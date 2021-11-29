СБУ раскрыла «заговор декабристов»

В Службе пообещали вскоре рассказать подробности, которые, видимо, ранее раскрыл Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Служба безопасности Украины отчиталась об очередной перемоге:

«Главное следственное управление СБУ ведет досудебное расследование по уголовному производству по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса – по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти».

В Службе пообещали вскоре рассказать подробности, которые, видимо, ранее раскрыл Владимир Зеленский. На своем пресс-марафоне в пятницу президент Украины не очень убедительно заявил, что переворот планируется на 1-2 декабря. Привыкший к комичному амплуа главы государства интернет тут же окрестил его «заговором декабристов». Зеленский сообщил, что в нем замешан олигарх Ринат Ахметов, на подготовку путча потрачен миллиард долларов. Наберитесь мол терпения, скоро сами все услышите – существуют некие обличающие аудиозаписи.

Американский журналист Кристофер Миллер заявил, что знаком с расшифровкой этих разговоров.

«Заговор о госперевороте, который упомянул президент Владимир Зеленский, планировался офицером ФСБ и тремя перебежчиками из Министерства внутренних дел Украины, которые базируются в Крыму. Специфика заговора остается немного неясной, потому что я не слышал полную расшифровку стенограммы или оригинальный звук. Но то, что я услышал, не походило на дотошный и хорошо продуманный план. Предполагалось дестабилизировать Украину изнутри, используя нынешнюю напряженность между Киевом и Москвой, Зеленским и Ахметовым».

Ловкий ход, теперь любую протестную акцию можно списать на козни Кремля, а ее участников обвинить в работе в интересах страны-«агрессора». Вообще плодовитости СБУ на поприще раскрытия дворцовых переворотов можно позавидовать. Всего неделю назад был раскрыт «заговор антиваксеров», которые по заданию «российских кураторов» пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве».

Всего неделю назад был раскрыт «заговор антиваксеров» Фото: REUTERS

«В распоряжении СБУ есть безоговорочные доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписки, в ходе которых злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватить власть в регионах. Затем они собирались создать на территории Украины собственные территориальные общины с «собственной милицией» и «экономикой», - сообщили тогда украинцам.

А еще в 2019 году, к примеру, был разоблачен план Порошенко, по которому он собирался устроить новый Майдан. Публиковались соответствующие записи, но делу так и не был дан ход.

В том же году СБУ раскрыла аналогичный заговор некоего «Первого национального украинского конгресса», который удивительным образом обошелся без «руки Москвы».

Как не вспомнить попытку захвата власти Надеждой Савченко, который она планировала чуть ли не лично с экс-главой ДНР Александром Захарченко. Дело тоже закончилось пшиком. А ведь там оружейные схроны на хороший диверсионный отряд «нашли».

Правда, верят власти с каждым разом все меньше и меньше. Потому что вместо объяснений о провале начала отопительного сезона и взлетевших в космос ценах на газ, народ кормят плохо склеенными страшилками. Этот прием потерял срок годности еще при Порошенко. От Зеленского ждали другого.