Хотите повысить уровень вакцинации? Разрешите в России зарубежные прививки!

Если хочет человек сделать “Пфайзер” или “Джонсон и Джонсон”, пусть делает Фото: REUTERS

Вчера прилетел из Москвы в Бургас по своим делам, но в то же время хотел и прививкой импортной ревакцинироваться, желательно «Джонсон и Джонсон» (потому что он однокомпонентный)

В Бургасе тем, кто не имеет болгарского гражданства или вида на жительство, прививку делают без проблем и бесплатно, но только в одном месте - специальном вагончике около магазина Metro. Из аэропорта доехал туда, потратил ровно пять минут, сделал укол и сразу же (!) получил бумажный сертификат с европейским QR-кодом и ссылку на сайт, где скачал еще и пдф-версию.

Быстро и вообще без проблем.

Но пишу я о другом. В самолете “Аэрофлота” летело всего человек 40 (не сезон же).

Он приземлился в 12-20, а в 12-45 около вакцинного вагончика стояло как минимум 7 человек из этих пассажиров. Все они прилетели в Болгарию только за прививкой.

Свое получили и улетели назад в Москву, кое-кто в этот же день.

Точно так же летают люди в Хорватию, Армению, Сербию… И даже если прививки бесплатные, то все равно люди тратят деньги, и не такие уж маленькие, на билеты, гостиницы, сопровождающих...

Не понимаю, почему нельзя сделать такие пункты вакцинации в России. Если хочет человек сделать “Пфайзер” или “Джонсон и Джонсон”, пусть делает. Возьмите с него деньги, сравнимые с затратами на поездку

Отдайте половину этих денег медикам, другую половину - Мурашке с Гинцбургом. Чтобы никто не пострадал. Не думаю, что миллионные очереди выстроятся. Но кто-то ведь сделает такую прививку. А это же гораздо важнее , чем надувание щек

Что же поделать, если Спутник (хорошую вроде бы вакцину) не признают в Европейском союзе?

Может быть, о результате и здоровье людей надо думать, а не об амбициях?

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