Мама, папа, мне плохо: самые вероятные причины частых заболеваний у ребенка

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АСЛО при стрептококках

Именно стрептококки возглавляют список причин большинства инфекционных заболеваний у детей. Многим из нас с детства знакомы такие слова, как «фарингит» и «тонзиллит» – это тоже стрептококки. В число вызываемых ими инфекции также входят пиодермии, пневмония и скарлатина.

В ряде случаев стрептококковые инфекции приводят к поражению суставов, почек и сердца. Особенно опасны стрептококки группы А: они вырабатывают токсин, разрушающий эритроциты.

При подозрении на инфекцию многие родители назначают своему ребенку антибиотики, иногда по совету знакомых. Доля правды в этом есть – так как стрептококки являются бактериями, антибиотики способны с ними бороться, однако они могут назначаться исключительно врачом, и на это есть минимум три причины.

Первая – даже врач не всегда может отличить вирусную инфекцию от бактериальной без лабораторных исследований. Вторая – некоторые виды стрептококков устойчивы к антибиотикам, поэтому требуется точный подбор препарата и его дозировки. Третья – антибиотики уничтожают любые живые микроорганизмы, не только «вражеские», поэтому приема антибиотиков назначаются пробиотики.

Для регулярного осмотра врача есть еще один повод – стрептококковая инфекция может протекать в нетипичной или стертой форме, когда симптомы незначительны или отсутствуют. Это может привести к тому, что ребенку не назначат лечение вовремя, или он не получит его совсем. В будущем это может привести к серьезным осложнениям.

Лабораторный показатель, который позволяет выявить стрептококковую инфекцию – уровень антистрептолизина-О, или АСЛО. Это антитела, которыми организм реагирует на токсин бактерий стрептолизин-О. АСЛО вырабатываются примерно через неделю после начала инфекции. Максимального значения этот показатель достигает через 3-5 недель после заболевания.

IgE при аллергиях

Уже с раннего возраста у детей могут проявляться аллергические заболевания в виде атопического дерматита, аллергического ринита и бронхиальной астмы. Они способны сменять и утяжелять друг друга при бесконтрольном течении, а также могут стать причиной развития инфекции дыхательных путей.

Аллергические заболевания очень многогранны. Во-первых, развиться аллергия может почти на что угодно: пищевые продукты, пыль, продукты жизнедеятельности животных, плесень, косметика, растения, бытовая химия. Во-вторых, проявлений у аллергии тоже может быть много: это заложенность носа, насморк, чихание, сухой кашель, слезотечение и жжение в глазах, если аллерген находится в воздухе, тошнота или рвота, диарея при попадании его в пищеварительный тракт, высыпания по типу крапивницы в случае попадания на кожу.

Диагностику аллергии усложняет тот факт, что ее симптомы часто появляются не при самом первом контакте с аллергеном. Тем не менее, способ обнаружить аллергию есть – анализ на общий иммуноглобулин IgE, который в норме находится в крови в очень небольшой концентрации.

Когда белок-аллерген в первый раз попадает в организм, обычно реакции никакой нет – пока IgE выработалось недостаточно. При повторной встрече IgE соединяются с иммунными клетками, что в конечном итоге приводит к выделению гистамина – вещества, которое провоцирует расширение сосудов и сокращение гладкой мускулатуры дыхательных путей, что является причиной симптомов аллергии.

Где сдать анализы

Пройти все необходимые исследования можно в Лаборатории «Гемотест» единым пакетом анализов «Детский комплекс». Он поможет оценить общее состояние здоровья ребенка, позволит вовремя обнаружить патологию и определить природу частых заболеваний с респираторными симптомами. В состав комплекса входит:

• Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ;

• С-реактивный белок;

• Иммуноглобулин Е;

• Антистрептолизин-О.

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