Цифровой паспорт «молочки» не обманет

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вот только как распознать, что за товар в корзине? Того ли он производителя, который заявлен на этикетке?

Всего лишь одна буква…

Надежда Карпова, любительница йогуртов, не раз «попадалась» на уловки недобросовестных производителей.

«Я покупаю свои любимые йогурты из козьего молока в одном и том же супермаркете. Мне нравится их необычный вкус, да и польза, уверяют диетологи, от них огромная. Не так давно купила йогурт известного бренда, а вкус не тот. Стала более внимательно изучать этикетку, и оказалось, это подделка! Производитель всего лишь одну букву в названии изменил, а за ней изменились и вкус, и качество». Надежду Карпову, по ее словам, привлекла более низкая цена за приобретенный товар.

Случай, когда вместо качественного молочного продукта покупатель по невнимательности приобретает подделку, не единичный. Константин Кириллов «купился» на глазированные сырки – дело было в их цене.

К слову сказать, бывают недобросовестными не только производители, но и торговые сети.

Между тем все эти неприятности в скором времени канут в Лету. В рамках реализации национального проекта «Честный знак» с 20 января этого года проводится поэтапная маркировка молочной продукции. Она уже действует для сыров, мороженого и «молочки» со сроком годности более 40 дней. Вскоре для молочной промышленности наступает новый дедлайн: с 1 декабря 2021 года обязательной маркировке подлежит «молочка» со сроком годности 40 дней и менее (творог, молоко, кефир, ряженка, йогурты, глазированные сырки, творожная масса и т. д.). Вся продукция будет обеспечена специальным кодом, который может считать каждый потребитель, выбирая товар в магазине. Для этого нужно скачать полностью бесплатное мобильное приложение «Честный ЗНАК». В нем проводятся различные акции и розыгрыши денежных призов.

Система уже зарекомендовала себя в категориях лекарств, табака, шуб, одежды и обуви, шин, фототехники и духов.

Регистрация в «Честном знаке» – показатель надежности компании

Продукция с Data Matrix (двумерный матричный штрихкод) - это показатель надежности компании. В специальном цифровом коде содержится информация о предприятии-изготовителе, месте, дате и времени производства или продажи, сроке годности – все для безопасности потребителей!

Но готовы ли к ней производители? Как показывают предыдущие этапы «электронных паспортов» на молочные продукты, сами предприятия проявляют заинтересованность участия в национальном проекте «Честный знак». Проверку проходит вся продукция производителей, и подделать ее практически невозможно: подлинность товара прослеживается по всей цепочке: от молочной фермы до прилавка магазина. Это гарантирует 100% качество!

К 1 декабря производители готовы работать в новых условиях. Как сообщили в Молочном союзе России, на большинстве предприятий производственные линии готовы.

Так, крупнейший производитель молочной продукции Кореновский молочно-консервный комбинат, который выпускает продукцию «Коровка из Кореновки», сообщает о своевременной подготовке к третьему этапу цифровой маркировки молочной продукции.

В «Агрокомплексе им. Ткачева» к маркировке готовятся согласно плану, предусмотренному в правилах внедрения системы. «Галактика» также завершила подготовку и запустила производство промаркированных молочных продуктов. Первая партия, заверяет руководство предприятия, отправится на прилавки по всей стране 1 декабря.

Своевременно начать работу в условиях обязательной маркировки готовы агрохолдинг «Русское молоко», выпускающий молочную продукцию под брендом «Рузское молоко», «Агросила» и другие предприятия отрасли.

В этой работе задействованы также крупные типографии, которые изготавливают упаковку для молочной продукции. Более 90 компаний обеспечивают отрасль упаковочными материалами. Среди них и крупнейшие представители отрасли: «Контрольный пакет» и «Полипринт».

Эксперты сходятся во мнении, что маркировка не окажет негативного воздействия на потребительские цены. Вице-президент компании «Чистая линия» Армен Бениаминов сказал, что на цены маркировка не повлияла, а даже помогла сократить издержки. Директор «Ровеньки-Маслосырзавод» Леонид Заскалько рассказал, что удорожание «молочки» происходит за счет роста цен на сырье и коммунальные платежи, а утверждения о влиянии маркировки несправедливы. С ними согласен и управляющий партнер агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк: «Темпы роста себестоимости производства еще до старта массовой маркировки превысили темпы роста цен на готовую продукцию, что только подтверждает отсутствие ее влияния на ценообразование». Кстати, по итогам октября, как подсчитал Росстат, цены на маркируемую молочку росли медленнее, чем на немаркируемую, а сыры вообще стали дешевле.

Из-за недобросовестных производителей и контрафакта бюджет страны и отрасль теряют ежегодно миллиарды рублей, а россияне - здоровье. Введение обязательной маркировки поставит точку в этой истории. Маркировка выгодна государству, производителям и, конечно, в первую очередь, всем нам, потребителям.