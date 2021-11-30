Путин назвал Вьетнам надежным другом и стратегическим партнером

Владимир Путин и президент Вьетнама. Фото: kremlin.ru

Российский лидер принял президента Вьетнама в Кремле. Политики начали официальную часть с дружеский объятий, руки пожали уже потом.

- Рад видеть в России в нормально режиме, - начал Владимир Путин.

Нгуен Суан Фуку замечание понравилось, он даже рассмеялся. Действительно, по нынешним коронавирусным временам личные встречи президентов проходят гораздо реже.

- На 15% в 2020 году увеличился товарооборот. За 9 месяцев 2021 — на 16%, - продолжил российский лидер. - Вьетнам остается надежным верным другом и стратегическим партнером.

Вступление Путина оказалось довольно коротким, зато Нгуен Суан Фук на похвалы не скупился. Он вспомнил и о 80-летней годовщине парада на Красной площади 1941 года, с которого «началось победное шествие на фашизм». Вьетнамец добавил, что поражение Германии - «большая победа российского народа».

Чем дальше, тем градус похвал нарастал: «Мы радуемся огромным достижениям, которых страна добилась под вашим руководством. Вы продолжите вести Россию к процветанию и благополучию».

- Вы вернули великодержавный статус России на международной арене, - закончил речь президент Вьетнама.

Заметим, что у России и Вьетнама действительно близкие отношения. Для граждан Вьетнама в наших вузах выделяется самая большая квота на бесплатное обучение (среди стран дальнего зарубежья) — около одной тысячи человек в год. Во вьетнамских школах реализуется программа обучения русскому языку. Мы неплохо сотрудничаем в борьбе с короной — во Вьетнаме собираются начать выпуск нашей вакцины «Спутник V».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин: мое переизбрание — не цель России

Полтора часа президент отвечал на вопросы западных инвесторов об экономике, войне на Украине, роли доллара и многом другом (подробности)