать)

10 место. В Кузбассе страшная катастрофа: погиб 51 человек. Почему это происходит снова и снова (слушать)