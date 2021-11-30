Анекдоты: Среди вакцинировавшихся девушек будет разыгран жених из богатой семьи

Когда феминистки возмутились, что в банях сохраняется гендерное разделение, мужики обрадовались, но, когда увидели феминисток, потребовали оставить все как есть.

* * *

В Одессе:

- Софочка, ой, вы вся такая воздушная…

- Шо, прям как безе?

- Нет, как тревога!

* * *

Свидетели Иеговы в шоке: к ним в двери начали стучать юннаты с вопросами: «Не хотите ли поговорить о науке?», «Открыто ли ваше сердце для квантовой физики?», «Принимаете ли вы учение Исаака нашего Ньютона, принявшего удар яблоком от нашего невежества, наше непонимание да за страхи наши?».

* * *

Интересно, можно ли незаметно уйти из семьи, если каждый день ходить за сигаретами чуть дольше?

* * *

Если дедушка на свое восьмидесятилетие задул все свечки на торте, значит, квартира освободится еще не скоро.

* * *

Жену надо искать такую, чтобы уже с норковой шубой…

* * *

Женский и мужской флирт - это как художественная гимнастика и футбол. Женщины выходят на площадку чисто ленточками помахать, а мужчины конкретно, чтобы гол забить.

* * *

Достойно ли джентльмена уговаривать даму, пока дама не уговорила бутылку?

* * *

Пытаясь спрятать новую заначку, мужик нашел старую и на радостях пропил обе.

* * *

- Спасибо за вчерашний вечер! Было классно!

- Но мы же вчера не виделись...

- Ну а я о чем?!

* * *

Походила по магазинам, посмотрела цены. Как сказать детям, что Дед Мороз умер?

* * *

Хорошо погуляли - это когда утром возвращаешься домой на метро.

А метро в твоем городе нет…

* * *

- Бабушка, ну что же ты пакеты стираешь? Двадцать первый век на дворе! Только без толку воду переводишь и ванну занимаешь!

- Ладно, ладно, внучек, уже освободила. Стирай свои одноразовые маски.

* * *

Вчера поругалась с мужем…

Сегодня так молчала, аж в горле пересохло!

* * *

Если кто-то сказал тебе: «Дурак!», не спеши думать, что он шибко умный. Возможно, он просто представился.