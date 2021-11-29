Шанс найти решение или пиар-ход: Зачем Эрдоган предложил «помирить» Москву с Киевом

Пока «миротворческий сюрприз» от Эрдогана выглядит весьма смутным Фото: REUTERS

Предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стать посредником между Россией и Украиной в поисках мира на Донбассе в определенной мере было неожиданным. Еще официально не констатирована смерть Минска-2, пульс его, пусть и нитевидный, пока просматривается, и тут вдруг - а давайте в новом формате попробуем! Это при считающемся все еще живым «Нормандском». Новизна ожидалась с другой стороны: США, которые совсем недавно заявляли, что альтернативы минскому процессу нет, вот-вот подключатся к нему и сделают Зеленскому такое предложение по их выполнению, от которого тому будет трудно отказаться.

Но Вашингтон, как показывают его дела, а не слова, сейчас больше занят провоцированном Киева на военный конфликт с Москвой. С другой стороны, на уже разложенной по косточкам катастрофической пресс-конференции президента Украины он, говоря о перспективах возвращения Донбасса в рамках Минска-2, сказал, что «пойдет другим шляхом». И хвастливо выдал журналистам: Да вы знаете, как нам дороги отношения с Эрдоганом? Я с ним такие вопросы наедине обсуждаю, что ого-го!

Это «ого-го», похоже, и озвучено сейчас Эрдоганом. Не зря же Зеленский, опять не сумев справиться с речевым недержанием, пару дней назад заявил о «новом обменном списке», который он передал Путину через Эрдогана. Если учесть, что турецкий президент не стесняется показать, как ему тесен не только халат национального лидера, но и халат регионального маловат будет, то представить, что он решил войти в «игру за Донбасс», когда все другие участники уткнулись в тупик и с недоумением смотрят друг на друга, вполне можно. Так что неожиданной его инициатива может показаться только на первый взгляд.

Теперь вопрос о жизнеспособности этой инициативы. «Турецкий формат», однозначно, списывает на свалку истории «нормандский». В Париже и Берлине такого удара «под дых» от союзника по НАТО ожидали? Ведь это все равно как подойти к почтенным судьям, пытающимся рассудить застарелый спор, и сказать им: «Э-э-э, дорогие, если ничего не можете, отойдите и не мешайте знающим людям…» Макрону, понятно, терпеть не впервой, а у немцев сейчас и обижаться-то некому…

Пресс-секретарь президента России не стал комментировать медиа-слухи, связанные с заявлением Эрдогана о готовности стать посредником. Это и понятно: он между кем и кем посредничать собирается?

Если между Киевом и Москвой, то это в «молоко» - Кремль уже устал повторять, что Россия стороной конфликта в гражданской войне на Донбассе не является. Вот если турецкий президент уточнит, что не против попосредничать между Киевом и Донецком с Луганском, которых украинские власти в упор не видят, тогда было бы о чем поговорить и с Москвой.

- Мы выступаем, - заявил турецкий лидер, - за установление мира в регионе, особенно когда речь идет в первую очередь о крымских тюрках.

Так где хочет поспособствовать замирению Эрдоган, на Донбассе, где идет гражданская война и тюрков, должно быть, очень мало, или в Крыму, где тамошние татары поддержали воссоединение полуострова с Россией и никакие миротворцы им не требуются?

Недавно, действительно, был весьма позитивный опыт взаимодействия Турции с Россией по урегулированию военного конфликта в Нагорном Карабахе. Но сравнивать Карабах с Донбассом никак не получается. Если Эрдоган хочет помочь Зеленскому остановить войну в собственной стране, то ему лучше было бы попробовать сыграть пока несостоявшуюся роль Вашингтона в оказании давления на Киев для выполнения Минска-2. Другого пути прийти Украине к миру и сохранить свою территориальную целостность нет. Вот тогда бы Москва тоже могла подключиться - как посредник, а не как участник. И в Париже с Берлином локти бы не кусали. И в Киеве тогда Зеленский несбыточных иллюзий бы не строил и душевный покой обрел.

А пока «миротворческий сюрприз» от Эрдогана выглядит весьма смутным. «Раз никто не может, значит, только я смогу» - звучит привлекательно, но не реалистично. Слишком уж турецкие интересы откровенно из этой инициативы выпирают. Зеленского это, может, и устраивает, но Луганск и Донецк определенно нет. Да и где здесь Москва, тоже было бы хорошо, чтобы Эрдогану популярно объяснили.