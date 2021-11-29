«Градский не скатился к дешевой моде. Не заигрывал с невзыскательной публикой»: звезды – о непростом характере и великом таланте артиста

Коллеги говорят, что Александр Градский любил всегда говорить «правду-матку». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прощание с Александром Градским начнется 1 декабря в 11 часов в театрально-концертном зале «Градский Холл». Певец, поэт и композитор умер в нейрореанимации московской больницы. Здоровье народного артиста подорвал коронавирус, которым он переболел в сентябре. Уход Градского стал неожиданным. Друзья и коллеги вспоминают артиста.

В воскресенье 28 ноября ведущий программы «Что? Где? Когда?» Борис Крюк в прямом эфире программы рассказал, что Александр Градский был ее постоянным зрителем: «Смотрел, потом звонил мне или присылал смс-ки». Крюк рассказал, что Градский после каждого эфира высказывался об игре: часто звонил, говорил с каким решением ведущего не согласен, высказывался по поводу вопросов. Так последний раз Градский заступался за ответ знатока Михаила Муна – «музыканты». Его не засчитали. А правильный ответ телезрителя был – «дирижеры». Этот вопрос в игре 31 октября звучал так: «Один выглядит как несколько раздраженный бизнесмен, который ждет запоздавший поезд. Другой как будто погружен в битву с невидимым демоном: его рот всегда открыт, а губы артикулируют непонятные слова. Третий словно пытается без рук застегнуть ширинку. А еще один трясет руками и головой так, будто у него вдвое больше суставов, чем у всех остальных». Так автор этих строк описал своих выдающихся коллег во время работы. Кто по профессии эти люди?» Градский во всех ситуациях старался заступиться, высказать свою точку зрения — искренне переживал за игру.

Режиссер Андрей Кончаловский познакомился с Александром Градским в 1973 году в студии, где он работал. Кончаловский так вспоминает это время: «Я сразу знал, что только он будет писать музыку к моему фильму «Романс о влюбленных». Это было абсолютно ничем не мотивировано, кроме веры в его талант и музыкальность. Помню, я тогда даже сказал: «Градский будет у меня не просто петь, но и сниматься в главной роли. Вы только посмотрите, какие у этого парня выразительные голубые глаза!» «Романс о влюбленных» получился, пожалуй, самым успешным фильмом из всех, что я снял в Советском Союзе. По крайней мере, если оценивать с точки зрения отклика у зрителей. Его посмотрели, наверное, десятки миллионов людей… Этот фильм был молодежным, романтическим, необычным для нашей страны, сделанным в стиле рок-оперы. И нет сомнений, что таким фильм получился именно благодаря великолепной музыке Саши Градского».

Коллега по телепроекту «Голос» Леонид Агутин написал эссе с личными переживаниями: «Я очень по-разному относился к этому человеку: невероятно талантливому и взбалмошному, умному и порой наивному, старику - ребенку, нашему «деду». Я, конечно, не мог предположить, что это произойдет так бесчеловечно внезапно. Никто не мог. В последнем сообщении, на который я не получил ответ, я написал, что он мой герой, что я восхищаюсь его силой и верю в скорое выздоровление… И я верил. Мы Вас любим, Александр Борисович! Я бы многое отдал, чтобы ещё раз услышать пару слов одобрения, увидеть улыбку, пожать руку, услышать историю давних лет, даже крик и гневный топот… Как ты мог, Саш Борисыч?! На кого я буду ворчать в кулуарах? Кого любить и бояться? Злиться и заискивать? Прислушиваться и запоминать, делая вид, что и так все знаю? Я в гребанном шоке! Вы б сказали: «Леня, не ругайся! Это моя роль». Не доиграли вы свою роль, дорогой наш АБ. Слезы предательски мешают делать какие-то необходимые действия. Надо ведь куда-то звонить, с кем-то говорить, принимать какие-то решения. А ведь для этого нужно было б позвонить вам. Прощайте, дорогой мой. Пусть земля вам будет пухом. Я буду помнить. Всегда».

