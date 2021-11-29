Последний богатырь, Zivert и Ледниковый период стали номинантами премии лучшего контента "Самый ОК"

В каждую номинацию вошли топ-5 самого популярного контента

Социальная сеть Одноклассники в четвертый раз проведет онлайн-премию лучшего российского контента «Самый ОК». В соцсети стартовало голосование пользователей за лучший фильм, хит, сериал, шоу и трансляцию 2021 года. Номинанты были отобраны на основе анализа публичных данных ОК совместно с компанией Brand Analytics.

К старту голосования на всех платформах появилось специальное мини-приложение «Самый ОК», где пользователи могут отдать свой голос за то, что им полюбилось в 2021 году. Чтобы определиться с выбором, пользователи соцсети могут посмотреть трейлеры фильмов и сериалов, яркие моменты из трансляций самых запоминающихся событий или послушать треки исполнителей. Голосовать можно каждый день, не более одного раза в сутки — с 29 ноября до 12 декабря включительно.

В каждую номинацию вошли топ-5 самого популярного контента в своей категории у пользователей ОК в 2021 году. Главное условие номинации — контент должен быть представлен в соцсети. Это может быть трейлер фильма, премьерный эпизод сериала или шоу, трансляция, музыкальный трек.

Номинанты премии «Самый ОК»

Фильм года:

Майор Гром: Чумной Доктор

Последний богатырь: Корень зла

Батя

Пальма

Конёк-Горбунок

Хит года:

HammAli & Navai «Птичка»

Альбина Джанабаева «Пообещай»

Анет Сай, NILETTO «Не люблю?»

Max Barskih & Zivert «Bestseller»

LOBODA «Родной»

Сериал года:

Угрюм-река

Мир! Дружба! Жвачка! 2

Вампиры средней полосы

Преступление

За час до рассвета

Шоу года:

Голос. Юбилейный сезон

Ты супер!

Беременна в 16

Дуэты

Ледниковый период

Трансляция года:

Евровидение-2021

Вызов. Первые в космосе

Алые паруса

БЕТСИТИ. Кубок России по футболу

Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света

Специально для премии компания Brand Analytics с помощью одноименной системы анализа соцмедиа и СМИ проанализировала упоминания наиболее заметных шоу, фильмов и сериалов 2021 года в публикациях и комментариях пользователей ОК. На основе этого были составлены шорт-листы в номинациях: шоу, сериал и фильм.

Номинантов в «Трансляцию года» организаторы определяли по количеству просмотров контента, «Хит года» — по количеству прослушиваний треков в музыкальном сервисе ОК в 2021 году.

ОК подведут итоги премии 13 декабря. Победители премии получат специальный значок на весь контент своей официальной группы в ОК с символикой премии, а также памятные статуэтки.

Одноклассники проводят премию «Самый ОК» с 2018 года. В 2020 году лучшим фильмом по мнению пользователей ОК стал «Лёд-2», хитом года — «Девочка танцуй» Artik & Asti, сериалом — «Ольга», шоу — «Ты супер!», трансляцией — онлайн-марафон «Русского Радио».