Путину рассказали как спасли мост в Китай: «Построили баню на берегу, на три метра под лед спускались»

Председатель совета директоров "БТС-МОСТ" Руслан Байсаров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Фото: Евгений Паулин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Главе государства доложили - зачем в Калининграде возвели особый мост - подъемный

Президент принял в Кремле председателя совета директоров строительной компании «БТС-мост» Руслана Байсарова, который рассказал о возведении мостов и тоннелей в стране. И начал издалека - с 1975 года, когда был основан «Бамтоннельстрой». Слушать было действительно интересно.

- Северомуйский тоннель (находится на БАМ — Ред.) – самый сложный тоннель в мире. Символ упорства бамтоннельстроевцев. Иностранные специалисты отказывались его строить и предлагали нам тоже отказаться от него, - начал Байсаров. - Как вы знаете, тоннель был завершён, и он до сих пор остаётся самым сложным тоннелем, очень интересный объект.

- А в чём сложность? - спросил Путин.

- Там очень тяжёлый грунт, тектонические столкновения были, подземные течения, газовые выбросы, - ответил бизнесмен.

Дальше Байсаров рассказал, в каких муках строился железнодорожный мост из Благовещенска в китайский Хэйхэ.

- В один период толщина льда перед ледоходом составляла до трёх метров. Для спасения опор моста нам пришлось применять нестандартные решения. Мы произвели резку шпунтового ограждения (специальный забор из свай вокруг стройки) подо льдом. Представляете?

- Подо льдом? Нет, не представляю. - признался Путин.

- Мы построили баню на берегу для специалистов, горячую еду готовили, угощали их напитками. Люди спускались на три метра вниз, под лёд, сильное течение, резали шпунтовые ограждения – трубы диаметром 1,3 метра. Наверху стояли краны, держали эти трубы, чтобы они не упали… - рассказ Байсарова больше напоминает сюжет приключенческого фильма.

Закончилось все, как и положено, хэппи эндом.

- Если бы мы этого не сделали, лёд мог снести опоры моста и мост с китайской стороны тоже – это было бы, конечно, ЧП на весь мир, - добавил предприниматель.

Байсаров похвастался, что мост на остров Русский – символ предприятия. «Вам хорошо известный, изображён на купюре номиналом 2000 рублей», - добавил гость президента.

Под конец предприниматель рассказал про новый подъемный мост в Калининграде через реку Преголя.

- Мы повторили, как немцы в 1922 году, но только это современный мост: они поднимали в ручном режиме, а мы уже автоматически.

- Зачем такие высокие опоры?

- Да, мост поднимается, чтобы пропустить корабли. В Ленинграде мосты раскрываются, а здесь - поднимается – здесь попроще, - объяснил Байсаров.

- Любопытно, - ответил Путин. Президент в конце встречи обещал наградить строителей, отличившихся при прокладке 7-километрового Байкальского тоннеля. Еще один удивительный инженерный проект: закончили на пол года раньше запланированного, при этом создали инфраструктуру, которая продлит службу и нового тоннеля и старого по соседству.