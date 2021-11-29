Почему в Европе снова строят стены на границах

Пограничные заборы и стены - лишь внешнее, причем не самое главное, проявление стремления отгородиться Фото: REUTERS

ОТ КОГО ОТГОРАЖИВАЮТСЯ?

31 год назад рухнула Берлинская стена. Ее небольшие обломки потом доставили во многие столицы мира и превратили в памятные знаки - символы новой, открытой для возможностей человека эры свободы и демократии. Слом этой стены воспринимался как исторический триумф сил добра и поражение несвободы и тирании. Жизнь европейских народов разделилась на «до» и «после» Стены.

Но оказалось, что никакого «после» нет.

7 лет назад победивший на Украине Евромайдан стал строить новую стену - на границе с Россией. Ее пытались пафосно назвать «Европейский вал» - дескать, это защита всей Европы от агрессивной и авторитарной России. Потом стены из железа и колючей проволоки на своих границах с Россией и Белоруссией стали строить прибалты. Теперь, в связи с польско-белорусским миграционным кризисом, и поляки решили отгородиться от белорусов стеной в 5,5 метра высотой.

На укрепление своих границ после окончания холодной войны Евросоюз потратил около 1 млрд евро. А в его нынешнем семилетнем бюджете на «управление внешними границами, миграцией и убежищем» предусмотрено уже 22,7 млрд. В том числе на физическое укрепление границ, включая строительство заборов и стен.

Конечно, официально все это объясняется защитой от нелегальных мигрантов. Как бы ни были сильны своей социалкой европейские страны, всех страждущих на налоги немцев и французов не прокормишь. Только вот бесстрастная статистика показывает: нелегалы, пришедшие в Старый свет с востока — капля в море в сравнении с южным и балканским маршрутов этого великого переселения народов XXI века.

Поэтому главная смысловая нагрузка возведения соседями стен на наших границах - отгородить себя и всю Европу, защитниками которой они себя выставляют, от «восточных варваров», угрожающих цивилизованному миру. То есть время, когда границы для нас открывались, чтобы мы приобщились к этому миру, безвозвратно ушло. Исторический цикл сноса стен прошел, наступил новый цикл - их строительства.

СТРАШНЫЙ СОСЕД

Любой забор или стена появляется на том направлении, с которого идет угроза. Тогда возникает неизбежный вопрос: а чем мы стали так страшны Западу, что вопреки декларируемыми им же открытости и толерантности нас записали чуть ли не в смертельные враги? Попробуем разобраться.

- Уже достаточно давно президент России Владимир Путин выдвинул идею большой Европы от Лиссабона до Владивостока, - напоминает Владимир Мамонтов, сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и экспертов «Друзья - Сябры». - И эта концепция кого-то пугает. Ведь она означает, что гигантское пространство Евразии может стать в экономическом, гуманитарном, оборонном смысле гораздо более привлекательным, чем отдельная Европа, Евроатлантической союз. Проверку временем, если отбросить пропагандистский налет, они проходят неважно. Идеи либерализма, лежащие в их основе, сегодня называют несостоятельными и несостоявшимися не только их противники, даже те, кто за нее горой был, вынуждены подвергать их сомнению. Но реализация идеи большой Европы сильно ударила бы по интересам «островных» государств - США, Великобритании, Австралии, можно обобщить - англосаксов. Попытка срастить гигантские пространства Евразии для них - угроза их глобального лидерства, возможности создавать выгодные им экономические условия. А сделавшие на США все свои ставки прибалты, поляки и украинцы помогают им создавать новые разделительные стены в Европе.

- Но это - геополитический срез нового «стеностроительства». А если попробовать понять его мотивацию в гуманитарно-идеологическом смысле, можно сказать, что сейчас они просто боятся нас? Например, прибалты как черт от ладана бегут от предложений по совместным гуманитарным проектам - им достаточно отлитой в пропагандистской бронзе «советской оккупации», а эти проекты неизбежно ей угрожают.

- Конечно. Они ни в коем случае не хотят признать, что Россия, со всеми нашими проблемами и «косяками», вообще-то привлекательная страна. Во-первых, она демонстрирует очень важное - реальный суверенитет и независимость в действиях глобальных игроков. Этого давно с ней не было, от этого отвыкли, но сейчас это факт. Вспомним Сноудена, ему у нас не все нравится, но когда «припекло», где он оказался? Во-вторых, нам действительно есть что показать гостям. До последнего у нас пытались отнять ЧМ-2018 по футболу. Не получилось. Что в итоге? Буквально потрясенные увиденным и влюбленные в Россию болельщики со всего света.

- Нет ощущения, что мы наконец-то получили какую-то внутреннюю устойчивость: «очарование» всем западным и презрение ко всему своему помогли когда-то разрушить страну. Сегодня мы лучше знаем, как все на самом деле обстоит.

- Возникли новые опасности. Возьмем молодежь, она такой «привики» не получила, возможно, и поддастся соблазну куда-то побежать… Но то, что жизнь вокруг ну никак не сопрягается с призывами некоторых «валить», отрицать просто нельзя. Думаю, и это заставляет наших западных соседей стены новые строить и кричать об «агрессивности» России.

- Понятно, эти стены они строят не потому, что боятся нашего оружия - суммарная военная мощь Запада кратно превышает нашу, если не брать в расчет «ассиметрию» в виде гиперзвука. Получается, мы страшны им по другой причине?

- Опасность для них в том, что мы не покорились. Они видят в нас реальную и жизнеспособную альтернативу, которой боятся. И если ты не будешь отгораживаться от нее, то народ, не дай бог, «прозреет».

P.S.

Ангела Меркель, 16 лет назад став канцлером Германии, обещала новых стен на континенте не строить. Но ее время прошло. Папа Римский Франциск и сейчас призывает не строить заградительных стен для борьбы с мигрантами. Но кто ж сегодня в Европе папу слушать будет? Там скоро все папы и мамы в прошлом останутся, и назовут понтифика «священник № 1»…

Пограничные заборы и стены - лишь внешнее, причем не самое главное, проявление стремления отгородиться. Самое действенное средство - глухая информационная стена, которую уже воздвиг Запад в отношениях с Россией. Наши СМИ для него - это исключительно пропаганда, создающая только фейки. Логика наших оппонентов - никакого альтернативного взгляда на мир и события в нем, кроме «самого верного», нет и быть не может. Мы это знаем. И стены мы когда-то строили. Пусть теперь они на этом поприще стараются. Чем эти затеи заканчиваются, пусть на своем опыте учатся.