Леонид Агутин и Александр Градский на съемках "Голоса", 2012 г. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Александр Буйнов оплакивает товарища: «Не стало моего друга, друга моей юности Александра Градского. Осознание этого еще не пришло. Саня - это, как Ниагарский водопад. Где он появлялся было много шума и пыли, и музыки, и нелитературных выражений и правды-матки. Казалось весь он, все его существо, его голос заполняли все пространство. Будь то комната или стадион! Неправильно как-то Господи, рано ты прибрал этого талантливого грешника. Что-ж, значит где-то там за поворотом, там за облаками понадобился его голос. Думаю, что и в том хоре, Градский, ты будешь солистом! Спасибо тебе, мой друг, за прекрасное время нашей юности, которая, как ты поешь, «бессмертна!»

Певица Пелагея и ее мама Светлана Геннадьевна посвятили много хороших слов Градскому. Недавно на шоу «Голос», Александр Борисович с большим уважением высказался о творчестве Пелагеи: «Смотришь вокруг и понимаешь, что мало людей, в какой-то степени, может быть не очень большой, но придерживаются тех концептуальных и для меня бесконечно важных вещей, которым я посвятил свою музыкальную жизнь. Я это так чувствую в тебе Пелагея. Спасибо вам, за это отношение к музыке, которое вы развиваете…»

Градский и Пелагея в жюри "Голоса". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пелагея благодарна легендарному музыканту: «Дорогой наш, самый важный, самый главный Наставник… Не в проекте - в жизни. В том, каким должен быть человек, выбравший музыку и сцену. Порядочный. Принципиальный. Трогательный. Бескомпромиссный. Всегда на стороне истины и добра. Мастер закончил свой путь на Земле. Но никогда, никогда не стихнет этот удивительный, поднимающий до вершин, Голос. Никогда свет от этой энергии, от этой жизни не угаснет в тех, кто имел счастье видеть его, слушать его, быть его учеником, работать с ним. Наш недосягаемый и родной Александр Борисович, мы любили, любим, и будем любить Вас. Как любят Родину – всегда. Спасибо, что были здесь, и так щедро делились собой».

Дмитрий Билан работал с Градским в «Голосе»: «Александр Борисович, я вас люблю… Столько всего было и моя мама говорила: «Не ругайся с ним!» Он – гениальный, он абсолют и принцип - редкий человек. На съемках столько лет рядом, всегда были как отец и сын. Бывало и ругались, и мирились, сидели все вместе в одной гримерке: спорили , смеялись, он нам рассказывал много интересного из своей насыщенной жизни».

Дмитрий Билан начал общаться с Градским после съемок в шоу «Голос». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Алена Свиридова вспоминает встречи с маэстро: «Александр Борисович, Саша! Мне будет тебя не хватать, хоть виделись мы редко, к сожалению. Но когда это получалось, я испытывала такую радость от осознания музыкантского родства, от твоего хулиганства, которое превращало все вокруг в чудесный сумасшедший дом. От манеры общения с постоянными подколками и как ты радовался, когда я отвечала тем же. Твой дом, полный роялей всех мастей и расцветок, и ты за роялем - это одно из самых теплых воспоминаний в моей жизни. Ты - артист потрясающего таланта, многие этого не понимают, мне кажется».

Александр Розенбаум говорит, что мог бы написать целый тракт о Градском, так он его любил и уважал: «Мы потеряли выдающегося человека. Одного из основоположников русского направления вокально-инструментальной музыки. Градский - первый, кто делал свое творчество, как профессионал высочайшего уровня. Имея не только великий талант, но и подкрепляющее этот божий дар - серьезное, музыкальное образование. Александр Борисович не допускал, не мог даже помыслить ни о какой возможности скатиться к дешевой моде, низкопробным заигрываниям с невзыскательной, не вставшей на «музыкально-поэтическое крыло» публикой. Принципы Градского - скромность, требовательность к себе и коллегам, воинственное неприятие дилетантизма, и восторг встречи с подлинным искусством - всегда вызывали уважение к нему и служили ориентиром для всех, кто хотел добиться высшей степени мастерства. Да, Саша, без сомнения, был булгаковским Мастером. Именно поэтому он написал свою музыкальную версию этого величайшего произведения. Он имел на это право. И он блестяще с этим справился. Вокал Александра Борисовича был безупречным… Ранние его исполнения всем известных произведений навсегда останутся звучать в нашей памяти».

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