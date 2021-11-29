Под Калугой перезарядили ракетные шахты

Минобороны показало кадры загрузки межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении

Минобороны продемонстрировало уникальные кадры: в Козельском ракетном (Калужская область) соединении провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку (ШПУ).

- Ракета устанавливается в ШПУ с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов, - сообщили в Минобороны России.

На кадрах видео эта техническая операция занимает секунды, но все равно дает представление о сложности процесса.

Ранее в ходе Единого дня приемки военной техники руководитель Департамента строительства военного ведомства Марина Балакирева заявила, что приоритетным направлением деятельности Военно-строительного комплекса Минобороны России остается обустройство инфраструктуры, обеспечивающей постановку на боевое дежурство вооружения, поступающего в рамках Государственной программы вооружения.

По данным Балакиревой, в первом полугодии в интересах Сил и средств ядерного сдерживания введено в эксплуатацию 314 зданий и сооружений. Реализуются мероприятия по строительству объектов специального назначения РВСН, что позволит в текущем году обеспечить постановку на боевое дежурство установок стратегических ракетных комплексов в Калужской и Оренбургской областях, а также строительную готовность пунктов постоянной дислокации подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" в Новосибирской области и Республике Марий Эл.

По данным Минобороны России в интересах Космических войск в рамках создания Системы контроля космического пространства завершено строительство сооружений Западного командного пункта для проведения предварительных испытаний оборудования с постановкой его на боевое дежурство в этом году. Также для безопасности Восточного воздушного направления в Амурской области высокими темпами продолжаются работы по созданию инфраструктуры отдельного узла загоризонтного обнаружения воздушных целей.

СПРАВКА "КП"

Козельское ракетное соединение в Калужской области - первое, которое перевооружается на ракетный комплекс "Ярс" стационарного базирования. Перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании новой социальной инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха.

Выполнение запланированных на 2021 год мероприятий по перевооружению группировки РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения до и увеличить возможности группировки по выполнению задач ядерного сдерживания. Ракетный комплекс "Ярс" существует как в стационарном шахтном, так и подвижном грунтовом вариантах базирования.