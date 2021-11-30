Доллары, золото или квадратные метры: какие инвестиции принесли россиянам больше дохода за 10 лет

Развенчиваем заблуждения и мифы с помощью статистики и здравого смысла Фото: Shutterstock

«В августе 1998 года я вовремя сориентировался, снял все сбережения и побежал в обменник. Успел купить доллары по 6 рублей. С тех пор деньги держу только в них. И ни разу не пожалел». Это реальный рассказ моего родственника. Один раз он принял правильное решение. И гордится им уже 23 года. Хуже того — пользуется этим незыблемым для себя правилом до сих пор. Не понимая, что мог бы заработать гораздо больше, избавившись от устаревшего стереотипа. Развенчиваем заблуждения и мифы с помощью статистики и здравого смысла.

Заблуждение № 1. «Все деньги надо держать только в долларах»

В доказательство этой истины, как правило, приводят лохматый пример. Мол, доллар раньше стоил 30 рублей, а сейчас 75. Выгодно? Выгодно! Но в таком сравнении есть нюансы. Во-первых, все зависит от того, когда именно вы купили те самые доллары по 30 рублей. Если 10 лет назад (в конце 2011-го), то выиграли. Если 20 лет назад (в конце 2001-го), то проиграли. Да-да, за «нулевые» доллар не подорожал ни на рубль. А проценты по валютным вкладам всегда были ниже, чем по рублевым. Причем отличались в разы. Вот и считайте.

Во-вторых, не всем повезло купить доллары за 30 и держать их до настоящего времени. Курс постоянно менялся. И большинство совершали импульсивные сделки или покупали валюту тогда, когда она была нужна. К примеру, в декабре 2015-го я обменял рубли на доллары для поездки в Америку. И тогда они стоили 70 рублей. Часть денег после путешествия осталась. И лежала наличными на счете. Недавно я продал эту валютную заначку, чтобы доделать ремонт в квартире, - по 72 рубля за доллар. Вроде бы остался в плюсе, но если посчитать упущенную прибыль (в виде процентов по рублевым депозитам, которые я мог бы получать), окажется, что мои сбережения за это время сдулись на треть. А в январе 2016-го бакс и вовсе стоил 83 рубля. Вопрос знатокам. Какой доход спустя шесть лет получили те, кто купил тогда «зеленые» бумажки?

В-третьих, на реальную доходность влияют комиссии банков. Мы их платим и при покупке, и при продаже валюты. Потому что тратим деньги все равно в России. В сумме теряем на этом еще 2 — 3%.

Совет эксперта (здесь и далее - Сергей Макаров, независимый финансовый советник):

«Это когнитивное искажение. Мы склонны больше доверять личному опыту и делать выводы на его основе. Но если рассудить рационально, держать деньги просто в наличной валюте сейчас нет смысла. Ставки по долларам и евро нулевые. А вот инфляция в США и Европе уже высокая. Доллары и евро тоже обесцениваются. Если принципиально хотите хранить средства в валюте, а не в рублях, выбирайте для этого не наличные, а ценные бумаги. Например, акции и облигации американских компаний, биржевые фонды, привязанные к индексам зарубежных бирж. Их можно легально купить у российских брокеров. Они будут приносить дивиденды и купоны в долларах. Но имейте в виду, что это относительно рискованные вложения. В случае кризиса котировки ценных бумаг могут резко падать, а в случае банкротства компаний можно потерять все сбережения. При этом рублевые вклады сейчас приносят 8 — 9% годовых. Без риска и с гарантией от государства до 1,4 млн рублей».

Наглядно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Заблуждение № 2. «Недвижимость всегда дорожает»

Так считают только те, у кого короткая память. В начале «нулевых» и в течение почти всех «десятых» ситуация была другой. Цены на квартиры стояли на месте или росли с темпом даже ниже инфляции. Покупателей не было. Одна из знакомых измором взяла продавца приглянувшейся трешки. Он отказывался давать скидку. Тогда она стала звонить ему раз в неделю и предлагать цену на 100 тысяч ниже предыдущей. Через месяц купила на полмиллиона дешевле. Других предложений у продавца попросту не было.

Даже если взять резкий всплеск в последний год (см. графику), он все равно не сделал недвижимость выгодной на горизонте 10 лет. Ежегодно продлеваемый депозит принес бы больше. Но на пятилетнем сроке ситуация другая. Здесь инвестиции в недвижимость оказались выгоднее вклада. А если прибавить сюда потенциальный доход от сдачи в аренду, доходность окажется еще выше.

Совет эксперта:

«Квартира — самая консервативная инвестиция. Если сдавать жилье в аренду, средний доход в крупном городе получается около 5% годовых. Плюс рост стоимости самой недвижимости. Если человеку так спокойнее и он не хочет разбираться в нюансах фондового рынка, ничего страшного. Но нужно понимать нюансы. Во-первых, быстро квартиру продать нельзя. Даже если на рынке высокий спрос, на сделку уходит в среднем месяц. Во-вторых, бывают периоды, когда жилье не пользуется спросом и продать его можно только со скидкой. Правда, большой плюс недвижимости в том, что она почти не падает в цене. А если и падает, то незначительно».

