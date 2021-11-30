Впервые с начала пандемии правительству Германии для перевозки пациентов с коронавирусом пришлось задействовать самолеты ВВС страны Фото: REUTERS

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) выпустила специальное заявление, в котором пытается определить угрозы нового штамма COVID-19, получившего название «омикрон», а также внести ясность в ситуацию с его распространением. «Пока неясно, является ли «омикрон» более трансмиссивным по сравнению с другими вариантами», - говорится в документе.

Африка протестует

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса осудил запрет США и ЕС на авиасообщение с африканскими странами. «Единственное, что этот запрет понесет за собой, это дальнейшее разрушение экономики в государствах, которых он коснулся», - такой прогноз дал Рамафоса, подчеркнув, что остановить распространение нового, «омикрон»-штамма COVID-19, выявленного в ЮАР, такой запрет не сможет.

Сопредседатель альянса обеспечения вакцинами Африканского союза Аяоде Алакиджа в своих оценках была более категоричной: «Введенный против некоторых африканских стран запрет — это дискриминационная мера. Почему мы изолируем Африку? Никто не изолирует Бельгию или Израиль (В этих странах также зафиксированы случай «омикрона» - Ред.). Это дискриминационная мера, это ксенофобия», - заявила она.

В ВОЗ африканцев поддержали, заявив, что страны Черного континента «должны были получить медаль за скорость и прозрачность информирования о новом штамме, а не запрет на авиасообщение».

Новые очаги «омикрона»

Первый случай заражения новым штаммом зарегистрирован в Египте. Носитель «омикрона» прибыл на самолете в Каир из ЮАР с пересадкой в Эфиопии.

Турист, вернувшийся в Испанию из ЮАР, попал в одну из мадридских больниц. Анализы показали, что путешественник инфицирован «омикрон»-штаммом коронавируса.

Два случая «омикрона» подтвердились в Канаде. «Оба положительных теста получили лица, недавно прибывшие из Нигерии», - говорится в сообщения пресс-службы провинции Онтарио.

Последние новости

ФРГ

Впервые с начала пандемии правительству Германии для перевозки пациентов с коронавирусом пришлось задействовать самолеты ВВС страны. Немецкие больницы переполнены, каждая свободная койка на учете, поэтому в целях оперативности больных приходится переправлять по воздуху для оказания медицинской помощи в другие федеральные земли.

Португалия

Сдав COVID-тесты перед очередным матчем высшего футбольного дивизиона страны команда «Белененсеш» «лишилась» почти половины игроков: у них был обнаружен коронавирус. На поле против «Бенфики» вышло только 9 человек – беспрецедентное событие для мирового футбола.

Израиль

У одной из претенденток на корону «Мисс Вселенная» - коронавирус. Пока неизвестно, вызывал ли заболевание «омикрон». Конкурсантка не вступала в личный контакт с устроителями мероприятия и другими его участницами: положительный тест был получен ею по прилету, в аэропорту.

Израиль закрыт для въезда иностранцев, обладатели израильских паспортов могут путешествовать за границу. Но по возвращению им теперь придется добираться из тель-авивского международного аэропорта им. Бен-Гуриона до дома на собственном транспорте или такси: в аэропорт автобусы и поезда продолжают ходить, а вот из него едут пустыми. Правительство наложило временный запрет на перевозку пассажиров общественным транспортом из аэропорта.

Молдова

Правительство республики решило закрыть въезд в страну иностранцам, которые в течение последних двух недель посетили хотя бы одну африканскую страну. Ограничение введено в целях предотвращения распространения нового штамма коронавируса.

Япония

С сегодняшнего дня границы Страны Восходящего Солнца вновь закрыты для всех иностранцев. «Мера ввозится как экстренная до того момента, пока не удастся выяснить всю необходимую информацию о новом штамме коронавируса», - сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

США

Президент Джо Байден, выступая со специальным заявлением по поводу «омикрона», заявил, что новый штамм – «это не повод для паники, но повод для беспокойства».