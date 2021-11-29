Спецкоров "КП" наградили за открытие «Серебряного кольца»

Спецкоры «Комсомолки» выяснили, что в последнее время, трудами наших активных граждан, в самом центре коренной России появились десятки новых объектов, на которые стоит посмотреть Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Журналисты «Комсомолки» представили на этот всероссийский конкурс достаточно смелый проект - серию репортажей о том, как они открыли в стране новый феноменально красивый и удивительный туристический маршрут «Серебряное кольцо».

Мало кто знает, что всемирно известное «Золотое кольцо» тоже открылось случайно, после статей журналиста Юрия Бычкова в далеком 1967 году в газете «Советская культура». Конечно, про эти 8 старинных городов России составляющих «Золотое кольцо» все знали и так, но то, что они образуют собой логичный туристический маршрут, поняли лишь благодаря журналисту.

А в 2021-м спецкоры «Комсомолки» выяснили, что в последнее время, трудами наших активных граждан, в самом центре коренной России появились десятки новых объектов, на которые стоит посмотреть. И отправились в путь. Побывали под Угличем (он вошел в список городов «Золотого кольца» совсем недавно) – в туркомплексе, построенном в некогда заболоченном лесу бывшим спецназовцем из «Альфы» Дмитрием Ширгаевым. Главная его изюминка – «ВИП-пасека», где пчелы трудятся под виртуальным наблюдением Розенбаума, Винокура и десятка других известных людей.

«ВИП-пасека», где пчелы трудятся под виртуальным наблюдением Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Затем - визит в полузаброшенную приволжскую деревню Учма, где бывшая пиарщица московского банка Елена Наумова смогла повернуть время вспять. Сначала с помощью проекта «Бессмертная деревня» - на каждом старинном доме появились баннеры с бывшими обитателями. Потом Елена победила заборы из профнастила – проклятие сельской жизни России и наконец, открыла аж 3 (три!) музея в одной деревне, которые быстро попали в модные туристические маршруты.

Елена Наумова смогла повернуть время вспять Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Потом на маршруте спецкоров «КП» был Рыбинск, где за пять лет поток туристов вырос со 150 тысяч до 435 тысяч! Почему? В городе уцелели 30 кварталов старинной купеческой застройки. И рыбинцы решили взять и поменять современные уличные вывески на старинные, с «ятями». «Машина времени» заработала! Тут все как на съемках фильма по пьесам Островского или Чехова...

Потом на маршруте спецкоров «КП» был Рыбинск Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Побывали журналисты «КП» на Рыбинском водохранилище, где энтузиасты и подвижники пытаются проложить подводный туристический маршрут к затопленному городу Молога. А пока, построили чуть ли не первый в России кемпинг-парк.

Был еще визит к русско-британской семье на ферму пионов.

И обследован город Тутаев с сохранившейся с дореволюционных времен заволжской частью – город только начал стряхивать с себя сонную одурь столетий.

Город Тутаев Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Весь маршрут, и сама серия репортажей о новом «Серебряном кольце» буквально заряжают оптимизмом: есть еще на Руси-матушки подвижники, не перевелись смелые и отчаянные, тесно им в городах. Судя по всему, похожие чувства испытало и жюри этого всероссийского конкурса (проводимого Минсельхозом РФ), отобрав из 5.000 работ, заявленных на конкурс репортажи «Комсомолки».

Серия репортажей о "Серебряном кольце"

Часть 1. Покровские горки (читать)

Часть 2. Бессмертная деревня (читать)

Часть 3. Кто тащит русскую деревню из болота (читать)

Часть 4. Как целый город в России уплыл в прошлое (читать)

Часть 5. Что спрятано на дне «Волжской Атлантиды» (читать)

Часть 6. Город Тутаев — три имени и десятки проблем (читать)