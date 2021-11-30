Анекдоты: Среди вакцинировавшихся девушек будет разыгран жених из богатой семьи

Когда феминистки возмутились, что в банях сохраняется гендерное разделение, мужики обрадовались, но, когда увидели феминисток, потребовали оставить все как есть.
* * *
В Одессе:
- Софочка, ой, вы вся такая воздушная…
- Шо, прям как безе?
- Нет, как тревога!
* * *
Свидетели Иеговы в шоке: к ним в двери начали стучать юннаты с вопросами: «Не хотите ли поговорить о науке?», «Открыто ли ваше сердце для квантовой физики?», «Принимаете ли вы учение Исаака нашего Ньютона, принявшего удар яблоком от нашего невежества, наше непонимание да за страхи наши?».
* * *
Интересно, можно ли незаметно уйти из семьи, если каждый день ходить за сигаретами чуть дольше?
* * *
Если дедушка на свое восьмидесятилетие задул все свечки на торте, значит, квартира освободится еще не скоро.
* * *
Жену надо искать такую, чтобы уже с норковой шубой…
* * *
Женский и мужской флирт - это как художественная гимнастика и футбол. Женщины выходят на площадку чисто ленточками помахать, а мужчины конкретно, чтобы гол забить.
* * *
Достойно ли джентльмена уговаривать даму, пока дама не уговорила бутылку?
* * *
Пытаясь спрятать новую заначку, мужик нашел старую и на радостях пропил обе.
* * *
- Спасибо за вчерашний вечер! Было классно!
- Но мы же вчера не виделись...
- Ну а я о чем?!
* * *
Походила по магазинам, посмотрела цены. Как сказать детям, что Дед Мороз умер?
* * *
Хорошо погуляли - это когда утром возвращаешься домой на метро.
А метро в твоем городе нет…
* * *
- Бабушка, ну что же ты пакеты стираешь? Двадцать первый век на дворе! Только без толку воду переводишь и ванну занимаешь!
- Ладно, ладно, внучек, уже освободила. Стирай свои одноразовые маски.
* * *
Вчера поругалась с мужем…
Сегодня так молчала, аж в горле пересохло!
* * *
Если кто-то сказал тебе: «Дурак!», не спеши думать, что он шибко умный. Возможно, он просто представился.