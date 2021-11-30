Что случилось с Лампой и Маргошей: Судьба актрис из популярных сериалов нулевых

Звезда сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова. Фото: кадр из фильма

Сериалы (мелодраматические, комедийные и даже детективные), посвященные женщинам с трудной судьбой, были и остаются козырной картой отечественного ТВ. Многие актрисы лет 15 - 20 назад прославились именно в таких проектах, однако сейчас далеко не все из них остаются звездами. Что же случилось с сериальными актрисами нулевых?

Алла Клюка (Евлампия Романова)

Алла регулярно появляется в западных проектах.

Родившаяся в книгах Дарьи Донцовой Евлампия (Лампа) Романова - урожденная Фрося, дочь высокопоставленного военного, резко поменявшая образ жизни и открывшая в себе дар сыщицы, - появилась в одноименном сериале при посильном участии актрисы Аллы Клюки в 2003 году. Белорусская веснушчатая красотка приходила в проект уже практически звездой: сыграла в культовых американских сериалах «Клан Сопрано» и «Закон и порядок», фильмах «Облако-рай», «Тело» и «Хочу в тюрьму».

Еще в 90-х Клюка удачно вышла замуж за американского ученого Кенни Шеффера, которому родила сына Кибо, и улетела за океан. Но затем развелась с ним, вернулась в Россию, снялась в роли Евлампии и вышла замуж за режиссера сериала Владимира Морозова. Ему тоже родила сына - Ивана. Довольно долгое время артистка вообще нигде не снималась, а затем вновь появилась в нескольких популярных американских сериалах: «Тайна Лауры», «Американцы». В 2019-м на время пандемии актриса вместе с семьей снова улетела в США на съемки. И именно этим воспользовались мошенники, подлогом переоформившие и продавшие ее квартиру на Киевской (ориентировочная стоимость жилья в том доме - более 15 млн рублей). Теперь Клюка, которой уже исполнился 51 год, вернулась в Россию и разбирается со злодеями.

Мария Берсенева (Маргоша)

Марию не зовут сниматься, но ее счастью это не мешает.

Мария Берсенева, сыграв главную роль в популярном сериале «Маргоша» (2009), мгновенно прославилась. Сыграла в сериалах «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», «Отдел», «Ищейка» и некоторых других. Дважды была замужем и перенесла тяжелую операцию на позвоночнике - вылетевший в крестце позвонок, на котором выросла грыжа, дал отросток в ногу и практически парализовал движения (в клиническом центре им. Сеченова артистке установили «титановый корпус, шесть болтов и шесть гаек»). С недавних пор Берсенева вошла в труппу Московского государственного еврейского театра «Шалом» и открыла магазин по продаже игрушек ручной работы, которые делает ее мама. Сейчас 40-летняя актриса в одиночку растит сына Никиту, который, собственно, уже не мальчик - парню 19 лет.

Ирина Рахманова (Виола Тараканова)

Недавно Ирина справила 40-летие.

Ирина Рахманова после роли Виолы Таракановой в одноименном детективном сериале 2004 года блеснула в популярных фильмах «9 рота», «Жара», «Питер FM», «Батальон» и многих других. Сейчас артистка воспитывает пятилетнего сына Льва вместе с мужем-музыкантом, активно озвучивает мультики, недавно снялась в сериале «Детектив на миллион», летом этого года отметила 40-летие.

Нелли Уварова (Катя Пушкарева)

Нелли редко снимается и не дает интервью. Но ее можно увидеть в театре.

Звезда сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова блестяще сыграла Катю Пушкареву - Золушку и Гадкого утенка в одном флаконе. Персонаж так полюбился зрителю, что Нелли стала народной героиней. И этот феномен, пожалуй, чуть ли не единственный пример неслучайного успеха: вообще-то на момент съемок в сериале с незамысловатым сюжетом Уварова была восходящей звездой театральных подмостков и обладательницей «Золотой маски». После успеха «Не родись красивой»» было несколько сериальных ролей («Атлантида», «В круге первом»), а затем масса никому не известных эпизодов. Эффектное возвращение состоялось в сериале «Адаптация» (2017), а затем большую роль артистка сыграла в «Последнем министре» (2020). Нелли счастлива во втором браке с актером Александром Гришиным, которому родила сына Игнатия и дочь Ию. Совсем недавно Уварова призналась, что между рождением первого и второго ребенка у нее случился выкидыш.

Елена Корикова (Анна Платонова, она же Анастасия Долгорукая)

Елена намекнула, что перерыв в ее карьере заканчивается.

В сериале «Бедная Настя» (2003) Елена Корикова казалась образцом естественности и русской сибирской красоты. Однако судьба актрисы оказалась не такой блестящей, как ее внешность. После Анастасии Долгорукой она не сыграла ни одной большой роли. В личной жизни все было так же непросто: еще в 1993 году она родила от тогда еще коллеги Дмитрия Рощина - сына актрисы Екатерины Васильевой, впоследствии ставшего священником. Говорят, что мама Дмитрия посчитала Корикову недостойной для мужа партией и наложила вето на свадьбу. А потом он даже отказался считать Арсения Корикова собственным сыном: «Нет у меня сына старшего, у меня есть старшая дочь Прасковья». Затем Елена вышла замуж за модного в нулевые писателя Дмитрия Липскерова, с которым прожила всего пару лет. После был недолгий брак с оператором Максимом Осадчим и отношения с актером Сергеем Астаховым. Артистка несколько раз участвовала в популярных телешоу («Две звезды», «Цирк со звездами», «Форт Боярд»), играла в «Современнике». В последнее время совсем отошла от дел и вдруг «ожила» в Инстаграме.

- Осталась установка из детства: «Либо делай хорошо, либо не делай совсем», - подписала Корикова собственное фото из Крыма. - Ее я не стала менять, мне она нравится. Поэтому моя пауза была осмысленной. Спрашиваю себя, чем еще могу поделиться со своими подписчиками, кроме фото себя любимой?