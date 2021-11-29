Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды
Эксклюзив kp.rukp.ru
29 ноября 2021 11:35

Проходил мимо и услышал свою песню: Киркоров подарил молодоженам выступление

Видео неожиданного появления Филиппа Киркорова на чужой свадьбе попало в сеть
Глеб ГУБАРЕВ
Глеб ГУБАРЕВ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Филипп Киркоров обрадовал своим неожиданным визитом гостей свадьбы.

Филипп Киркоров обрадовал своим неожиданным визитом гостей свадьбы.

Мы уже рассказывали о том, что в очередных "Елках" Филипп Бедросович выступил не только в привычном для себя качестве, записав для фильма новую композицию "Раненый", но и сыграл в картине одну из ролей, изобразив охранника. После съемок одной из сцен случилась забавная история.

Филипп Киркоров на съемках очередной серии киноэпопеи "Елки".

Филипп Киркоров на съемках очередной серии киноэпопеи "Елки".

Работа шла в Подмосковье рядом с банкетным залом, где в этот момент проходила свадьба. Киркоров, уезжая со съемок, услышал, что приглашенный для развлечения гостей свадьбы артист поет его песню. Естественно, Филипп не мог просто пройти мимо.

К счастью, слишком сильно погрузиться в роль артист не успел, иначе заявился бы на мероприятие со строгой физиономией и вопросами в духе "Что за шум?" и "Кто разрешил?". Но нет, это был уже не охранник Киркоров, а певец Киркоров, который, забежав в зал, схватил микрофон и спел с ошалевшим от такого поворота коллегой пару строчек. Ну и не забыл напомнить о скорой премьере фильма, прокричав несколько раз: "Ёлки!".

Так молодожены получили суперподарок в виде выступления на своей свадьбе мегазвезды. Естественно, абсолютно бесплатно.

Шоу-бизнесЗвезды: выход в светФилипп Киркоров, досье KP.RU