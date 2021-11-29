Полковник Баранец отвечает украинскому полковнику Недзельскому: Русские Ваньки и сейчас получают ордена за подвиги. Но не на Украине

На днях бывший начальник разведки 92-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины Пётр Недзельский на YouTube-канале "Апостроф" храбро "громил" Российскую армию. Фото: www.youtube.com

На днях бывший начальник разведки 92-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины Пётр Недзельский на YouTube-канале "Апостроф" храбро "громил" Российскую армию. Чего он только не наговорил! И то, что войско незалежной не должно ее бояться, и что она труслива и разбежится при первой же опасности. А «болтовня о храбром русском Ваньке" – брехня и миф. Ну а что касается боевых действий на Донбассе, то и здесь, по словам Недзельского, москали обречены, потому что Россия якобы ведёт "захватническую войну", а Украина "защищает свой дом".

Заодно разбушевавшийся военный пенсионер лягнул и Красную Армию, заявив, в частности, что во время Великой Отечественной войны русские солдаты и офицеры «сдавались в плен миллионами», что на стороне Гитлера воевало "больше миллиона россиян в составе российских дивизий".

Когда я слушал и читал все это, мне вспомнилась украинская поговорка, «Хвастлива собака была, да волки съели». Это я к тому, что в словах Недзельского много пустой бравады и лжи. Ну а что касается его познаний в истории Великой Отечественной войны, то тут он себя показал, как банальный мошенник ядовитого бандеровского типа и беспросветный двоечник. Однако давайте обо всем по порядку.

Утверждение полковника, что российская армия труслива и сбежит с поля боя при первой опасности – это слова не боевого офицера, а сопливого пацана в киевской песочнице. Ибо кто трус, и кто при угрозе смотается из окопов - это могут показать только реальные боевые действия. Как, скажем, в Сирии. Где российские солдаты и офицеры даже в схватках со значительно превосходящим противником не покидали боевых позиций, некоторые гибли, вызывая огонь на себя или подрывая себя последней гранатой, унося на тот свет и головорезов. А десятки Золотых Звезд Героев России и многие сотни боевых орденов «русские Ваньки» получили не за красивые глаза – за мужество и храбрость. Такие награды трусы не получают. А если воины незалежной такие храбрые, то почему же они сотнями сдавались в плен в Дебальцевском и других «котлах», почему они бездарно долгое время ковырялись возле Донецкого аэропорта, боясь показать нос из-за укрытий. Почему же он сейчас кричат из своих окопов ополченцам Донбасса, – «Хлопцы, ну когда вы уже нас в плен возьмете?!».

Если украинская армия такая могучая, то почему 70 тысяч офицеров и солдат-контрактников написали рапорты с просьбой уволить их на гражданку?

Если украинская армия такая бравая, то почему ее солдаты посылают из окопов дерзкие видеобращения к президенту - верховному главнокомандующему, проклиная его за брехню? Так разговаривает с президентом только деморализованная и разложенная армия. Какая уж тут «храбрость и сила»?

Слова полковника о том, что Россия якобы ведёт "захватническую войну", а Украина "защищает свой дом", тоже звучат странно и говорят о том, что и в этом случае у него туго с логикой. Да и что иного можно ждать от человека, мозги которого пропитаны националистическим ядом. Ведь украинская армия воюет не с Россией, а с собственным народом, живущем в Донбассе. А этот народ имеет полное право жить на своей земле.

Он и защищает свой дом от украинских карателей.

Ну а теперь о «русских солдатах и офицерах Красной Армии, которые сдавались в плен миллионами».

Хорошо бы полковнику запаса Недзельскому послюнявить палец и полистать еще недавно выпущенные в Киеве украинские официальные справочники и энциклопедии, порыться в архивных документах прежде, чем нести ахинею. В плену во время войны (1941-1945) оказалось чуть больше 5 миллионов человек. Так вот почти 1,7 миллиона из них были не русскими, а украинцами. Это давно признанный официальный факт.

И, наконец, о том, что что «на стороне Гитлера воевало больше миллиона россиян в составе российских дивизий".

Чисто российских (русских) дивизий в составе Вермахта не было. Все они были многонациональными. Да, самые авторитетные историки (например, К.Александров) указывают, что военную службу на стороне Германии в 1941—1945 годах несли примерно 1,24 млн граждан СССР (причем, не только россиян!).

И кто же был среди них? 400 тыс. русских (в том числе 80 тыс. в казачьих формированиях), 250 тыс. украинцев, 180 тыс. представителей народов Средней Азии, 90 тыс. латышей, 70 тыс. эстонцев, 40 тыс. представителей народов Поволжья, 38,5 тыс. азербайджанцев, 37 тыс. литовцев, - 28 тыс. представители других народов и национальностей СССР. Десятки тысяч украинских головорезов прислуживали Гитлеру в батальонах «Нахтигаль», «Роланд», в дивизии СС Галичина и других формированиях.

- А почему ты не говоришь про Русскую освободительную армию Власова. – ехидно скажет мне пан полковник Недзельский. Скажу.

В армии Власова служили Гитлеру 130 тысяч предателей (они входят в те самые 1,24 млн человек, о которых я говорил выше). Предатели – позор любого народа. А затевать спор о том, у какого народа оказалось больше мразей, глупо.

Гораздо важнее сказать о том, среди какого народа было больше тех, кто проявил героизм и мужество самой высокой пробы. Так вот, в годы Великой Отечественной войны Героями Советского Союза стали 7998 русских, 2021 украинец, 299 белорусов. Следующими по количеству героев идут татары – 161, евреи – 107, казахи – 96, грузины – 90, армяне – 89. Они добывали общую Победу. Ну а теперь судите сами, где правда, а где ложь.