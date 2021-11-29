Гостиница при монастыре «Зосимова пустынь» к Рождеству откроется после реконструкции

Гостиница при монастыре «Зосимова пустынь» примет первых посетителей в январе 2022 года. Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ.

Гостиница при монастыре «Зосимова пустынь» примет первых посетителей в январе 2022 года. Планируется, что к Рождеству бывшее здание странноприимного дома начала XX века вновь откроется после реконструкции. Восстановление монастырской гостиницы и благоустройство прилегающей территории в поселке Зосимова пустынь проводилось при поддержке Министерства культуры России. Глава Минкульта РФ Ольга Любимова 29 ноября посетила московский Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь и осмотрела реконструированную гостиницу.

Строительные работы в здании начались в мае 2020 года. По графику они должны были растянуться на два года и закончиться в марте 2022-го. Однако уже в сентябре 2021 года объект был готов и сдан. Министр культуры отметила, что реконструкцию удалось завершить на пять месяцев раньше срока, даже несмотря на то, что здание было практически разрушено.

- Монастырская гостиница находилась в руинированном состоянии. В кратчайшие сроки благодаря слаженной работе мы выполнили реставрацию объекта. Была проведена сложная, кропотливая, почти ювелирная работа, которую нам удалось завершить на пять месяцев раньше срока по контракту, - рассказала Ольга Любимова.

Восстановленное здание осмотрела глава Минкульта РФ Ольга Любимова. Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ.

Реставраторы использовали сохранившиеся элементы здания странноприимного дома начала XX века, в том числе вписали в интерьер кирпичную арку. Вместе с игуменией монастыря Фаиной (Кулешовой) Ольга Любимова посетила музей, осмотрела территорию монастыря и познакомилась дальнейшими планами восстановительных работ.

- Мы очень благодарны Министерству культуры, что наконец-то была воссоздана гостиница. Нам звонят, спрашивают, где можно остановиться при монастыре, и теперь есть такая возможность, гостиница рассчитана на 40 человек. Мы надеемся, что к Рождеству мы начнём принимать первых гостей, - сообщила игумения Фаина.

Так гостиница выглядела до реставрации: от здания остались одни стены. Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ.

В 2026 году «Зосимова пустынь» отметит 200 лет со дня основания. По словам Ольги Любимовой, к этой дате в монастыре будут проведены масштабные реставрационные работы. Особое внимание будет уделено бережному восстановлению исторического облика его фасадов и интерьеров. Реставраторы собираются в точности воссоздать снесенную в XX веке надвратную церковь на западной стене монастыря, а также две куповые башни на северной стене. Кроме того, будут реконструированы корпуса.

- В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на комплексную реставрацию ансамбля монастыря, включая благоустройство территории и приспособление к современным условиям. Уже проведены научные и археологические исследования, - рассказала глава Министерства культуры РФ, отметив, что разработка документации будет завершена в к апрелю 2022 года.

Реставраторы использовали сохранившиеся элементы здания странноприимного дома начала XX века, в том числе вписали в интерьер кирпичную арку. Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ.

Монастырь «Зосимова пустынь» был основан на месте бывшей женской общины. Она возникла в 1825 году по инициативе старца Зосимы. Землю под общину выделила помещица Мария Бахметева. Официальный статус община получила в 1841 году, а в 1856 году она стала монастырем. «Зосимова пустынь» просуществовала до 1917 года. После революции в здании располагалась трудовая земледельческая артель, окончательно монастырь был закрыт в мае 1929 года. Вторую жизнь его территория получила в 1968 году, когда в помещениях монастыря устроили пионерлагерь для детей сотрудников Московского метрополитена.

С 1999 года женский монастырь был возрожден в составе московского Новодевичьего монастыря. В марте 2000 года постановлением Священного Синода Троице-Одигитриевская Зосимова пустынь была преобразована в самостоятельный монастырь.