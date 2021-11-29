Больничные станут электронными: В России меняется порядок выплат части пособий

С 1 января все медицинские организации должны будут размещать больничные листы в федеральной информационной системе социального страхования. Фото: Мария ЛЕНЦ

Михаил Мишустин назвал суммы выплат, которые получат семьи погибших, а также пострадавшие при взрыве на шахте «Листвяжная» в Кузбассе.

Как сообщил премьер, семьи погибших получат от федерального центра по 1 млн. рублей. Пострадавшие в аварии, которым нанесен тяжкий и средней тяжести вред здоровью, по 400 тысяч рублей. В случае легкой степени повреждений выплата составит 200 тысяч рублей. В общей сложности правительство выделит на выплаты около 80 млн. рублей.

- Все средства должны быть незамедлительно доведены до людей. Важно избежать даже малейшей бюрократической волокиты, - заявил Мишустин.

Премьер-министр Михаил Мишустин. Фото: REUTERS

Он напомнил, что для ликвидации ЧП и помощи пострадавшим создана правительственная комиссия, которую возглавил вице-премьер Александр Новак.

- Никто не должен быть обделен вниманием и заботой, сделайте для этого все возможное, - поручил Мишустин Новаку.

Еще одно поручение Мишустин дал вице-премьеру Татьяне Голиковой. Она должна проконтролировать ввоз из-за рубежа лекарств для детей с эпилепсией. Речь идет о препарате «Петнидан» (этосуксимид), который производится в Германии и не зарегистрирован в России. Его закупкой и ввозом займется Московский эндокринный завод. Всего в этом году будет ввезено 5 тысяч упаковок этого препарата.

- Дети должны получить лекарства в максимально короткие сроки, - поручил Мишустин.

Премьер также рассказал об изменениях в выплате пособий по временной нетрудоспособности.

- С 1 января следующего года вступит в силу еще одно решение - граждане смогут автоматически, без заявления получать выплаты по временной нетрудоспособности либо по беременности и родам, на основании только электронного больничного листа, - сказал Мишустин.

Он напомнил, что с 1 января все медицинские организации должны будут размещать больничные листы в федеральной информационной системе социального страхования.

Не придется ходить по инстанциям и чтобы получить единовременное пособие при рождении ребенка. Сведения будут поступать автоматически из единого государственного реестра ЗАГС.

- Перечислять выплаты гражданам Фонд социального страхования будет напрямую, - пояснил Мишустин.

Премьер напомнил, что правительство продолжает развивать систему помощи по принципу социального казначейства.

- Внедрение социального казначейства позволит сделать так, чтобы люди получали всю необходимую помощь, которая им положена по закону, без каких-либо трудностей. Это тем более важно для людей, только что перенесших болезнь, или молодых мам, совсем недавно родивших малышей. Они не могут и, главное, не должны ходить по инстанциям и оформлять пособия, им нужно заботиться о ребенке, - заметил Мишустин.