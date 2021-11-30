Родня нарушила последнюю волю умершего от кровоизлияния в мозг Александра Градского

Певец успел жениться перед смертью и составил завещание Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александра Градского похоронят в Москве на Ваганьковском кладбище 1 декабря. Сам певец хотел упокоиться на Кузьминском кладбище рядом с могилами его родителей. Почему близкие нарушили последнюю волю артиста, не известно.

Александра Градского похоронят на Ваганьковском кладбище, передает ТАСС. В 11:00 в театре "Градский холл" состоится прощание с народным артистом, который скончался на 73-м году жизни после кровоизлияния в мозг.

Последнее время композитор чувствовал себя очень плохо, но продолжал работать и участвовал в съемках шоу "Голос". В студию его доставляли на носилках, потому что ходить сам он не мог. Иногда музыканту становилось плохо прямо на площадке. Дежурившие рядом медики ставили ему капельницы.

У Градского остались жена Марина Коташенко и двое маленьких детей - семилетний Александр и трехлетний Иван. Певец женился на четвертой избраннице за месяц до смерти. Кроме того, у композитора есть взрослые наследники от предыдущих браков - 40-летний Даниил и 35-летняя Мария.

Теперь публика обсуждает, кому достанется многомиллионное наследство Градского. По некоторым данным, Александр Борисович предусмотрительно составил завещание.

Певец жил с Мариной и сыновьями в шикарной квартире на Мосфильмовской улице. Полы в ней выложены черным гранитом, белыми мраморными плитами и паркетной доской.

Иногда семья останавливалась в громадных апартаментах в самом центре столицы на Тверской - доме, где располагался Елисеевский магазин. У Александра Борисовича там целый этаж. Стоимость квартиры может достигать 200 миллионов рублей.

Помимо московских квартир у композитора был загородный дом в Подмосковье. Особняк с колоннами и просторными балконами расположен в закрытом элитном коттеджном поселке "Новоглаголево" в 35 километрах от МКАДа. Роскошь дома поражает. На первом этаже - огромный бассейн, над которым светится гигантский экран. А вольеры для собак выложены мрамором.

Примечательно, что при такой роскоши Александр Борисович всегда очень скромно одевался. Чаще всего он облачался в черное. "Он за этим цветом прятался, не хотел, чтобы лезли к нему в душу. Черным цветом он старался прикрыться", - цитирует эзотерика "Пятый канал".