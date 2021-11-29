«Лежбище морских котиков» - картографический сервис Petal Maps собрал самые необычные отметки мест на картах

Команда Petal Maps уделяет особое внимание локализации сервиса, высокий уровень которой достигается в том числе благодаря обычным пользователям, у которых есть возможность добавлять на карты любимые места.

У сервиса есть две функции. Во-первых, пользователи могут добавлять места в избранное, делая карты удобнее для себя. При этом создаваемые объекты никто, кроме самого пользователя не увидит.

А вот при использовании второй функции - редактирования объектов - можно сделать карту комфортнее не только для себя, но и для миллионов других пользователей Petal Maps. Все предложенные в редакторе изменения перед появлением на карте проходят проверку модераторов.

Сегодня мы делимся с вами статистикой и самыми интересными и забавными отметками мест, которые добавляли пользователи Petal Maps.

ТОП-5 пользовательских мест в России:

1. У любимой бабули

2. Лежбище морских котиков

3. Еду на работу на волшебном Единороге

4. В любимой кроватке

5. Самый любимый холодильник

Самой популярной категорией оказалось название «У любимой бабули». Количество отмеченных домов и огородов «бабушек», «бабуленций», «бабулян», «бабулечек» бьёт все рекорды. Самой запоминающейся стала отметка пользователя из города Петропавловск-Камчатский, который назвал дом бабули «База икры у бабушки».

По статистике, собранной командой Petal Maps, мужчины чаще сохраняют дома своих возлюбленных (443 заявки за последний месяц), чем женщины (365 заявок за последний месяц). Девушки же чаще всего сохраняют адреса различных сервисов: мастеров маникюра, парикмахеров, стилистов, тату-мастеров, косметологов, массажистов. Этот список достоин отдельной рубрики с рекомендациями мастеров бьюти-индустрии по всей России.

В категории уменьшительно-ласкательных названий лидируют котики (297 заявок). У них есть свои «дома», «царства», «резиденции», «машины» и «кровати». Кстати, у кроватей и диванов тоже есть свои почитатели, которые с особой нежностью отмечают их расположение на карте и дают незабываемые названия: «кровать самого уставшего ребенка», «кроваточка любимая мягкая теплая», «любимая кроватка», «любимый диванчик», «диван удовольствия и салатов», «мой любимый сериальный диван», «диванные котики», «любимый розовый диван».

Удивительно, но факт: только за последний месяц пришла 851 заявка на создание точек со словом «работа». Среди них: «увольняюсь с этой работы», «любимая работка», «теперь тут работаю», «игрушечная работа», «работа такая работа», «работа со всеми ее прелестями», и даже «работейшн». По оценке модераторов пользователи Petal Maps в России больше любят свою работу, чем хотят уволиться или скучают на ней. Также, мы убедились, что картами пользуются очень добрые и семейные люди: множество людей встречают с работы или заглядывают на обед на работу к маме, папе, бабушке или к своей второй половинке.

В летний сезон по пятницам все больше появлялось предложений по созданию локаций для отдыха. Вот несколько примеров: «мы опять на даче», «банька любимая», «лес по дороге на работу», «ужин у любимых», «поле для запуска змеев и небесных фонариков», «на работу на велосипеде», «футбольное поле около бабули Дениса». Были и более романтичные варианты мест, например: «ну что за сны опять», «чудесный звездный мир, где любимый рядом», «самое любимое место на свете».

Одни из самых креативных и забавных названий пользователи предлагают в категории «Еда»: «Самый любимый холодильник», «Обитель еды/бабушкин дом» и место «Там где пирожки, блины, чебуреки и много еще чего вкусного от бабушки». Встречались также рекомендации по проверенным продуктовым рынкам: «Форель, Осетр, Сом и вообще ВСЕ у Валеры!», «Рынок бабушек-огородниц».

Креатив и чувство юмора пользователей по-настоящему вдохновляют команду Petal Maps, которая прилагает все усилия, чтобы сделать их жизнь проще и удобнее. Всего за пару кликов по карте пользователи могут отметить любимые места как «избранные», добавить к ним комментарии или написать заметку.

Кроме того, в Petal Maps есть возможность создать постоянный маршрут «дом-работа-дом», который будет выделен на карте особыми значками. При использовании данной функции пользователи будут получать умные уведомления о состоянии дороги и погоде на маршруте, а в режиме «Навигация» всегда будут доступны кнопки «Дом» и «Работа», что позволит быстро построить маршрут любым способом до этих точек.

С Petal Maps мы не видим друг друга, но всегда на связи и готовы помочь нужной рекомендацией. А какие самые забавные места на карте предлагали вы?

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