Музей Победы подвел итоги 2021 года

Более 700 мероприятий прошло в музее за год

26 ноября 2021 года в Музее Победы состоялось заседание Общественного совета и Детского совета Музея Победы. Общественный совет музея работает уже четыре года, первым председателем был Владимир Иванович Долгих. За прошедшие годы члены совета активно поддерживали все начинания Музея Победы, участвовали в проводимых мероприятиях. Особое внимание уделяли подготовке новых экспозиций и развитию проекта «Лица Победы».

Очередное заседание провел избранный в марте этого года новый председатель Общественного совета Музея Победы - член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Григорий Алексеевич Рапота. С докладом об итогах 2021 года выступил директор Музея Победы Александр Яковлевич Школьник.

"Несмотря на пандемию, наш музей в этом году оставался центром культурно-просветительской, образовательной и патриотической активности", - рассказал директор Музея Победы во время заседания Общественного совета музея, которое прошло 26 ноября.

Среди самых значимых мероприятий директор назвал IV Глобальный форум молодых дипломатов «Дипломатия Победы» (14 октября 2021), «Диктант Победы» (29 апреля 2021), традиционную акцию «Свеча памяти», посвящённую в этом году 80-летию начала Великой Отечественной войны и многие другие.

Много мероприятий было проведено совместно с общественными организациями и объединениями - РВИО, Российское историческое общество, «Бессмертный полк», «Волонтеры Победы», Роспатриотцентр, РДШ, Поисковое движение России, с ветеранскими организациями и т.д.

В 2021 году Музей Победы также запустил новые проекты, например, открытый фестиваль детско-юношеского творчества «Журавли Победы». Его итогом стал гала-концерт, а позже – выпуск музыкального альбома «Главные детские песни 1.0» с 13 новыми композициями. "Мы попытались восполнить дефицит качественных детских песен и музыки – и объявили конкурс исполнителей и произведений, в основе которых лежали бы духовно-нравственные ценности. Сейчас песни сборника можно бесплатно слушать на всех цифровых площадках, они постоянно входят в Топ-200 треков российского детского чарта Apple Music. Музей продолжит проект «Главные детские песни» и обязательно порадует слушателей новым альбомом «Главные детские песни 2.0». Мы до сих пор помним и любим песни, на которых воспитывались. Современные дети, я считаю, тоже нуждаются в качественных добрых песнях. Это очень важный элемент воспитания, в том числе и патриотического", - отметил директор Музея Победы.