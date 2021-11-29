Ребенок от новой возлюбленной: Кончаловский впервые показал четырехлетнего сына

Егор подарил Андрею Кончаловскому еще одного внука. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Егор Кончаловский впервые показал маленького сына. Четырехлетний Тимур появился в отношениях 55-летнего режиссера с новой избранницей Марией Леоновой. Спутница жизни Кончаловского не связана с миром кино. «Маша — юрист, она защищала меня в суде», - рассказывал режиссер о своей молодой гражданской жене. Долгие годы Кончаловский-младший скрывал свой развод с актрисой Любовью Толкалиной, подарившей ему дочку Машу. Супруги не афишировали, что каждый из них давно живет своей жизнью. Егор скрывал от публики и новую любовь, и рождение сына. И вот теперь режиссер впервые решился показать наследника на телевидении. Отец привел Тимура на ток-шоу Леры Кудрявцевой «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Едва появившись в студии, обаятельный мальчик моментально завоевал сердца всех присутствующих. Пообщавшись с малышом несколько минут, ведущая шоу Лера Кудрявцева воскликнула: «Господи, какой лапочка, Егор!».

Егор Кончаловский впервые показал маленького сына. Четырехлетний Тимур появился в отношениях 55-летнего режиссера с новой избранницей Марией Леоновой. Фото: кадр видео.

Кончаловский рассказал о том, какую профессию намерен выбрать его наследник:

- Он хочет быть водителем бетоновоза, как папа в 18 лет. Больше всего любит большие машины: тракторы, экскаваторы, - поведал режассер.

Заметно, что Кончаловский наслаждается своим поздним отцовством. Он с удовольствием участвует во всех играх сына — от катания на снегокате до активных игр на свежем воздухе. Режиссер отмечает, что сына ему воспитывать гораздо проще, чем дочь Машу, которой недавно исполнилось 20 лет.

- Конечно, мальчик для мужчины — это нечто гораздо более простое, чем девочка, - считает режиссер. - Когда росла Маша, я не знал, о каких вещах с ней разговаривать. Я вспоминаю, как отец со мной общался лет с 12-13 - разговаривал по-мужски, не стесняясь в выражениях. Надеюсь, это меня ждет и с Тимуром.

Егор - сын известного кинорежиссера Андрея Михалкова-Кончаловского и актрисы Натальи Аринбасаровой. Кончаловский-младший родился спустя год после свадьбы родителей, однако в браке они прожили недолго. Кончаловский-старший оставил Аринбасарову в 1969 году, когда сыну было три года.

Кончаловский наслаждается своим поздним отцовством. Фото: кадр видео.

В январе 2017 года Егор Кончаловский и его бывшая жена Любовь Толкалина объявили о расставании. Оказалось, что они разошлись ещё восемь лет назад, но все это время скрывали расставание от публики. Про свой гражданский брак актриса предпочитает говорить позитивно и уверяет: у них с Кончаловским не было почти ничего общего. Они с самого начала были слишком разными, и с годами это лишь усугубилось. Сказалась и разница в происхождении: Любовь родилась в обычной семье, Егор же - потомок громкой фамилии. В их известной семье Толкалина всегда чувствовала себя неуютно.

- Неспроста наши мамы так волновались, что мы не подходим друг другу, - говорила Любовь в интервью журналу Hello! - Я прекрасно понимала, что я Егору не пара – хотя бы потому, что не могу поддержать диалог на французском о букете поданного вина и ничего не смыслю в Рембрандте и Дюрере. Я могу только быть красивой и улыбаться. У него еще и кровь, и воспитание, и опыт. Я же была простая как хлебушек, как чистый лист бумаги. Я все детство занималась синхронным плаванием и лучше всего на свете умела работать руками и ногами. И все быстро успевать.

Егор Кончаловский в качестве причины расставания так же назвал отсутствие общих интересов.

- У каждого началась своя жизнь. Меня привлекало одно, Любу – совсем другое. Мы почти не пересекались, – объяснял режиссёр.