Геннадий Онищенко, академик РАН - об «антиваксерах»: Эту информационную «террористическую атаку» нам ни в коем случае нельзя проигрывать

Геннадий Онищенко Фото: Анатолий ЖДАНОВ

«Почему люди до сих пор не верят в серьезность коронавируса?»

Эту тему в нашей традиционной рубрике «Вопрос дня» мы обсудили в номере «Комсомольской правды» за понедельник, 29 ноября. В числе экспертов был и Геннадий Онищенко.

- Мы плохо показываем всю ущербность тех «специалистов», которые абсолютно безграмотны в вопросах борьбы с эпидемией, - считает Геннадий Григорьевич. - Но, воспользовавшись беспечностью медицинских органов, которые должны были дать шарлатанам отпор, эти «самозванцы» стремятся стать лидерами общественного мнения.

И вот эту информационную «террористическую атаку» нам ни в коем случае нельзя проигрывать.

- Тогда, значит, выход один: всех построить и - в приказном порядке?

- Заставлять никого не надо, надо убеждать. Это первое. Второе. Говорить, что люди не верят в вакцинацию, тоже нельзя. У нас уже имеется 50 миллионов человек, которые, по официальным данным, вакцинированы или ревакцинируются.

И это - значительная часть нашего общества. Я бы даже назвал ее - прогрессивной частью, которая очень ответственно и осознанно относится к своему здоровью. Но сказать, что у нас все хорошо, я не берусь.

- Да мы и не говорим.

- Действительно, даже если сравнивать нас с западными странами, имеющими гораздо больший опыт так называемой демократии, когда люди сами принимают решение, - мы от них не так уж и далеко ушли.

От той же Англии, Франции, от тех же США, которые по ментальности очень похожи на нас, они такие же расхристанные, как и мы - в отношении к собственному здоровью и здоровью своих близких.

- А можете сказать - почему «антиваксеры»не борются (заодно бы уж) против прививок от гриппа?

- Я вам больше скажу - они сами, по крайней мере, многие из них, от гриппа прививаются - вовремя и постоянно.

В прошлом году мы с вами, начиная с августа и заканчивая ноябрем, привили более 70 миллионов человек.

- А в этом году как - с августа по ноябрь?

- Сейчас уже более 40 миллионов тоже привито от гриппа…

- То есть, вакцинация от гриппа антипрививочникам не по зубам?

- Выходит, что так. Они осуждают только вакцинацию против короны, делая при этом своё чёрное дело - кто чужими руками, а кто - и чужими мозгами, может быть, даже за деньги.

Ну, не хочешь ты вакцинироваться, не ходи. Но почему ты берешь на себя моральную ответственность, будучи абсолютно непрофессиональным человеком, убеждать в этом других?

- А что делать-то, Геннадий Григорьевич?

- Мы должны противопоставить этому уродливому явлению всю мощь, если хотите, государственной пропагандистской машины. И - вернуть людей в ту праведную веру здоровьясбережения, которая спасет их, их близких и так далее.

Для этого нужны профессиональные, авторитетные люди - с точки зрения понимания эпидпроцесса. Еще нужны технологи, которые знают, как подавать информацию в расчете на те или иные возрастные, социальные группы. И даже - на группы национальные, потому что это тоже, в нашей многонациональной огромной стране, имеет большое и очень важное значение.

- А о QR-кодах что скажете?

- А ничего.

Надо завершить эту вакцинацию, а не отвлекать население разговорами о QR-кодах.

QR-коды - нужны в данном случае, они очень хорошо помогают, очень удобны.

А все остальные возможные последствия QR-кодов - это уже другое дело. Надо спасти жизни людей, а потом уже упражняться в том, где эти коды можно или нельзя использовать.

Поэтому, давайте прививаться, давайте ответственно относиться к своему здоровью и результаты этого мы с вами уже видим. На примере других стран.

- Спасибо.