Стало известно, какой банк предлагает самую высокую ставку по вкладу

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Ключевая ставка Центробанка растет. Она уже добралась до 7,5% годовых, а к концу года может подняться еще выше. Некоторые банки ждать этого события не стали. Тенденция для большинства аналитиков понятна и так. Поэтому розничные ставки стали повышаться заранее. «Комсомолка» составила рейтинг самых доходных вкладов на основе тех, что предлагаются на финансовом маркетплейсе «Финуслуги».

ПЯТЕРКА САМЫХ ПРИБЫЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Несмотря на ускорение роста цен, доходность по вкладам до сих пор опережает инфляцию. По данным Росстата, за последний год стоимость товаров и услуг выросла на 8%. А по некоторым вкладам можно получить больше — до 9%.

«Комсомолка» составила рейтинг из пяти самых выгодных сберегательных предложений. Все эти вклады можно открыть онлайн на платформе «Финуслуги», которую администрирует Московская биржа. Рейтинг составлен 26 ноября. Для корректности учитывались только депозиты, которые можно разместить на год. Выплата процентов по ним происходит в конце срока. Возможностей частичного снятия и пополнения нет.

Первое место по доходности делят между собой Экспобанк, Фора Банк, СКБ Банк. Но на первую строчку рейтинга мы поставили Экспобанк. Во-первых, он больше по активам. Во-вторых, у него более устойчивое положение. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» оценило кредитоспособность банка как высокую. В отличие от СКБ Банка и Ф, чья кредитоспособность оценивается как низкая.

Хотя суммы до 1,4 млн рублей защищены государственной системой страхования вкладов, сбережения все же лучше держать в надежных банках.

Топ-5 самых доходных рублевых вкладов в России

По данным «Финуслуги.ру».

ГОЛЫЙ РАСЧЕТ

Нюансы самого доходного вклада

Вклад «ЭкспоКапитал+» открывается на срок от 100 до 366 дней. Диапазон ставок начинается от 6,5% годовых. Максимальная доходность – 9% годовых в рублях. Срок тоже варьируется — от 3 до 12 месяцев. Самую большую прибыль можно получить при открытии депозита на 366 дней. К примеру, положив сейчас на депозит 200 тысяч рублей, через год клиент сможет забрать на 18 049 рублей больше.

КЛИЕНТ - НА САХАЛИНЕ, БАНК - В КАЛИНИНГРАДЕ

Портал «Финуслуги» создан при участии Московской биржи. Его суть в том, что любой житель России может стать клиентом любого российского банка. И не важно, где живет человек, а где находится офис банка. Онлайн стер границы.

Теперь у жителей отдаленных населенных пунктов появилась возможность вкладывать деньги под более высокие проценты. А не соглашаться на условия единственного в городе банка. Немаловажно еще и то, что открыть вклад теперь удобно и быстро. Можно не ходить в отделение банка, а открывать вклады удаленно. Это расширяет возможности жителей небольших городов и поселков, где выбор финансовых учреждений невелик.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Как открыть вклад онлайн

- Зарегистрируйтесь в личном кабинете на «Финуслугах»;

- Используйте для этого учетную запись портала госуслуг и пройдите идентификацию;

- Для этого у вас должны быть: паспорт гражданина РФ, подтвержденная учетная запись на госуслугах, действующий номер мобильного телефона и адрес электронной почты;

- На странице регистрации заполните личные данные. После этого вы сможете открывать вклады, следить за начисленными процентами, пополнять счета и выводить деньги.