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29 ноября 2021 14:59

82-летняя Галина Польских объяснила, почему она не сделала прививку от ковида

27 ноября народная артистка отметила день рождения
Татьяна ЗИМНЯЯ
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27 ноября народная артистка отметила день рождения

27 ноября народная артистка отметила день рождения

Фото: Борис КУДРЯВОВ

У актрисы Галины Польских обширнейшая фильмография — больше 200 ролей в кино. Она и сегодня продолжает много сниматься. Галина Александровна говорит, что свою жизнь без работы не представляет: «Сидишь дома, и тут звонок - тебя вызывают на съемочную площадку. Сразу преображаешься: и лицо другое, и походка…». В этом ли секрет или в хороших генах, но Галина Александровна действительно выглядит прекрасно. Зрители ее любят.

Актриса спокойно относится к тому, что главные роли уже не предлагают, хотя раньше Польских играла в основном героинь. «Бабушек, тетушек и соседок – на мой век хватит», - не теряет чувства юмора Галина Александровна.

- Довольно часто снимаюсь в кино, хотя, может быть, это не очень заметно. Не все фильмы доходят до экрана. Куда их потом отсылают режиссеры? Может быть, за границу… Но я работаю, - рассказала нам Галина Александровна, когда мы ее поздравляли с днём рождения. - И компания у меня всегда хорошая. Только что закончились съемки многосерийного фильма с Екатериной Вилковой, Александром Балуевым… Летом с нами снимался Владимир Меньшов. Он играл моего мужа. Мы закончили блок и буквально через неделю Владимир Валентинович умер. Осенью продолжили работать уже без него. Скоро должен начаться интересный театральный проект с режиссером Ольгой Шведовой. Работы хватает…

- Многие артисты опасаются коронавируса и сидят дома.

- Я тоже очень осторожна в этом плане. Стараюсь поменьше выходить на улицу. Прививку пока не сделала. У меня сильная аллергия. Как-то меня укусила оса, едва успели спасли. Я постоянно думаю о том, чтобы сделать прививке, но боюсь побочных реакций из-за своей аллергии.

- Как отметили день рождения?

- Не люблю праздновать свой день рождения. Всегда хочу, чтобы этот день поскорее закончился. Детство мое было незавидное, сиротское, ни папу, ни маму я не помню. Я рано повзрослела, потому что осталась без родителей. Отец погиб на фронте в 1941-м году, через шесть лет умерла мама от туберкулеза. Некоторое время я росла в детском доме, пока меня не нашла моя бабушка. С 8 лет она меня воспитывала. Почему-то именно в день рождения всё это трудное детство вспоминается и становится грустно. Тем более бабушка не отмечала мой день рождения, не было возможности. Из-за этого, наверное, у меня нет привычки. Но когда мне звонят и говорят хорошие слова, конечно, приятно. Мэр Собянин прислал телеграмму, ректор ВГИКа Владимир Малышев, председатель СТД Александр Калягина…

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