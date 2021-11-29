Умер создатель культовых советских фильмов "Тегеран-43" и "Бег" Владимир Наумов

Умер режиссер Владимир Наумов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

29 ноября скончался народный артист СССР режиссер Владимир Наумов. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Знаменитый режиссер родился 6 декабря 1927 года в Ленинграде в кинематографической семье. Его отец был оператором, мать – актрисой камерного театра. Его дед – Соломон Наумович Страж - был довольно известным советским скульптором, резчиком по дереву и участником ленинского плана монументальной пропаганды.

В 1952-м году Владимир Наумов окончил режиссёрский факультет ВГИКа. В течение многих лет он снимал фильмы вместе с режиссером Александром Аловым. Благодаря этому тандему родились такие прекрасные советские картины как «Бег», "Тегеран-43", «Легенда о Тиле»… Вместе они сняли одиннадцать фильмов.

Кадр из фильма "Тегеран-43" режиссера Вадима Наумова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В середине 60-ых годов Алов и Наумов сделали экранизацию рассказа Достоевского «Скверный анекдот». Советское киноначальство объявило эту картину «пасквилем, порочащим всю нацию и её историческое прошлое», фильм положили на полку, где он и пролежал в течение всей эпохи «брежневского застоя». И был показан только в 1987 году. Кстати, замечательная картина «Бег» была первой экранизацией произведений Михаила Булгакова в СССР. Тем не менее в основном Алов и Наумов снимали идеологически выдержанные фильмы: «Как закалялась сталь», «Тревожная молодость», «Старая крепость», «Мир входящему», «Берег»…

Главную роль в фильме "Скверный анекдот" 1966 года исполнил Евгений Евстигнеев.

Политический детектив «Тегеран-43», снятый в 1980 году, стал одним из лидеров советского кинопроката: в год выхода на экраны картину посмотрели 47,5 млн человек.

После ухода из жизни в 1983-м году режиссера Александра Алова Владимир Наумов самостоятельно снял фильмы «Выбор», «Десять лет без права переписки», «Джоконда на асфальте»… Свою последнюю незавершенную картину «Сказка о царе Салтане» он делал вместе с дочерью Натальей.

2018 год. Вадим Наумов с сыном Кириллом, супругой актрисой Наталией Белохвостиковой и дочерью Наталией. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владимир Наумович был дважды женат. Первой его супругой была красавица-актриса Эльза Леждей. Со второй женой – актрисой Натальей Белохвостиковой он прожил в браке более 45 лет. Наталью Николаевну он снимал почти в каждой своей картине. Кстати, Владимир Наумов и сам несколько раз появлялся на экране как актер. Наиболее известная его роль в фильме Александра Митты «Гори, гори, моя звезда», где он сыграл белогвардейского штабс-капитана.