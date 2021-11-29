Россия возвращается в Африку: В университетах ЦАР станет обязательным изучение русского

Туадера и Владимир Путин во время встречи в 2019 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В прошлом веке важнейшим партнером Африки был СССР. Советские военные советники помогали освободиться от колониальной неволи почти каждой стране континента, а затем по программам «социалистической солидарности» московские инженеры строили там заводы и больницы.

Сотрудничество было двусторонним: в ответ молодые государства становились рынком сбыта для нашей техники и новым ареалом русской культуры. Например, в Центральноафриканской Республике (ЦАР) при правителе Жан-Беделе Бокассе в 1970-е язык Пушкина и Достоевского стал обязательным для изучения.

Продлилось это недолго: в 1979 году излишне своевольного Бокассу сверг французский спецназ, высадившись на самолетах в столице страны — Банги. Ведь еще недавно ЦАР была колонией Парижа, и тот ревностно защищал свою «Франсафрик» (франкоговорящую Африку). Неудивительно, что сразу после этого преподавание русского в ЦАР прекратилось.

Но теперь, вместе с возвращением Москвы на прежние геополитические позиции, вернулась и русская культура. С 2019 года в школах ЦАР уже изучают язык Пушкина. А с будущего года преподавание начнется еще и в местных университетах.

Такой шаг официального Банги навстречу Москве понятен. За последние десятилетия прежние «приоритетные партнеры», французы, несмотря на присутствие в ЦАР, так и не помогли республике справиться с международным терроризмом. Наоборот, с каждым годом ситуация лишь ухудшалась — страна просто разваливалась на части из-за племенных и религиозных конфликтов.

Все переменилось в 2018 году, когда Россия и ЦАР заключили договор о военном сотрудничестве. В сердце Африки появились российские военспецы, которые смогли стабилизировать ситуацию. Так, на рубеже 2020-21 года наши «туристы» (как шутливо называют этих людей) отбили атаки международных боевиков на столицу, чем, возможно, спасли жизнь президенту страны по имени Фостен Арканж Туадера.

А сегодня, 29 ноября, состоялись телефонные переговоры Туадеры с российским лидером Владимиром Путиным. Обсудили развитие торговли и совместную борьбу с коронавирусом.

И хотя местная профранцузская пресса возмущается: мол, изучение русского языка в вузах «выходит за рамки военного сотрудничества» — очевидно: укрепление позиций России на континенте продолжится, ведь она, в отличие от западных партнеров, обещает и приносит стабильность.