Заблуждение № 3. «Золото — лучшая инвестиция и защита от любого кризиса»

Наверное, это было правдой в 19 веке и первой половине 20-го. И даже пару десятков лет назад. Но сейчас все уже не так. Как и другой биржевой актив, золото лихорадит. К примеру, с 2011 по 2013 год его стоимость упала на четверть. А потом пошел плавный рост. Затем всплеск в начале 2015-го, снова падение и стагнация длиной в четыре года.

При этом доходность за 10 лет сопоставима с той, которую вы могли бы получить, если бы просто хранили деньги в долларах. И это только номинальная стоимость металла. Главный минус золота в том, что его дорого покупать и сложно хранить. Особенно если речь о физическом золоте. Во-первых, при его покупке приходится платить НДС (20% от суммы). При продаже этот налог не вернется. Во-вторых, комиссии у банков очень большие — достигают 5% от суммы, как при покупке, так и при продаже. В-третьих, хранить его нужно аккуратно. Любая царапина превратит слиток или монету в неликвид, который удастся продать только по цене лома. А если хранить золото в банке, придется арендовать ячейку и платить за нее. Снова расходы.

Совет эксперта:

«Во время кризиса золото обычно не падает, а растет. В этом его большой плюс. Если боитесь кризиса, храните деньги в золоте. Но ждать высокой доходности от него не стоит. А чтобы сэкономить на налогах и комиссиях, выгоднее покупать золото через брокерский счет. Например, приобретать акции золотодобывающих компаний или паи биржевых фондов, инвестирующих в золото. Но все деньги в золото лучше не вкладывать. Можно ограничиться 10% от капитала».

Заблуждение № 4. «Золотое дно — инвестиции в вино и антиквариат»

Это еще один распространенный стереотип. Он возникает, когда в новостях проскальзывает новость о сказочном обогащении человека, нашедшего на чердаке уникальную монету или потерянную картину известного художника, оставшуюся от давно умершего прадедушки. Редкие и уникальные вещи действительно ценятся. Но собирать и хранить любой хлам в течение десятков лет в надежде, что что-то из этого озолотит вас в будущем, не слишком разумно. Как и бросаться скупать антиквариат, надеясь перепродать его в разы дороже.

Совет эксперта:

«Тут все просто. Если вы разбираетесь в искусстве или хорошем вине, то можете в это еще и проинвестировать. А если не разбираетесь, то будьте готовы, что при первой же покупке вас разведут. Вы купите за баснословные деньги то, что никакой коллекционной ценностью не обладает».

Заблуждение № 5. «На бирже во что ни вложи — все растет»

Это относительно новый стереотип. Выросло целое поколение инвесторов, на чьем коротком веку фондовые рынки только и делали, что росли. Западные биржи с 2009 года находятся в так называемом «бычьем» тренде. Котировки всех ценных бумаг там поднимаются. Причем некоторые акции приносят баснословные доходы. Взять ту же «Теслу» Илона Маска. Капитализация этой компании превышает капитализацию всех остальных крупнейших автопроизводителей мира. Причем в разы. Хотя доля в мировом производстве машин у «Теслы» - всего полпроцента.

На самом деле все не так радужно. Если посмотреть историю и даже не вспоминаю Великую Депрессию в США и дефолт 1998 года в России, на бирже бывали периоды, когда котировки резко падали и не росли несколько лет кряду. К примеру, вложи вы деньги в конце 2011 года, три года просидели бы на плато (см. графику). И лишь потом стали бы получать небольшую прибыль. А если бы досидели до нынешнего момента, инвестиции окупились бы только в прошлом году.

Совет эксперта:

«Фондовый рынок исторически приносит более высокую доходность, чем банковские вклады и любые другие виды инвестиций. Но на нем бывают серьезные спады. К этому нужно быть готовым. При этом даже самая консервативная стратегия (инвестиции в гособлигации) может принести доход выше инфляции. К примеру, если вкладывать деньги в них через индивидуальный инвестиционный счет, который предполагает возврат налогового вычета, можно получать процент в полтора раза выше, чем в банке».

Сравни Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВМЕСТО ВЫВОДА

Секрет дохода: Рискуйте, но в меру

Финансовый мир многолик и разнообразен. Сулит большие доходы и грозит не меньшими рисками. Кто-то шесть лет назад махал рукой на биткоин и говорил, что он быстро сдуется, а потом кусал локти, что не купил его по 100 долларов. Кто-то не верил в гений Илона Маска и считал, что его «Тесла» переоценена. После чего она подорожала в 20 раз. А кто-то, наоборот, подумал, что чудеса возможны, продал единственную квартиру, взял кредит и вложил все деньги в «Кэшбери» или «Финико» (недавно рухнувшие пирамиды).

Видя, как сейчас растут цены на жилье, котировки акций или стоимость виртуальных криптовалют, велик соблазн бросить туда все сбережения. Но так поступать не совсем правильно. Никто не знает, что произойдет в будущем. Может, будет рост. А может, и нет. В идеале нужно вкладывать в тот рынок, в котором хорошо разбираешься. Тогда выше шанс, что получится заработать. Если такого нет - делите сбережения на разные кучки, вкладывайте в разные финансовые инструменты и держите постоянный баланс между ними. Соблюдая это правило, вы с легкостью обыграете инфляцию. Не верите - вот вам последнее убедительное доказательство (см. графику). На горизонте 10 лет любые инвестиции показали доход выше роста цен.