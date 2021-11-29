Зима в Москве: гуляем в парках, кормим птиц и следим за уборкой снега во дворах

В морозные дни так и хочется пойти по лесным тропинкам, насладиться зимними пейзажами, покататься на лыжах. Фото: Евгения ГУСЕВА

Москва зимой превращается в сказочный город: парки, площади и церкви посыпаны снегом. В морозные дни так и хочется пойти по лесным тропинкам, насладиться зимними пейзажами, покататься на лыжах. Довольно часто там можно встретить зайцев, а где-то даже лосей. И как быть? Можно ли подкармливать диких животных, а также оставлять птицам ягоды и орехи рассказали в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Ягоды - для снегирей, семена – для воробьев

Излюбленными местами для зимних развлечений стали Парк Горького и сад "Эрмитаж", где можно покататься на коньках, на Воробьевых горах - на лыжах, а для прогулок на свежем воздухе москвичи выбирают Измайловский парк, Сокольники и музей-заповедник «Царицыно». На природных территориях можно встретить пернатых, которые могут добыть себе еду – поэтому и остались зимовать в столице. Это синицы, воробьи, снегири, сойки и дятлы. Одни - переходят на растительные корма, а другие - умеют находить спрятавшихся на зиму в укрытиях беспозвоночных.

Самый простой способ увидеть птиц – развесить в местах обитания кормушки.

- Синицы прилетят на семена подсолнечника и несоленое сало, подсушенные крошки белого хлеба. Воробьи любят семена подсолнечника и диких трав, а снегири - сушеные ягоды рябины и боярышника, - сообщили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Птицы стараются сбиваться в смешанные стаи, чтобы вместе искать еду. Именно поэтому москвичи могут увидеть, как в одной «команде» оказываются большой пестрый дятел, поползень, пищуха, королек, пухляк и большая синица. В такой стае птицам легче выживать.

Кормушки для синичек

Самое время помогать синицам – с 12 ноября в столице стартовала акция «Синичкин день». Она продлится до марта. Сотрудники Мосприроды в соцсетях, а также на сайте mospriroda.ru будут рассказывать, как правильно сделать «ресторан» для птиц, где его следует установить. На природных территориях города уже развесили кормушки, в которые можно положить семена подсолнечника, орехи, сушеные ягоды рябины.

Москвичи также могут принять участие в конкурсе для истинных помощников друзей наших меньших «Наши соседи – птицы». Что нужно сделать? Создать своими руками кормушку для птиц. Прием работ на конкурс до 13 декабря 2021 года.

- У кормушки должна быть крыша, птица должна свободно попадать внутрь кормушки, но при этом доступ должен быть недоступен для ворон и голубей. Изготовить ее нужно из экологически чистых материалов – идеально подойдут древесные материалы, - объяснили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Для участия в конкурсе нужно прислать фото изготовленной кормушки на почту: mos.ecolog@eco.mos.ru с заявкой на участие в конкурсе (указать ФИО и возраст участника, образовательное учреждение, электронную почту, контактный номер телефона и согласие на обработку персональных данных).

Утки в водоемах: можно ли давать хлеб

Москвичи, прогуливаясь по природным территориям, часто подкармливают водоплавающих. Зимой, как правило, на водоемах можно увидеть крякву. Остальные виды встречаются реже, в их числе большой и средний крохаль, луток, морская чернеть и морянка. Однако подкармливать уток хлебом нежелательно - у птиц будут проблемы с желудком, в выпечке много соли. Лучше угостить их зернышками граната, мелко порезанными яблоками, тушеными кабачками или кукурузой.

Из ночных птиц-хищников в Москве зимуют совы — воробьиный сыч, ушастая сова, серая неясыть.

- Реже встречаются длиннохвостая и бородатая неясыть, а раз в 10–15 лет в Москву прилетают полярные совы. Для них здесь много пищи — это крысы, мыши и белки, - поведали нам в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Голодной зима может стать для хищных пернатых, если в лесу выпал глубокий снег. Тогда им проще питаться в городской среде – возле подъездов или вдоль дорог птицы могут найти много съедобных продуктов.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Зайцам — морковку, лосям — соль

Для диких животных с приходом зимы наступают трудные времена - страдают они не от холода, а от голода. Но зверей не оставляют без подкормки - специалисты выкладывают вкусные продукты для зайцев, косуль и лосей. Это сено, овес, капуста, морковь, свекла и даже соль.

- В соли нуждаются косули и лоси. Обычно они едят мох, ветки, ягоды, траву, грибы. В рационе животных не хватает натрия, кальция, магния, фосфора. Эти микроэлементы содержатся в соли, - сообщили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Специалисты говорят, что соль нужна самцам для роста рогов, а самкам — для вынашивания сильного потомства. Но подкармливать животных нужно не слишком часто, иначе они будут лениться и перестанут сами добывать пищу.

Самые активные зимой – это зайцы и лисы. Они переодеваются в пышные теплые шубы. Сквозь сугробы животным становиться сложнее добраться до прошлогодней травы и найти белковую пищу.

Заранее готовятся к зиме белки – они складывают орехи, грибы и ягоды в дуплах. С приходами морозов они могут спокойно сидеть в дуплах и практически не выходить в поисках пищи. Специалисты Мосприроды рекомендуют помогать белкам, устанавливая деревянные «бельчатники-квартиры» и «кормушки-рестораны». В них можно принести сухофрукты, орехи желуди, семечки.

- Белок нельзя кормить миндалем, арахисом, фисташками. Грызунам нельзя предлагать соленые и жареные орехи и сдобные булочки. Москвичам порой хочется покормить белок из рук, но не стоит забывать, что это дикие животные и они являются переносчиками болезней.

Можно ли зимой обойтись без реагентов?

Зимой в столице вместе с белым снегом и наледью появляются и противогололедные материалы. Общемировой опыт доказывает, что их использование улучшает качество жизни в населенных пунктах в зимнюю пору, в частности и транспортную ситуацию. К тому же существенно снижается риск получения травм в результате падения. Но некоторые москвичи проявляют беспокойство, не навредят ли они экологии города?

Степень влияния противогололедных материалов на компоненты окружающей среды определяет ГПБУ «Мосэкомониторинг» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Такой мониторинг специалисты ведомства проводят с 2009 года.

- Проверяется воздействие противогололедных материалов на почвенный покров, водные объекты, вегетативные части зеленых насаждений. Результаты мониторинга публикуются в ежегодных докладах на официальном сайте www.eco.mos.ru, - рассказал заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Денис Алексеев.

Важно

Что делать при обнаружении навалов снега, загрязненного реагентами, во дворах, в парках на газонах?

Горожане могут сообщить об этих проблемах, оставив заявку на портале «Наш город» сайта www.gorod.mos.ru.

- Департаментом на регулярной основе осуществляется профилактическая работа с городскими организациями по предупреждению нарушений, связанных с использованием противогололедных материалов и уборкой снега, в том числе направляются предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, - сказал Денис Алексеев.