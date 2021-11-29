Медведев призвал не допускать превращения мигрантов в маргиналов

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил ужесточить государственный контроль в миграционной сфере. По словам Медведева, нужно усовершенствовать цифровое управление миграционными процессами. Он также выступил за разработку дополнительных мер, которые позволят иностранцам лучше адаптироваться в России.

- Нельзя допускать их изоляции, как это происходит во многих странах мира, и маргинализации, возникновения на территории нашей страны этнических анклавов, - заявил Медведев.

Он отметил, что примеров такого рода анклавов в мире предостаточно.

- И все они являются рассадниками преступности, - заявил заместителя председателя Совбеза.

Медведев отметил рост числа преступлений, совершенных мигрантами.

- За девять месяцев этого года более чем на 4% выросло количество преступлений, которые совершены иностранными гражданами, фиксируется и рост административных правонарушений более чем на треть, - привел статистику Медведев.

По его словам, «во многом это связано с застарелой проблемой незаконной миграции».

- Немало иностранных граждан в нашей стране по-прежнему находятся с нарушением срока пребывания, они выпадают из зоны контроля государственных структур, часто их втягивают свои же соотечественники в криминальный бизнес, они становятся объектами вербовки по стороны экстремистов и террористических организаций, участвуют в публичных массовых конфликтах, - сказал Медведев.

Он также предложил проработать меры по легальному привлечению трудовых мигрантов в Россию. При этом Медведев отметил, что права российских работников не должны ущемляться из-за привлеченных мигрантов.

Медведев также высказался о ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. Он назвал это одним из самых тяжелых миграционных кризисов в Европе.

- Он может иметь глобальные последствия, причем отсроченные последствия, которые в настоящий момент даже трудно предсказать, - заявил Медведев.

Медведев отметил, что нужно постоянно мониторить обстановку в Ближневосточном и других регионах мира, откуда могут исходить новые миграционные волны.

- Это касается и ситуации вокруг России, ее партнеров по Евразийскому экономическому союзу, по ОДКБ и по СНГ. Мы видим, к каким серьезным последствиям привел бесконтрольный поток беженцев в Европу из стран Ближнего Востока, Северной Африки, из Афганистана и других регионов. Это провоцирует всплеск преступности и конфликты на национальной и религиозной почве, и социальное напряжение в целом, потому что этим недовольны коренные жители государств, - отметил Медведев.

Еще одна тема - внутренняя миграция.

Медведев обратил внимание на диспропорции, связанные с перемещением населения между российскими регионами.

- По различным причинам люди уезжают, как правило, в центр, на северо-запад, на юго-запад нашей страны из других регионов, включая Восточную Сибирь, Дальний Восток и Крайний Север. При этом многие свой выбор останавливают на городских агломерациях - Москве, Петербурге, а также на Краснодарском крае, - сказал Медведев.

Он отметил, что диспропорции увеличиваются и этот вопрос должен быть в зоне особого внимания властей.