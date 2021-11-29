Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды
Эксклюзив kp.rukp.ru
29 ноября 2021 16:10

Звёздная дорожка премии «ОК!»: Модный провал Жасмин и откровенное декольте Пеговой

Дизайнер Аника Керимова оценила наряды российских артистов на вручении премии «ОК!»
Алина ЧЕРНОВА
Комментарии (13)Комментарии (13)(13)
У Гагариной очень красивые платье

У Гагариной очень красивые платье

В центре Москвы отгремела шестая церемония вручения премии ОК! Awards «Больше чем звёзды», приуроченная к 15-летию журнала ОК!

Российские звезды подготовились к дорожке, как обычно, надели все лучшее сразу. Кто попал в яблочко, а кто впросак kp.ru объяснила дизайнер Аника Керимова, пристально рассмотрев образы красной дорожки.

Аника Керимова

Аника Керимова

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Надя Михалкова

-На мой взгляд, не уместно на такое мероприятие надевать джинсовую юбку.

Слишком повседневно. Идеально под этот пиджак подошла бы юбка из фатина,-считает Аника Керимова.

Надя Михалкова

Надя Михалкова

Ирина Пегова

-Смелое декольте, но платье хорошее. Синий цвет всегда стройнит. И правильно, что Ирина выбрала глубокое декольте. Такой вырез зрительно удлиняет тело. К тому же у неё очень эффектный бюст. Правильно делает, что не скрывает такую красоту.

Ирина Пегова

Ирина Пегова

Жасмин

-Это модный промах. Платье очень полнит Жасмин. Пайетки опасны, они всегда дают дополнительный объём фигуре. Плюс, Жасмин выбрала платье красного цвета. Надо быть очень осторожной, приобретая красные наряды. Красный цвет тоже полнит,-предупреждает дизайнер.

-Идеальны для Жасмин одноцветные брючные костюмы.

Жасмин

Жасмин

Полина Гагарина

-У Гагариной очень красивые платье

Звериные оттенки сейчас в моде. Первой в них стала появляться Аллегрова. А сейчас носят многие звезды мировые и правильно делают. Это ярко и сексуально.

Кристина Орбакайте

-Орбакайте - признанная икона стиля. Она всегда одета очень элегантно и вкусно. Нынешнее платье тоже подчёркивает все достоинства фигуры Кристины. Звёздам надо брать пример с Орбакайте. У нее идеальный вкус.

Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте

Регина Тодоренко

-У Тодоренко очень красивый образ и прическа идеально подобрана. Видно, что с Региной работали стилисты.

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

Лолита

-Лолита просто шикарна. Она очень похудела, поэтому все наряды выглядят на ней роскошно. Да, платье и сапожки немного из 90-х. Но посмотрите на эти стройные ножки! Браво!

Лолита

Лолита

Марина Зудина

-Сетка сейчас в тренде. И Марина хорошо выглядит, она может себе позволить такую ткань. В этом образе Зудина похожа на невесту. Красивая женщина, всегда достойно выглядит.

Марина Зудина

Марина Зудина

Шоу-бизнесМОДА