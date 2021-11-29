В Германии из-за пандемии большинство рождественских базаров будут закрыты

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Пандемия COVID-19 рушит многовековые традиции – в Германии в преддверии зимних праздников один за другим закрываются рождественские базары, без которых многие европейцы просто не представляют себе настоящих торжеств.

Пожалуй, самый известный в ФРГ рождественский базар – нюрнбергский Кристкиндлесмаркт – уже закрыт. Власти Баварии объявили, что из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в этом году рынок останется без посетителей. Единственное, что напоминает местным жителям о приближении праздника – светящаяся вывеска с названием рынка, сообщает DW.

Та же судьба постигла и второй по популярности в Германии рождественский базар в Штутгарте – несмотря на попытки властей сохранить рабочий режим для торговцев, рынок пришлось закрыть, чтобы снизить риск заражения.

Не стал исключением и один из старейших не только в Германии, но и во всем мире Штрицельмаркт в Дрездене. В последние годы в преддверии Рождества этот рынок собирал не менее двух миллионов посетителей, а открыться должен был в 587-й раз. Но растущий уровень заболеваемости коронавирусом в Саксонии заставил власти отказаться от открытия базара.

Но все же некоторая часть рождественских рынков в Германии все же работает, например, в Берлине, Гейдельберге, Дортмунде и Кельне. Правда, практически на всех из них от посетителей потребуют сертификат о вакцинации либо о перенесенном COVID-19. В некоторых случаях в качестве разрешительного документа может подойти и отрицательный результат теста на коронавирус.

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