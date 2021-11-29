«Моя цель не издевательство, а хайп»: живодер из Казани мучил голубей, чтобы прославиться

Полиция начала проверку из-за видео с издевательствами над животными в Казани

Схема «успеха» «шокировать, а потом извиниться», отработанная любящими оголяться на фоне церквей и святынь блогерам-«хайперами» для того, чтобы попасть в новостные ленты, обретает все более уродские формы. 32-летний житель Казани Иван Геращенко, подрабатывающий на стройках, пошел по проторенной дорожке и стал «звездой». Правда, слава его, конечно же, сомнительна. За такую и получить недолго.

«Что, голубь, приятно висеть?»

В своем аккаунте одной из соцсетей с многообещающим статусом «В поисках приключений», мужчина выложил несколько роликов, где в самой изощренной форме измывается над голубями. Одному вспарывает брюшко, удивляясь, как долго птица не умирает, голову другого густо заливает аэрозольным дезодорантом, а третьего подвешивает за голову на прищепку к полотку.

- Сейчас будет очень хайповое видео, - приводил слова Ивана за кадром «КП»-Казань». – Сейчас мы повесим голубя головой за эту прищепку. Что, голубь, приятно висеть? Сейчас прищепку ему прямо на глазки накинем.

Группа у Геращенко закрытая, но несмотря на это, его изуверства стали достоянием широкой общественности. Девушка из списка друзей садиста не смогла спокойно смотреть на пытки птиц, которые демонстрировал Геращенко, и выложила видео в открытый доступ. И тут поднялась буря. Шквал негодования обрушился на живодера, которому, к слову, снимать жестокие видео помогала его сожительница. Она не только услужливо держала камеру, пока ее любимый мучал птиц и хвастался, как однажды убил котенка и забил до смерти собаку, но и крепко выражалась за кадром, видимо, для предания еще больше градуса хайпу. Ведь именно хайпануть, как признался позже сам Геращенко зоозащитникам, разыскавшим его и вступившим с ним в переписку, он просто хотел хайпануть.

Внимание – это все, что был нужно. Вот, лишь некоторые сообщения написанные Геращенко, опубликованные «Татарстан 24»:

«Моя цель не издевательство, а хайп любыми способами».

«Меня так жизнь достала, что я стал таким больным ублюдком, что мне до Ильназа Галявиева чуть-чуть не хватает, но он в хайпе меня опередил…».

«Сними еще и отправь нам»

Пользователи сети массово начали делать Геращенко смерти и угрожать расправой, в итоге тот дал заднюю и выложил новый ролик, покаянный, где попытался объяснить с обществом и попросил прощения. Видимо садист не ожидал такой гневной реакции. «Меня сегодня на весь Татарстан выставили конченым живодером, но в том, что обо мне написали мои деяния сильно преувеличены», - пожаловался на СМИ и зоозащитников, подавших на мучителя животных заявление в полицию, Геращенко.

В своем смиренном видео, он рассказал, что снял все эти ужасные зверства практически «случайно». Дескать, первый два ролика родились, когда он был в пьяном угаре. Мол, весь день пил, а потом спустился под мост справить нужду и увидел двух мертвых голубей. «И мне что-то в голову ударило спьяну, наверное, и я решил снять видео, как я убиваю голубей. У меня при себе был нож, с которым я ходил на шашлыки, я взял мертвого голубя и одной рукой его тряс, как будто он еще рыпается, и убивал его. Якобы убивал. Я бы живых убивать так не стал бы…»

Дальше, говорит Геращенко, он разослал видео знакомым. А на утро, когда протрезвел, получил от одних осуждение, а от других одобрение, мол, давай еще. «Некоторые тоже ради смеха требовали продолжения, сказали «сними еще, отправь нам. И я снял, только без убийства». Это Ивана подзадорило. И в сети появились новые видео. Но «он не хотел!»

Геращенко долго-долго рассказывал, как отпустил, помучив, птиц на волю, и что с ними все нормально. Только, положа руку на сердце, вряд ли те смогли выжить - отравленная аэрозолем птица, которой несколько минут без остановки заливают клюв и лицо «химией» или голубь, подвешенный за голову на прищепку …. – в итоге живодер договорился до того, что и сам осудил мучителей животных, заверил, что никогда не обижал братьев наших меньших и вообще хочет стать зоозащитником. Он назвал себя кошатником, который всегда только и делает, что подкармливает кошек. Что же касается убийства собак, то казанец признался: в его жизни, действительно, был неприятный эпизод, когда пришлось защищаться от напавшей на него овчарки. Мол, тогда он и размозжил голову псине случайно попавшимся под руку кирпичом. Самозащита!

«Прибить себя причинным местом к асфальту»

«Наверное, это не самая лучшая идея для хайпа была, с птицами. Буду искать другую», - написал, как бы, раскаявшийся Иван Геращенко в переписке с зоозащитниками и даже поделился парочкой мыслей. Например, в морге отрезать кусочек мяса у мертвеца, пожарить и съесть: «Вот тогда я прославлюсь на всю Россию».

Или, «чтобы никому не вредить, ходить по улицам голым или в центре города прибить себя причинным местом к асфальту».

Сейчас Геращенко заявляет, что он не садист, не живодер, кайфующий от страданий других, и не Чекатило. Ему просто стало скучно жить. Между тем, соседи, которые его знают, уверяют, что мужчина не в себе. А ролики с замученными животными он периодически публикует в сети последние 3-4 года.

Полиция Казани начала проверку. Чем бы она не закончилась, Иван Геращенко свою долю хайпа и сомнительной славы уже получил.