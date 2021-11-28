«Грудь делала меня больше»: Ирина Дубцова удалила импланты из бюста

Ирина Дубцова. Фото: из личного архива.

Ирина Дубцова не боится меняться: исполнительница хита «О нем» была блондинкой и брюнеткой, шатенкой и рыжей. Когда-то победительница «Фабрики звезд» была пышечкой с аппетитными формами, сейчас она стала заметно стройнее. Ирина не раз пользовалась услугами пластических хирургов, и сейчас она решилась на новую операцию. Артистка вышла на связь с поклонниками из клиники и рассказала, что решила удалить импланты из груди.

В сторис Дубцова снялась уже готовой к операции, в халате и медицинской шапочке. В видео Ирина объяснила, почему решила сделать коррекцию бюста.

- Прошло 12 лет, пора делать замену, коррекцию и так далее. Это неизбежно. Чтобы не иметь в будущем проблем со здоровьем. Примеров масса, - сообщила певица.

Артистка даже показала маркерные отметки, которые доктор сделал на ее теле. Через несколько часов она оставила в Инстаграме новое сообщение, на этот раз уже после операции.

- Все хорошо. Отхожу от наркоза. Самое классное — что имплантов больше нет! Это было мое решение, - отметила исполнительница.

Дубцова подчеркнула, что в принципе она не против увеличения груди. Но в своем случае она устала от большого бюста. По ее мнению, массивная грудь делала ее толще. Так что она окончательно решила избавиться от имплантов, чтобы выглядеть стройнее.

- Я совершенно не противница грудных имплантов, просто мне захотелось вернуть естественность, - пояснила Дубцова. - Грудь была большая и не подходила под мою стройную фигуру. Увеличивала меня визуально, короче.

Певица считала, что грудь делает ее больше. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Оперировавший Дубцову хирург рассказал, что ранее певица уже сделала липосакцию. Благодаря ей Ирина обрела желанную стройность. Сейчас она придерживается диеты и старается сохранить фигуру, которую ей сделали при помощи скальпеля.

- У нее была липосакция с элементами липофилинга, с прорисовками спортивных силуэтов. Но она и сама молодец: следит за питанием, пытается ходить в спортзал, - рассказал врач Тимур Хайдаров.

Недавно артистка сделала липосакцию. Фото: Инстаграм.

Дубцова посоветовала всем девушкам, которые мечтают изменить свою фигуру, не бояться делать это. Однако надо помнить, что со временем грудные импланты выходят из строя и нуждаются в замене. Если вовремя не сделать этого, последствия могут быть самыми плачевными. Два года назад телеведущая Лера Кудрявцева перенесла мучительную операцию по удалению имплантов. Она угодила в больницу после того, как обнаружила, что один из силиконовых вкладышей в ее бюсте лопнул и потек. Как признавалась Лера, хирургам пришлось буквально выскребать силикон из ее тела.