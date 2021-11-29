Президент разрешил уволенным морским офицерам носить кортики до конца жизни

Уходившие в запас морские офицеры предпочитали «терять» оружие, нести дисциплинарное наказание, но оставлять клинок у себя Фото: Shutterstock

Владимир Путин подписал закон, позволяющий офицерам Военно-морского флота (ВМФ) России в запасе и отставке пожизненно носить кортики как часть парадной форменной одежды. Причем, президент приказал сделать это без бюрократической тягомотины, - не оформляя для этого специальное разрешение.

Как непросто решалась эта проблема, «Комсомолка» рассказывала не раз.

Напомним для тех, кто еще не в курсе.

Хоть и было это почти шесть лет назад, а многие россияне (и особенно военные) наверняка запомнили эпизод, который случился на пресс-конференции Владимира Путина в декабре 2015 года. Тогда к президенту обратился севастополец, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв:

- Как вам известно, флот – организация консервативная. Держится на традициях. И есть такая традиция, даже привилегия, когда офицер увольняется в запас с правом ношения формы. А форма предусматривала кортик. Но в последние два года кортик у офицеров стали изымать. Если вы, как Верховный Главнокомандующий, примете решение, чтобы морские кортики офицерам оставляли, как это было и в имперской России, и в Советском Союзе – тысячи офицеров флота будут вам благодарны. А вместе с ними их дети, сыновья, внуки, правнуки, которые будут служить России на океанах, на флотах.

Путин ответил: «Кортики, безусловно, офицерам надо вернуть!»

Эти слова президента, по сути, отменяли очень обидное для военных моряков распоряжение бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Он в свое время приказал морским офицерам сдавать кортики сразу после окончания службы, как холодное оружие. После этого оскорбленные нарушением давних традиций уволенные военные моряки настоятельно просили об отмене этого приказа. Но их никто не слышал. И тогда стало доходить до того, что уходившие в запас морские офицеры предпочитали «терять» оружие, нести дисциплинарное наказание, но оставлять клинок у себя.

Кстати, и «Комсомолка» на своих страницах тоже билась за восстановление флотской традиции, поднимая вопрос об этом. Нас возмущало, что Путин о возвращении кортиков высказался, а чиновники и депутаты «тянули резину», ссылаясь на многоэтажные согласования и путанные споры вокруг поправок в закон «Об оружии», мол кортики в руках флотских отставников – «опасная вещь».

Вот так бюрократическая ржавая телега и скрипела с декабря 2015 года.

И вот, наконец, свершилось!

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