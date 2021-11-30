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Звезды29 ноября 2021 21:10

Что случилось с Лампой и Маргошей: Судьба актрис из популярных сериалов нулевых

За их героинями в 2000-х следила буквально вся страна. мы узнали, что сейчас стало с исполнительницами главных ролей из популярных телесериалов
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
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Звезда сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова.

Звезда сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова.

Фото: кадр из фильма

Сериалы (мелодраматические, комедийные и даже детективные), посвященные женщинам с трудной судьбой, были и остаются козырной картой отечественного ТВ. Многие актрисы лет 15 - 20 назад прославились именно в таких проектах, однако сейчас далеко не все из них остаются звездами. Что же случилось с сериальными актрисами нулевых?

Алла Клюка (Евлампия Романова)

Алла регулярно появляется в западных проектах.

Алла регулярно появляется в западных проектах.

Родившаяся в книгах Дарьи Донцовой Евлампия (Лампа) Романова - урожденная Фрося, дочь высокопоставленного военного, резко поменявшая образ жизни и открывшая в себе дар сыщицы, - появилась в одноименном сериале при посильном участии актрисы Аллы Клюки в 2003 году. Белорусская веснушчатая красотка приходила в проект уже практически звездой: сыграла в культовых американских сериалах «Клан Сопрано» и «Закон и порядок», фильмах «Облако-рай», «Тело» и «Хочу в тюрьму».

Еще в 90-х Клюка удачно вышла замуж за американского ученого Кенни Шеффера, которому родила сына Кибо, и улетела за океан. Но затем развелась с ним, вернулась в Россию, снялась в роли Евлампии и вышла замуж за режиссера сериала Владимира Морозова. Ему тоже родила сына - Ивана. Довольно долгое время артистка вообще нигде не снималась, а затем вновь появилась в нескольких популярных американских сериалах: «Тайна Лауры», «Американцы». В 2019-м на время пандемии актриса вместе с семьей снова улетела в США на съемки. И именно этим воспользовались мошенники, подлогом переоформившие и продавшие ее квартиру на Киевской (ориентировочная стоимость жилья в том доме - более 15 млн рублей). Теперь Клюка, которой уже исполнился 51 год, вернулась в Россию и разбирается со злодеями.

Мария Берсенева (Маргоша)

Марию не зовут сниматься, но ее счастью это не мешает.

Марию не зовут сниматься, но ее счастью это не мешает.

Мария Берсенева, сыграв главную роль в популярном сериале «Маргоша» (2009), мгновенно прославилась. Сыграла в сериалах «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», «Отдел», «Ищейка» и некоторых других. Дважды была замужем и перенесла тяжелую операцию на позвоночнике - вылетевший в крестце позвонок, на котором выросла грыжа, дал отросток в ногу и практически парализовал движения (в клиническом центре им. Сеченова артистке установили «титановый корпус, шесть болтов и шесть гаек»). С недавних пор Берсенева вошла в труппу Московского государственного еврейского театра «Шалом» и открыла магазин по продаже игрушек ручной работы, которые делает ее мама. Сейчас 40-летняя актриса в одиночку растит сына Никиту, который, собственно, уже не мальчик - парню 19 лет.

Ирина Рахманова (Виола Тараканова)

Недавно Ирина справила 40-летие.

Недавно Ирина справила 40-летие.

Ирина Рахманова после роли Виолы Таракановой в одноименном детективном сериале 2004 года блеснула в популярных фильмах «9 рота», «Жара», «Питер FM», «Батальон» и многих других. Сейчас артистка воспитывает пятилетнего сына Льва вместе с мужем-музыкантом, активно озвучивает мультики, недавно снялась в сериале «Детектив на миллион», летом этого года отметила 40-летие.

Нелли Уварова (Катя Пушкарева)

Нелли редко снимается и не дает интервью. Но ее можно увидеть в театре.

Нелли редко снимается и не дает интервью. Но ее можно увидеть в театре.

Звезда сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова блестяще сыграла Катю Пушкареву - Золушку и Гадкого утенка в одном флаконе. Персонаж так полюбился зрителю, что Нелли стала народной героиней. И этот феномен, пожалуй, чуть ли не единственный пример неслучайного успеха: вообще-то на момент съемок в сериале с незамысловатым сюжетом Уварова была восходящей звездой театральных подмостков и обладательницей «Золотой маски». После успеха «Не родись красивой»» было несколько сериальных ролей («Атлантида», «В круге первом»), а затем масса никому не известных эпизодов. Эффектное возвращение состоялось в сериале «Адаптация» (2017), а затем большую роль артистка сыграла в «Последнем министре» (2020). Нелли счастлива во втором браке с актером Александром Гришиным, которому родила сына Игнатия и дочь Ию. Совсем недавно Уварова призналась, что между рождением первого и второго ребенка у нее случился выкидыш.

Елена Корикова (Анна Платонова, она же Анастасия Долгорукая)

Елена намекнула, что перерыв в ее карьере заканчивается.

Елена намекнула, что перерыв в ее карьере заканчивается.

В сериале «Бедная Настя» (2003) Елена Корикова казалась образцом естественности и русской сибирской красоты. Однако судьба актрисы оказалась не такой блестящей, как ее внешность. После Анастасии Долгорукой она не сыграла ни одной большой роли. В личной жизни все было так же непросто: еще в 1993 году она родила от тогда еще коллеги Дмитрия Рощина - сына актрисы Екатерины Васильевой, впоследствии ставшего священником. Говорят, что мама Дмитрия посчитала Корикову недостойной для мужа партией и наложила вето на свадьбу. А потом он даже отказался считать Арсения Корикова собственным сыном: «Нет у меня сына старшего, у меня есть старшая дочь Прасковья». Затем Елена вышла замуж за модного в нулевые писателя Дмитрия Липскерова, с которым прожила всего пару лет. После был недолгий брак с оператором Максимом Осадчим и отношения с актером Сергеем Астаховым. Артистка несколько раз участвовала в популярных телешоу («Две звезды», «Цирк со звездами», «Форт Боярд»), играла в «Современнике». В последнее время совсем отошла от дел и вдруг «ожила» в Инстаграме.

- Осталась установка из детства: «Либо делай хорошо, либо не делай совсем», - подписала Корикова собственное фото из Крыма. - Ее я не стала менять, мне она нравится. Поэтому моя пауза была осмысленной. Спрашиваю себя, чем еще могу поделиться со своими подписчиками, кроме фото себя любимой?

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