Собрали последние новости и статистику по коронавирусу в мире на сегодня, 29 ноября 2021 года Фото: REUTERS

Страны мира одна за другой заявляют об обнаружении на своей территории нового опасного штамма коронавируса — омикрон. Случаи заражения выявлены во Франции, Швейцарии, Канаде, Нидерландах, Израиле, Великобритании.

США

Страна, которая больше всех пострадала от ковида — по статистике именно в Штатах самое большое число заразившихся и скончавшихся — с ужасом ждет пришествия нового штамма. Все взгляды снова устремлены на Энтони Фаучи — главного инфекциониста страны. А тот не спешит обнадеживать.

- Я не знаю, надо готовиться к худшему, - заявил он, отвечая на вопрос о том, ждет ли США новый карантин.

Германия

У пендантичных немцев без прививки даже умереть нельзя. Немецкая Ассоциация Эвтаназии выпустила заявление, в котором наконец-то (второй год пандемии на исходе) описано, какие требования в условиях ковида нужно предъявлять к людям, которые хотят добровольно уйти из жизни. В Германии, где в прошлом году Конституционный суд фактически узаконил эвтаназию, отныне будут принимать в специальные клиники только полностью вакцинированных граждан. Или тех, кто переболел ковидом. Объяснение у такого требования вполне логичное: пациенту, может, уже все равно, а вот персоналу, который с ним работает, не хотелось бы подцепить коронавирус.

Китай

Ученые из КНР подсчитали, что будет, если вместо политики нулевой толерантности к ковиду с массовыми тестированием и закрытием на карантин целых городов в случае хотя бы одного заражения применить куда более либеральную американскую модель, где действуют лишь немногие ковидные ограничения. Результат оказался шокирующим — Китай в таком случае столкнется с «колоссальной» вспышкой коронавируса, которая своими масштабами будет превосходить все, что было в любой другой стране. Если сейчас в миллиардном Китае фиксируется порядка 100 (!) новых заражений в сутки, то, стоит ослабить вожжи, их будет 637155 (!!).

Франция

Министр здравоохранения Пятой республики Оливье Веран предполагает, что омикрон-штамм ковида уже проник в страну. Больше того, согласно подсчетам ведомства, насчитывается 8 таких случаем среди граждан Франции.

Кстати, Веран и его коллеги из стран Большой семерки проведут экстренное совещание в понедельник, чтобы решить, как противостоять агрессивному омикрон-штамму.

Марокко

Власти североафриканской страны из-за распространения омикрон-штамма приняли решение полностью закрыть авиасообщение. Аэропорты страны закроются в в 23.59 29 ноября по местному времени. Продлятся ограничения минимум две недели.

Ранее к полному закрытию авиасообщения прибегли власти Израиля.

Израиль

Оказывается, здесь первого зараженного омикрон-штаммом выявили еще в середине октября. Об этом заявил руководитель Службы народного здравоохранения Шарон Эльрой-Прайс. Сейчас носителей новой опасной мутации «короны» на земле обетованной насчитали 13 человек.

- Омикрон — не подвид дельта-штамма, речь о новом штамме, - объяснил Эльрой-Прайс. - Насколько нам известно, омикрон является подвидом одного из предыдущих вариантов коронавируса.

Статистика по коронавирусу в мире

Данные на 29 ноября 2021 года:

Всего заболевших 261 408 886

Всего умерших 5 198 753

США

За последние 28 дней:

Заболевших: 2 226 318 Умерших: 29 780

Всего:

Заболевших: 48 215 571 Умерших: 776 593

Германия

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 172 302 Умерших: 5 153

Всего:

Заболевших: 5 782 961 Умерших: 100 895

Великобритания

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 103 069 Умерших: 4 186

Всего:

Заболевших: 10 202 303 Умерших: 145 218

Россия

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 032 641 Умерших: 33 274

Всего:

Заболевших: 9 403 480 Умерших: 267 527

Турция

За последние 28 дней:

Заболевших: 717 360 Умерших: 5 823

Всего:

Заболевших: 8 726 370 Умерших 76 233

По данным Университета Джона Хопкинса.