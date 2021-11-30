Исследование билайн: почти 40% корпоративных мобильных клиентов не знают об угрозе блокировки своего номера

До 1 декабря абонентам, пользующимся рабочими номерами, нужно подтвердить свои данные на Госуслугах Фото: Shutterstock

В России с 1 декабря начнут отключать мобильные корпоративные сим-карты, чьи владельцы не подтвердили свои номера на портале Госуслуги.

Напомним, что в первый день зимы в России вступают в силу изменения закона «О связи» (533-ФЗ) - до конца ноября все сотрудники, пользующиеся корпоративными сим-картами, должны внести информацию о себе и используемом номере в Единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА) на портале Госуслуг во избежание блокировки.

В связи с этим билайн бизнес решил выяснить, знают ли абоненты о предстоящих изменениях и успевают ли выполнить необходимые условия, чтобы продолжать пользоваться корпоративной связью.

БОЛЬШЕ ТРЕТИ РЕСПОНДЕНТОВ НЕ СЛЫШАЛИ О НОВЫХ ПРАВИЛАХ

Оказалось, что о новых правилах знают лишь 62% респондентов. Из них 31% получил рассылку по корпоративной почте, 23% сообщили на работе устно, 8% опрошенных узнали о предстоящих изменениях другим способом.

Остальные 38% респондентов уверяют, что о грядущих изменениях они не слышали, и на работе их об этом никто не уведомлял.

КТО СМОГ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Из тех опрошенных, кто уже подтвердили свои номера на Госуслугах, только 23% в декабре спокойно продолжат пользоваться корпоративной связью, не переживая о блокировке номера. Еще 8% респондентов собираются пройти регистрацию непосредственно 30 ноября. У остальных с этим возникли сложности. 15% признались, что столкнулись с техническими сложностями во время регистрации. Подавляющее большинство, а именно 54%, просто не знают, что именно им нужно сделать.

В опросе приняли участие 1000 человек. Тематическое исследование проводилось с помощью сервиса «Мобильные опросы».

Аналитики считают, что, если экстраполировать данные опроса на весь российский бизнес, только 31% выполнит требования закона до 1 декабря, а 69% не знают о них или испытывают технические трудности с внесением данных на портал. Таким образом, отмечают специалисты, в начале зимы российский бизнес рискует утратить до двух третей своей мобильной емкости, что может существенно повлиять на производственные процессы и обернуться многомиллиардными совокупными потерями.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Как избежать блокировки связи

Если на работе вы пользуетесь корпоративной связью, и до сих пор не зарегистрировали свой номер на Госуслугах, вам нужно выполнить следующие шаги:

- Подтвердить учетную запись на портале Госуслуг». Если она уже подтверждена, пропускаете этот пункт.

- Юрлицо или ИП, в котором вы работаете должны направить данные о пользователях оператору связи. Уточните на работе, было ли выполнено это условие.

- После того, как ваш работодатель передаст необходимую оператору информацию, вам придет сообщение о необходимости подтвердить свой номер на Госуслугах. Если такое сообщение вы не получали, можете зарегистрироваться самостоятельно, кликнув на «Активация корпоративной SIM-карты».