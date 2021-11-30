Бояться нужно не широкого распространения нового штамма самого по себе, а того, что это окажется вариант с повышенной патогенностью, способный утяжелить болезнь Фото: REUTERS

Новый штамм коронавируса «Омикрон», который был выявлен в Южной Африке 9 ноября и приобрел всемирную известность на прошлой неделе, во многом пока остается «темной лошадкой» (см. ниже рубрику «Знаем - не знаем»). А потому вызывает тревогу: вдруг возбудитель ковида стал злее, агрессивнее, и пандемия полыхнет еще сильнее? Всемирная организация здравоохранения заявила, что риск глобального распространения варианта «Омикрон» и его серьезного влияния на ситуацию очень высок. Но как именно может сказаться на заболеваемости и смертности приход очередного мутанта? Вытеснит ли этот штамм «Дельту» и что будет дальше?

О том, какие сценарии наиболее вероятны, исходя из данных, имеющихся на сегодня, kp.ru рассказал профессор-вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им.Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альтштейн.

ВИРУС СТАЛ ЗАРАЗНЕЕ, НО СЛАБЕЕ?

- Анатолий Давидович, похожа ли нынешняя ситуация на то, как начинал свой путь к доминированию на всей земле штамм «Дельта»?

- Вариант «Дельта» распространялся не так быстро. Его обнаружили в ноябре 2020 года, а преобладающим в мире он стал к маю-июню 2021-го. То есть ушло почти полгода. Не думаю, что «Омикрон» способен радикально перегнать своего предшественника и повсеместно распространиться намного быстрее.

Но даже если это и произойдет (а пока повышенная заразность мутанта окончательно не подтверждена), не факт, что нас ждут более тяжелые времена, считает профессор Альтштейн.

- На сегодня есть основания полагать, что вариант «Омикрон» может обладать сниженной патогенностью, - говорит ученый. - Под этим термином понимается способность вызывать тяжелое течение инфекции.

Иными словами, есть надежда, что у заразившихся новым штаммом будет меньше опасных осложнений и летальных исходов. ВОЗ подтверждает: да, на данный момент не известно ни об одном умершем от «Омикрона». В то же время нужно иметь в виду, что заражались им пока в основном крепкие молодые люди (в ЮАР это были студенты), которых и «Дельта» редко сбивает с ног. Однако есть еще один весомый аргумент в пользу ослабления тяжести болезни при новом штамме, отмечает Анатолий Альтштейн.

- Мы уже видим, что у «Омикрона» очень много мутаций, гораздо больше, чем у «Дельты». В одном только гене поверхностного спайк-белка (из него состоят шипики «короны». - Ред.) более 30-ти. Это чересчур много и означает, что у вируса нестабильный геном, - подчеркивает ученый. - А такой возбудитель болезни, как правило, становится менее опасным. Потому что эволюционно подавляющее число мутаций ведет к ослаблению патогенности вируса.

Если данная гипотеза подтвердится, то летальность «Омикрона» может свестись к десятым долям процента, и тогда он перейдет в нишу обычных сезонных простуд, предполагает профессор. Уточним: при условии, что новый вариант коронавируса действительно станет преобладающим, вытеснив «Дельту».

ПОНАДОБЯТСЯ ЛИ НАМ В БУДУЩЕМ ПРИВИВКИ

- Анатолий Давидович, заявление ВОЗ о высоком риске глобального распространения «Омикрона» выглядит достаточно тревожно. Все больше стран закрывают воздушные границы для рейсов из Южной Африки.

- Ничего удивительного в глобальном распространении нет - коронавирусы вообще «живут» по всему миру. Кроме нынешнего SARS-CoV-2, возбудителя ковида, есть ведь еще четыре коронавируса, которые вызывают сезонные простудные заболевания. Это легкие ОРВИ, для которых не характерны тяжелые осложнения и тем более летальные исходы.

Поэтому бояться нужно не широкого распространения нового штамма самого по себе, а того, что это окажется вариант с повышенной патогенностью, способный утяжелить болезнь. Пока таких тревожных данных нет.

Но, поскольку, многое остается неизвестным, лучше перестраховаться до выяснения истинных свойств варианта «Омикрон», считают эксперты.

- Профессор, у многих возникает вопрос о вакцинации. Если новый штамм окажется сродни обычной простуде, то прививаться в дальнейшем не понадобится?

- Сегодня вопрос об отказе от вакцинации ставить нельзя. Во-первых, сейчас у нас эпидемия «Дельты» с высочайшими показателями тяжелых осложнений и смертности. Во-вторых, мы еще не знаем наверняка, насколько ослабеют патогенные свойства «Омикрона», какую летальность он будет давать. Это надо выяснять. В-третьих, неизвестно, способен ли будет «Омикрон» на самом деле конкурировать с «Дельтой», занять ее место и когда это произойдет. Поэтому в настоящее время вакцинация безоговорочно жизненно необходима.

ЗНАЕМ - НЕ ЗНАЕМ

Что на самом деле сегодня известно о варианте «Омикрон» и что остается загадкой

Всемирная организация здравоохранения выпустила разъяснения о том, чему стоит доверять в сообщениях о варианте «Омикрон». И какие вопросы пока не имеют точного ответа.

- Трансмиссивность (способность вируса передаваться от больных к здоровым): предположительно новый мутант заразнее «Дельты», однако окончательных подтверждений этого нет. Рост числа заражений в Южной Африке может быть связан «с иными факторами», а не только появлением «Омикрона».

- Тяжесть заболевания: пока не ясно, приводит ли новый вариант коронавируса к более тяжелому течению болезни. В южноафриканских странах выросло число госпитализаций, но это может быть связано с общим увеличением количества заболевших, а не утяжелением инфекции из-за «Омикрона».

- Симптомы болезни: на сегодня нет оснований полагать, что при заражении новым вариантом симптомы ковида будут существенно отличаться. Да, в ЮАР пациенты сообщали лишь о легком недомогании, но там это были молодые люди, у которых и другие варианты коронавируса дают похожие симптомы.

- Риск повторного заражения: предварительные данные говорят о том, что вероятность заразиться «Омикроном» у переболевших может быть выше, чем риск повторного заболевания после других штаммов. Но пока это гипотеза, требующая дальнейших исследований.

- Эффективность вакцин: существующие прививки останутся эффективными для снижения угрозы тяжелых осложнений и смертельных исходов ковида, в том числе, при новом варианте «Омикрон».

- Эффективность диагностических тестов: ПЦР-тесты остаются эффективными для обнаружения инфекции, вызванной вариантом «Омикрон». А вот достоверность других видов тестов, включая экспресс-тесты на антиген коронавируса, нужно дополнительно проверять в исследованиях.

- Эффективность лечения: кортикостероиды (гормональные противовоспалительные препараты) и блокаторы интерлейкина-6 (препараты для борьбы с цитокиновым штормом) остаются эффективными. Будут ли работать другие лекарства, нужно дополнительно проверять в исследованиях.

ДЕЛАЙ ТАК!

Семь главных рекомендаций ВОЗ

В связи с распространением нового штамма и сохраняющейся высокой заболеваемостью, вызванной Дельта-вариантом коронавируса, ВОЗ рекомендует:

1. Соблюдайте дистанцию не менее 1 метра.

2. Носите плотно прилегающие к лицу маски или респираторы.

3. При любой возможности открывайте окна для проветривания помещений.

4. Избегайте любых закрытых плохо вентилируемых помещений.

5. Пользуйтесь антисептиками для рук.

6. Чихайте и кашляйте в сгиб локтя.

7. Вакцинируйтесь, как только подойдет ваша очередь.

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